Banca Naţională a României lansează luni în circuitul numismatic un set de trei monede (din aur, argint şi tombac cuprat), dedicate preluării de către România, la 1 ianuarie 2019, a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene.

Banca Naţională a României lansează luni în circuitul numismatic un set de trei monede (din aur, argint şi tombac cuprat), o monedă din argint şi o monedă din alamă, pentru colecţionare, dedicate preluării de către România, la 1 ianuarie 2019, a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, potrivit comunicatului făcut de BNR.

Mesajul a fost transmins de BNR și pe Twitter, atât în limba română cât și în engleză:

Numismatics: set of three collector coins (made of gold, silver and copper-plated tombac), a silver and a brass collector coin dedicated to Romania’s taking over of the Presidency of the @EUCouncil starting with 1 January 2019. https://t.co/dOr5eXYiEK Issue date: 7 January 2019 pic.twitter.com/KnhXohfQZA

— BNR (@bnr_ro) January 4, 2019