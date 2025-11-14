BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
Banca Română de Investiții și Dezvoltare se alătură Fondului de Inovare al celor Trei Mări, coordonat de BEI, pentru a stimula companiile din Europa Centrală și de Est
Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) s-a alăturat Fondului de Inovare al Inițiativei celor Trei Mări (3SI) cu o contribuție de 20 milioane de euro, devenind a cincea instituție națională de promovare care susține instrumentul coordonat de FEI. Fondul este conceput pentru a cataliza investițiile în companii aflate în faza de creștere din Europa Centrală și de Est, acoperind sectoare de la tehnologie avansată la industrii tradiționale.
Odată cu contribuția BID, fondul ajunge la un total de 100 milioane de euro în angajamente naționale. Fondul European de Investiții (FEI), parte a Grupului Băncii Europene de Investiții (BEI), intenționează să egaleze aceste contribuții, cu ambiția de a mobiliza cel puțin 1 miliard de euro prin fonduri de capital privat, capital de risc și credit privat.
Fondul de Inovare 3SI vizează companii care operează în regiunea cuprinsă între Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Adriatică, având ca scop consolidarea competitivității, sprijinirea inovației și accelerarea tranziției verzi și digitale.
„Fondul de Inovare 3SI este o platformă pentru dezvoltarea regională. Odată cu implicarea BID, consolidăm o Europă mai integrată și mai inovatoare. Angajamentul BID va contribui la deschiderea de noi oportunități pentru afacerile românești și regionale, stimulând inovația, crearea de locuri de muncă și creșterea durabilă. Împreună aprofundăm piața internă a UE și îndeplinim obiectivele legate de climă și competitivitate” a declarat Marjut Falkstedt, director general al FEI.
„Prin aderarea la Fondul de Inovare al Inițiativei celor Trei Mări, prin angajamentul de 20 milioane EUR al Băncii de Investiții și Dezvoltare, țara noastră își reconfirmă rolul strategic în Europa Centrală și de Est,” a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor.
„Această decizie reflectă prioritatea Guvernului României de a sprijini inovația, infrastructura și convergența economică în regiune. Prin colaborarea cu FEI, direcționăm capital către companii românești și regionale cu potențial ridicat de creștere, accelerând tranziția verde și digitală. Participarea BID consolidează poziția României ca partener de încredere în cadrul Uniunii Europene și în cadrul Inițiativei celor Trei Mări, aliniindu-se scopului nostru comun de a mobiliza cel puțin 1 miliard EUR pentru a susține competitivitatea regiunii și a promova o creștere durabilă,” a adăugat ministrul Nazare.
„Aderarea la Inițiativa celor Trei Mări reflectă angajamentul strategic al BID de a susține inovația și scalarea întreprinderilor românești. Această colaborare cu FEI și cu băncile de dezvoltare din regiune va direcționa capital către companii cu potențial ridicat, va consolida colaborarea transfrontalieră și va poziționa România ca actor-cheie în transformarea economică a regiunii” a declarat Dan Sandu, director general al BID.
Fondul de Inovare 3SI vizează participarea a până la nouă țări din regiune – inclusiv România, Croația, Cehia, Ungaria și Polonia – și angajamente naționale de 180 milioane EUR pentru investiții în fonduri de capital privat, capital de risc și credit privat. Obiectivul general este mobilizarea a cel puțin 1 miliard EUR în finanțare nouă și susținerea dezvoltării afacerilor în Europa Centrală și de Est, unde astfel de finanțări au fost relativ limitate și unde satisfacerea cererii pieței este esențială pentru dezvoltarea durabilă și menținerea competitivității globale.
FEI face parte din Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI). Misiunea sa principală este de a sprijini întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din Europa, facilitându-le accesul la finanțare. În România, FEI a pus la dispoziție finanțări în valoare de 6,4 miliarde EUR, care se estimează că vor cataliza cel puțin 15 miliarde EUR în finanțări pentru țară. Începând cu programul JEREMIE, FEI a gestionat 9 instrumente financiare europene cu o alocare totală de 2 miliarde EUR.
BID este singura bancă de dezvoltare deținută 100% de statul român, prin Ministerul Finanțelor. Creată la finalul anului 2023 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, BID își propune să contribuie activ la un mediu economic național sustenabil și prosper.
Misiunea BID este de a sprijini dezvoltarea economică și socială, competitivitatea economică, inovația, creșterea economică durabilă și atingerea neutralității climatice, cu scopul de a remedia disfuncționalitățile pieței financiare.
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
Bogdan Ivan a discutat cu vicepreședintele BEI despre finanțarea proiectelor strategice din energie: Investițiile trebuie să meargă mai departe
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a discutat cu vicepreședintele Băncii Europene de Investiții, Ioannis Tsakiris, despre operaționalizarea noilor finanțări din Fondul de Modernizare, cu mecanisme de accesare simplificate, dedicate proiectelor strategice din energie.
„România are nevoie de investiții – și de instrumente financiare pentru a le transforma în realitate”, a evidențiat Bogdan Ivan.
Acesta a arătat că România are nevoie de „expertiza BEI pentru că vrem să sprijinim beneficiarii PNRR ale căror contracte vor fi afectate prin decizia Comisiei Europene de diminuare a bugetelor inițiale, respectiv UAT Arad și UAT Constanța, astfel încât cele două centrale electroenergetice pe gaze de tip CHP să poată fi finalizate conform planului”.
„Investițiile trebuie să meargă mai departe, iar fiecare proiect strategic contează pentru securitatea energetică a României”, a conchis ministrul Energiei.
Citiți și: Constanța devine HUB-ul energetic al României și al Mării Negre cu fonduri din PNRR, subliniază ministrul Energiei
În data de 14 decembrie 2022, Ministerul Energiei, a semnat contractul de finanțare care are ca obiect finanțarea din fondurile PNRR a implementării proiectului „Sursă de producție energie utilă termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență în municipiul Constanța”.
Proiectul se încadrează în Măsura de investiții 3 – Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaze, flexibile și de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea realizării unei decarbonizări profunde și vizează implementarea unei capacități de producție de energie termică prin realizarea la cele mai noi standarde și în conformitate cu toate cerințele de eficiență energetică, mediu și schimbări climatice a unei unități de producție energie în cogenerare de înaltă eficiență, în sectorul încălzirii centralizate, pe gaz, flexibile din punct de vedere al utilizarii gazelor regenerabile, în Municipiul Constanța.
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
Grupul BEI accelerează și simplifică investițiile verzi, stimulând competitivitatea, securitatea energetică și poziția de lider tehnologic pentru Europa
Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) continuă să avanseze cu faza a doua a Foii de parcurs pionieră privind banca climatică, menținându-și poziția de finanțator principal al revoluției industriale ecologice, al securității energetice și al prosperității comune.
Bazându-se pe succesul răsunător al foii de parcurs de la lansarea sa în 2020, faza a doua stabilește prioritățile Grupului BEI până la sfârșitul acestui deceniu, simplificând în același timp radical procedurile sale pentru a accelera investițiile ecologice.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, Consiliul de administrație al BEI a adoptat a doua fază a foii de parcurs împreună cu Orientarea pentru sectorul energetic, consolidând poziția Grupului ca bancă pentru climă. A doua fază se bazează pe trei pârghii principale:
- O concentrare mai puternică pe competitivitate, securitate și prețuri mai mici ale energiei pentru companii și familii, prin asigurarea energiei curate la prețuri accesibile și produse local pentru întreprinderi și gospodării, promovarea soluțiilor inovatoare și consolidarea poziției de lider tehnologic a Europei.
- Dublarea finanțării pentru adaptare la 30 miliarde EUR între 2026 și 2030: Decizia adoptată de Consiliu în această săptămână în Cipru – țara cu cel mai mare deficit de apă din Europa – subliniază importanța adaptării pentru securitatea și prosperitatea colectivă, accentuând totodată beneficiile economice evidente ale acesteia.
- Simplificări radicale: Eliminarea suprareglementării prin recurgerea la autoevaluare, reguli și rapoarte existente, criterii de referință, standarde de reglementare și reguli privind contrapărțile, precum și la utilizarea extinsă a instrumentelor eficiente de evaluare a eligibilității verzi.
„Pe baza succesului remarcabil al Foii de parcurs privind banca climatică, ne concentrăm eforturile asupra tranziției ecologice, deoarece este ceea ce trebuie să facem pentru viitorul nostru și, de asemenea, ceea ce este inteligent să facem pentru economiile noastre. Cu o revoluție energetică aflată în plină desfășurare, menținem direcția pentru competitivitatea și securitatea prezentului și pentru planeta viitorului”, a declarat Nadia Calviño, președinta Grupului BEI.
Competitivitate, securitate și prețuri mai mici ale energiei
De la lansarea Foii de parcurs privind banca pentru climă în 2020, Grupul BEI a sprijinit investiții verzi în valoare de peste 560 miliarde EUR – aproximativ 90 % fiind în Uniunea Europeană (UE) – și este pe drumul cel bun pentru a-și îndeplini obiectivul principal de a sprijini investiții verzi în valoare de cel puțin 1 000 miliarde EUR în acest deceniu. Cu cea de-a doua fază a foii de parcurs, Grupul BEI își reafirmă angajamentul de a aloca peste jumătate din finanțările sale anuale acțiunilor climatice și durabilității mediului.
În perspectivă, Grupul BEI va intensifica eforturile de consolidare a competitivității Europei, prin sprijinirea tehnologiilor curate, întărirea lanțurilor de aprovizionare, susținerea întreprinderilor în reducerea cheltuielilor cu energia, precum și îmbunătățirea securității energetice, cu produse specializate, cum ar fi finanțarea personalizată pentru contractele de achiziție de energie electrică. Grupul BEI a planificat finanțări noi în valoare record de 11 miliarde EUR pentru rețelele energetice numai în acest an, mobilizând deja 40 % din investițiile totale ale Europei în acest sector în 2024, cu ambiția de a crește cifra și mai mult în acest an.
O nouă inițiativă de 17 miliarde EUR va ajuta 350 000 de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) europene să investească în economii de energie, iar contragaranțiile pentru producătorii de energie eoliană și de componente de rețele vor asigura o aprovizionare durabilă. Programul TechEU, cea mai mare inițiativă de finanțare a inovării în Europa, își propune să mobilizeze 250 miliarde EUR până în 2027, sprijinul pentru inovatorii în domeniul tehnologiei curate fiind printre prioritățile sale cheie.
Pentru a asigura o tranziție verde echitabilă, BEI sprijină, de asemenea, gospodăriile cu venituri mici prin împrumuturi pentru renovare accesibile și leasing de active de tehnologie curată, cum ar fi vehicule și pompe de căldură, în parteneriat cu băncile locale. Un nou pachet de investiții și consultanță în domeniul egalității de gen în contextul climei va extinde furnizarea de soluții cu emisii scăzute de dioxid de carbon și de adaptare la schimbările climatice pentru femei, fete și diverse grupuri de populație din întreaga lume.
Dublarea finanțării pentru adaptare la 30 miliarde EUR
Investițiile în adaptare sunt atât esențiale, cât și raționale din punct de vedere economic: fenomenele meteorologice extreme din Europa, numai în această vară, au cauzat pierderi economice pe termen scurt de cel puțin 43 miliarde EUR, în timp ce se estimează că fiecare euro cheltuit pentru prevenire și adaptare va economisi între cinci și șapte euro din daune și cheltuieli viitoare de reconstrucție.
Grupul BEI își va dubla finanțarea pentru adaptarea la schimbările climatice la 30 miliarde EUR pentru perioada 2026–2030, în comparație cu cei cinci ani precedenți. Acest sprijin sporit se va concentra pe agricultură, gestionarea ciclului apei, companii, orașe, regiuni și comunități vulnerabile, în strânsă colaborare cu Comisia Europeană și partenerii naționali, regionali și din sectorul privat. Pentru a ajuta clienții să demareze proiectele, Grupul BEI va spori semnificativ asistența tehnică, inclusiv pentru cele mai vulnerabile populații ale lumii, cum ar fi statele insulare mici în curs de dezvoltare, țările cel mai puțin dezvoltate, comunitățile cu venituri mici, popoarele indigene, femeile, migranții, tinerii și persoanele în vârstă.
Simplificări radicale
Grupul BEI își simplifică procesele pentru a accelera accesul la finanțare verde și a reduce sarcinile administrative, în special pentru IMM-uri. Prin valorificarea standardelor de raportare ale UE, cum ar fi Directiva privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea (CSRD), și prin extinderea utilizării instrumentelor digitale cum ar fi Green Checker, Grupul BEI accelerează și simplifică accesul la finanțare și reduce birocrația pentru clienții săi.
Această abordare consolidează sprijinul Grupului BEI pentru inițiativele UE, cum ar fi Busola pentru competitivitate și pachetul omnibus de simplificare. În cadrul celei de-a doua faze a foii de parcurs, Grupul BEI își simplifică cerințele pentru companii, în special pentru cele care accesează produsele sale prin intermediul băncilor partenere, și aliniază cerințele de raportare cu standardele de durabilitate ale UE, cum ar fi CSRD, pentru a reduce și mai mult obligațiile de raportare ale clienților.
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
Ministerul Finanțelor va semna în luna octombrie un contract cu BEI, în valoare de 500 de milioane de euro, pentru finanțarea secțiunii A1 Sibiu-Pitești
Ministerul Finanțelor urmează să semneze în luna octombrie un contract de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții în valoare de 500 de milioane de euro pentru a sprijini lucrările la Autostrada 1, tronsonul între Sibiu și Pitești, a anunțat purtătoarea de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, în cadrul unei conferințe ce a avut loc la Palatul Victoria.
Guvernul a adoptat memorandumul pentru aprobarea negocierii contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții.
Suma amintită mai sus reprezintă cofinanțarea aferentă fondurilor de coeziune ale UE.
Potrivit purtătoarei de cuvânt, finanțarea se va acorda în tranșe de maximum 10 tranșe egale, câte 50 de milioane de euro fiecare.
Primul împrumut în valoare de 500 de milioane de euro urmează să fie semnat în octombrie, când președinta Băncii Europene de Investiții, Nadia Calviño, se va afla la București.
Ioana Dogioiu a mai anunțat că un al doilea contrat de valoare similară ar putea fi semnat în cursul anului 2026.
Proiectul, în integralitatea sa, are o lungime de 122,11 km, fiind divizat in 5 secțiuni ce traversează 3 județe: Sibiu, Vâlcea și Argeș.
În scopul implementării proiectului, Autostrada Sibiu – Pitești a fost împărțită în 5 secțiuni, după cum urmează:
- Secțiunea 1: Sibiu – Boița, cu o lungime de 14,15 km;
- Secțiunea 2: Boița – Cornetu, cu o lungime de 30,35 km;
- Secțiunea 3: Cornetu – Tigveni, cu o lungime de 37,40 km;
- Secțiunea 4: Tigveni – Curtea de Argeș, cu o lungime de 9,86 km;
- Secțiunea 5: Curtea de Argeș – Pitești, cu o lungime de 30,35 km.
