Barack Obama, artizan al New START, avertizează că expirarea ultimului tratat de control al arsenalului nuclear ar putea declanșa o nouă cursă a înarmărilor
Fostul președinte american Barack Obama a lansat luni un apel către Congresul american să ia poziție cu privire la faptul ultimul tratat de control al armelor nucleare dintre Statele Unite și Rusia urmează să expire în această săptămână.
Artizan al respectivului acord – Tratatul New START, Obama atenționează că expirarea acestui acord ar putea declanșa o nouă cursă a înarmărilor.
“Dacă Congresul nu acționează, ultimul tratat de control al armelor nucleare dintre Statele Unite și Rusia va expira. Acest lucru ar șterge inutil decenii de diplomație și ar putea declanșa o nouă cursă a înarmărilor, care ar face lumea mai puțin sigură”, a scris Obama, pe X, distribuind un articol din New York Times dedicat acestei situații.
If Congress doesn’t act, the last nuclear arms control treaty between the U.S. and Russia will expire. It would pointlessly wipe out decades of diplomacy, and could spark another arms race that makes the world less safe. This piece is worth the read. https://t.co/NPtKyjYRml
— Barack Obama (@BarackObama) February 2, 2026
La 4 februarie 2026, Tratatul pentru reducerea armelor strategice (New START) urmează să expire. Dacă acest lucru se va întâmpla, va fi pentru prima dată de la începutul anilor 1970 când nu vor mai exista limite juridic obligatorii asupra forțelor nucleare strategice ale Statelor Unite și Rusiei, fără ca un alt acord să fie în curs de negociere.
Aceasta ar reprezenta o ruptură majoră față de peste cinci decenii de control bilateral al armelor nucleare. Totodată, ar semnala o îndepărtare de la reținerea nucleară, făcând lumea un loc mai periculos, semnalează Chatham House într-o analiză.
New START a fost semnat în 2010 de președintele american Barack Obama și de președintele rus Dmitri Medvedev. Tratatul limitează Statele Unite și Rusia, care dețin 87% din arsenalul nuclear global, la câte 1.550 de focoase nucleare strategice desfășurate, 800 de lansatoare strategice desfășurate și nedesfășurate, precum și până la 700 de rachete balistice intercontinentale desfășurate, rachete balistice lansate de pe submarine și bombardiere grele. De asemenea, a instituit mecanisme detaliate de transparență și verificare, inclusiv schimburi de date, notificări și inspecții la fața locului.
Tratatul a fost construit pe baza unor acorduri anterioare care au dus la reduceri semnificative ale arsenalelor din perioada Războiului Rece. A fost conceput pentru o durată de 10 ani, începând din 2011, cu opțiunea unei singure prelungiri de cinci ani, convenită în ultimul moment, în 2021. Prevederile sale nu permit o nouă prelungire formală.
Președintele Vladimir Putin a suspendat participarea Rusiei la tratat în februarie 2023, Statele Unite procedând similar ulterior. Aceasta a pus capăt vizitelor reciproce de inspecție și schimburilor de date. Cu toate acestea, ambele părți au continuat să semnaleze că respectă limitele numerice esențiale ale tratatului și nu există dovezi privind încălcări pe scară largă. Acest lucru sugerează că, chiar și într-o formă slăbită, New START și-a păstrat valoarea politică și practică. Limitările convenite continuă să consolideze stabilitatea strategică, iar așteptarea respectării lor influențează în continuare comportamentul.
În septembrie 2025, Vladimir Putin a propus o prelungire voluntară de un an a limitelor centrale ale tratatului New START. La acel moment, Donald Trump a declarat că „sună ca o idee bună”, dar liderul american a sugerat recent că, dacă New START expiră, ar putea fi negociat un acord „mai bun” și a spus că China ar trebui inclusă.
Beijingul a susținut constant că nu va participa la negocieri formale privind controlul armelor atâta timp cât arsenalul său rămâne mult mai mic decât cele ale SUA și Rusiei. Se estimează că China deține aproximativ 600 de focoase nucleare, în timp ce Rusia și SUA au fiecare peste 5.000 de focoase în inventar.
Expirarea acestui acord va însemna formalizarea sfârșitului unui tratat care nu mai este pe deplin operațional și eliminarea ultimului cadru convenit care reglementează dimensiunea celor mai mari două arsenale nucleare din lume.
Trump lansează un stoc strategic de minerale critice de 12 miliarde de dolari pentru a reduce dependența SUA de China
Președintele Donald Trump urmează să lanseze un stoc strategic de minerale critice, susținut de o finanțare inițială de 12 miliarde de dolari, într-o încercare de a proteja producătorii americani de șocurile de aprovizionare și de a reduce dependența Statelor Unite de pământurile rare și alte metale provenite din China, relatează Bloomberg.
Inițiativa, denumită Project Vault, ar urma să combine capital privat în valoare de 1,67 miliarde de dolari cu un împrumut în valoare de 10 miliarde de dolari acordat de Banca de Export-Import a SUA (ExIm Bank), fondurile fiind utilizate pentru achiziția și stocarea de minerale destinate producătorilor auto, sectorului tehnologic și altor industrii manufacturiere.
Detaliile inițiativei, care ar reprezenta primul stoc de acest tip destinat sectorului privat din Statele Unite, au fost prezentate de oficiali de rang înalt din administrație, care au dorit să rămână sub protecția anonimatului, având în vedere că planul nu a fost încă anunțat oficial.
Efortul este comparabil cu rezerva strategică de petrol a Statelor Unite. Însă, în loc de țiței, acesta ar viza minerale precum galiul și cobaltul, utilizate în produse precum iPhone-uri, baterii și motoare de avioane. Stocul ar urma să includă atât pământuri rare, cât și minerale critice, precum și alte elemente strategice expuse la fluctuații mari de preț.
Inițiativa reprezintă un angajament major pentru acumularea de minerale considerate esențiale pentru economia industrială, inclusiv pentru sectoarele auto, aerospațial și energetic, și evidențiază eforturile lui Donald Trump de a desprinde lanțurile de aprovizionare ale SUA de China, principalul furnizor și procesator global de minerale critice.
Până în prezent, mai multe companii americane s-au alăturat proiectului, printre care General Motors, Stellantis, Boeing, Corning, GE Vernova și Google, companie aparținând grupului Alphabet. De asemenea, trei mari case de comerț cu materii prime, Hartree Partners, Traxys North America și Mercuria Energy Group, s-au angajat să gestioneze achizițiile de materii prime necesare completării stocului.
Consiliul de administrație al ExIm Bank urmează să voteze luni autorizarea împrumutului pe 15 ani, care ar urma să fie cel mai mare acord din istoria băncii, de peste două ori mai mare decât orice finanțare anterioară.
Statele Unite dețin deja un stoc național de minerale critice destinat industriei de apărare, însă nu dispun de un stoc dedicat nevoilor civile. Sub administrația Trump, SUA au făcut și pasul de a investi direct în companii miniere interne pentru a stimula producția și procesarea de pământuri rare pe plan intern.
Administrația americană a semnat deja acorduri de cooperare cu Australia, Japonia, Malaezia și alte țări și intenționează să promoveze extinderea acestor parteneriate în cadrul unui summit cu zeci de state, programat să aibă loc miercuri, la Washington.
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, va participa miercuri la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, în cadrul unei vizite de lucru efectuate în perioada 3–6 februarie, la invitația secretarului de stat Marco Rubio. Reuniunea are ca obiectiv întărirea cooperării internaționale pentru asigurarea unor lanțuri de aprovizionare sigure și diversificate în domeniul mineralelor critice, atât la nivel bilateral, cât și în format UE–SUA.
Reducerea riscurilor din lanțurile de aprovizionare cu minerale a căpătat un nou impuls anul trecut, după ce China a înăsprit controalele la export pentru anumite materiale, fapt ce i-a determinat pe unii producători americani să își reducă producția și a evidențiat influența semnificativă a Beijingului.
Noul proiect le va oferi companiilor participante posibilitatea de a se proteja împotriva fluctuațiilor de preț ale materiilor prime esențiale, fără a fi nevoite să își creeze propriile stocuri. Astfel de variații pot expune companiile la volatilitate majoră a costurilor, cu impact direct asupra situațiilor financiare.
UE semnalează disponibilitatea de a discuta cu Marea Britanie despre o integrare economică mai profundă în cadrul unui summit ce va avea loc „în curând”: Piața unică este una dintre comorile noastre
Uniunea Europeană a semnalat disponibilitatea de a discuta cu Regatul Unit despre o integrare economică mai profundă în cadrul unui summit ce va avea loc „în curând”.
„Piața noastră unică este într-adevăr una dintre comorile UE sau, dacă ar fi să o pun în context britanic, este într-adevăr bijuteria coroanei, nu-i așa? Apreciem foarte mult faptul că aceste avantaje ale pieței unice sunt recunoscute de prim-ministrul Starmer. În curând vom avea un summit cu Regatul Unit. Înțeleg că nu s-a stabilit încă o dată definitivă, dar acesta va fi momentul potrivit pentru a discuta cu Regatul Unit ce anume are în vedere și cum intenționează să procedeze. Deocamdată, asta este tot ce putem spune”, a menționat purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, potrivit The Guardian.
Keir Starmer a declarat că legăturile mai strânse cu piața unică a UE sunt preferabile unei uniuni vamale, dând astfel cel mai clar semnal de până acum că guvernul dorește să aprofundeze legăturile cu Bruxelles.
Prim-ministrul a afirmat că Regatul Unit ar trebui să ia în considerare „o aliniere și mai strânsă” la piața unică. „Dacă este în interesul nostru național… atunci ar trebui să luăm în considerare acest lucru, ar trebui să mergem până acolo”, a declarat el pentru Laura Kuenssberg, la BBC, informează The Guardian.
Ca răspuns la unii colegi din cabinet care au sugerat că Marea Britanie ar trebui să încerce să formeze o uniune vamală cu UE, Starmer a spus că nu crede că aceasta este soluția. „Este mai bine să ne orientăm către piața unică decât către uniunea vamală pentru o aliniere mai strânsă”, a spus el.
Comentariile lui Starmer, care sugerează că Marea Britanie ar putea explora și alte sectoare pentru o aliniere dinamică, dincolo de acordul privind alimentele și băuturile convenit în luna mai, au stârnit reacții furioase din partea Partidului Reformist Britanic și a conservatorilor.
Prim-ministrul a afirmat că multe lucruri s-au schimbat în ultimii ani, inclusiv semnarea de noi acorduri comerciale sub guvernarea Partidului Laburist. „Am susținut timp de mulți ani o uniune vamală cu UE, dar multe lucruri s-au schimbat de atunci”, a declarat el.
Guvernul a înregistrat progrese lente în ceea ce privește acordul anunțat recent cu Bruxelles și s-a retras din planurile de aderare la un fond de apărare al UE în valoare de miliarde de euro. Negocierile privind noul acord privind produsele alimentare și băuturile (SPS) anunțat în mai, precum și un program de mobilitate pentru tineri, continuă, dar există mai multe puncte importante de dispută.
Citiți și: Marea Britanie trebuie să „facă mai mult” împreună cu UE în materie de apărare, afirmă Keir Starmer: Trebuie să examinăm instrumente precum SAFE
Orice aliniere suplimentară cu UE va fi probabil însoțită de o nouă cerere din partea Bruxelles-ului de relaxare a restricțiilor în materie de migrație. Starmer a declarat că nu vor fi restabilite drepturile de liberă circulație în cadrul viitoarelor negocieri, dar a apărat acordul privind un program de mobilitate pentru tineri.
Maia Sandu, nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace pentru apărarea democrației în fața Rusiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace de parlamentarul norvegian Arild Hermstad pentru eforturile sale de a apăra democrația în fața tentativelor de influență și destabilizare ruse, inclusiv atacuri cibernetice, campanii de dezinformare și presiuni politice, informează Moldpres.
Arild Hermstad a declarat că a decis să o nominalizeze pe Maia Sandu pentru rolul său în apărarea democrației într-un context marcat de amenințări hibride. „Am nominalizat-o pe președinta Moldovei, Maia Sandu, la Premiul Nobel pentru Pace. Sandu a fost pe frontul democrației în Europa”, a afirmat parlamentarul într-o postare pe o rețea de socializare.
El a subliniat că Republica Moldova a fost supusă unor tentative documentate de influență electorală, campanii de dezinformare, atacuri cibernetice și acțiuni de destabilizare. „Scopul a fost obținerea unei guvernări mai prietenoase Kremlinului. Așa operează Rusia împotriva mai multor foste state sovietice. Rușii duc un război hibrid împotriva mai multor țări și, în ciuda unei mari incertitudini din jurul nostru, nu există nicio îndoială că Putin este cea mai mare amenințare la adresa păcii și stabilității în Europa. Maia Sandu și Moldova duc o luptă pentru noi toți”, a adăugat Hermstad.
Potrivit parlamentarului norvegian, răspunsul Maiei Sandu la aceste provocări a fost unul pașnic și democratic. „Maia Sandu le-a răspuns rușilor cu mijloace pașnice: a întărit statul de drept, a protejat alegerile libere și a respectat un curs democratic. Ea se distanțează clar de imperialismul rus și leagă Moldova mai aproape de democrațiile occidentale. Aceasta este muncă de pace pentru vremurile noastre: construim comunități robuste înainte ca conflictele să devină violente. Rezistăm influenței autoritare cu transparență și guvernanță publică”, a mai spus el.
În final, Hermstad a subliniat importanța democrației pentru pacea durabilă. „Democrația este o condiție prealabilă pentru adevărata pace. Maia Sandu a fost crucială pentru oprirea încercărilor Rusiei de a dărâma democrația moldovenească. Pentru asta cred că merită Premiul Nobel pentru Pace”, a concluzionat parlamentarul norvegian.
Premiul Nobel pentru Pace este unul dintre cele mai prestigioase premii internaționale și este acordat anual persoanelor, organizațiilor sau instituțiilor care au contribuit semnificativ la promovarea păcii, soluționarea conflictelor, apărarea drepturilor omului și consolidarea cooperării internaționale. Distincția a fost instituită în baza testamentului inventatorului suedez Alfred Nobel și este decernată din 1901 de Comitetul Nobel Norvegian, la Oslo. De-a lungul timpului, Premiul Nobel pentru Pace a fost acordat unor personalități precum Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Dalai Lama, Barack Obama sau Uniunea Europeană, dar și organizații precum Comitetul Internațional al Crucii Roșii și Programul Alimentar Mondial, notează Moldpres.
