Banca Națională a Moldovei organizează, în parteneriat cu BNR și Banca Franței, al doilea eveniment dedicat coordonării politicilor pentru convergența europeană

În perioada 1-2 octombrie 2026, Banca Națională a Moldovei, în parteneriat cu Banca Franței și Banca Națională a României, organizează la Chișinău cea de-a doua ediție a conferinței internaționale dedicate coordonării politicilor pentru convergența europeană, cu genericul „Fiscal space and monetary anchoring under accelerated integration” („Spațiul fiscal și ancorarea monetară în contextul integrării accelerate”).

Evenimentul va reuni peste 120 de participanți – reprezentanți de nivel înalt ai băncilor centrale, ai autorităților publice, ai organizațiilor internaționale și ai sectorului financiar, oferind o platformă pentru un schimb aprofundat de opinii și experiență privind principalele provocări și oportunități care modelează peisajul financiar în contextul accelerării procesului de integrare europeană.

La conferință va fi prezent comisarul european pentru Economie și Productivitate, Valdis Dombrovskis, care va avea o alocuțiune dedicată integrării europene.

Lista invitaților include nume de prim rang din spațiul financiar european: Andriy Pyshnyy, guvernator al Băncii Naționale a Ucrainei, Agnès Bénassy-Quéré, viceguvernatoare a Băncii Franței, Cristian Popa, membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României, Gediminas Šimkus, guvernator al Băncii Lituaniei, Trajko Slaveski, guvernator al Băncii Naționale a Republicii Macedonia de Nord.

Conferința va aborda trei teme principale: regimul monetar potrivit pentru perioada de preaderare, efectele integrării în piața unică europeană asupra economiei, precum și modul de gestionare a riscurilor fiscale în acest proces.

„Odată cu accelerarea parcursului Republicii Moldova spre aderarea la Uniunea Europeană, una dintre deciziile-cheie va fi modul în care echilibrăm țintirea inflației cu stabilitatea cursului de schimb, fără a compromite convergența treptată către zona euro. Este o etapă care cere rigoare, analizăm atent experiența altor state, iar dialogul cu partenerii europeni ne arată, cu exemple concrete, unde au apărut dificultăți și ce soluții au funcționat, pe măsură ce construim un mecanism monetar adaptat realităților economiei noastre”, subliniază guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu.

Evenimentul va include paneluri și sesiuni academice, reunind perspective de politică publică și prezentări ale lucrărilor de cercetare. Agenda va îmbina dezbateri dedicate provocărilor și oportunităților asociate integrării și convergenței europene, de la alegerea regimului monetar potrivit pentru perioada de preaderare, până la efectele aprofundării pieței unice asupra productivității și atragerii investițiilor străine, cu o sesiune consacrată cercetării academice.

„Experiența statelor din regiune arată că procesul de convergență structurală urmează un tipar comun. Creșterile de productivitate apar mai întâi în sectoarele orientate spre export, salariile cresc apoi, în ansamblul economiei, iar prețurile serviciilor se aliniază treptat la nivel european. Dezbaterile vor urmări modul în care o convergență sănătoasă, fără dezechilibre majore, poate fi susținută de politicile publice. Vom discuta alegerea instrumentelor optime, secvențierea politicilor si lecții relevante din alte economii mici care au realizat cu succes procesul de integrare”, a evidențiat viceguvernatorul BNM, domnul Mihnea Constantinescu.

Aflată la a doua ediție și organizată în format hibrid, conferința face parte dintr-o serie inițiată de Banca Națională a Moldovei pentru a promova schimbul de experiență între experții din domeniul financiar și pentru a oferi un forum de prezentare și dezbatere a lucrărilor de cercetare, consolidând astfel poziția Republicii Moldova ca partener activ în dialogul financiar internațional.