Barack Obama recomandă documentarul românesc “Colectiv”, pe care îl include pe lista filmelor sale preferate în anul 2020

Fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, Barack Obama, recomandă documentarul “Colectiv” într-un top alcătuit din 14 filme și care reprezintă colecția de producții favorite ale liderului de Casa Albă pentru anul 2020.

La fel ca toți ceilalți, am fost foarte mult blocați în casă în acest an și (…) am extins lista pentru a include povestiri vizuale de care m-am bucurat anul acesta, indiferent de format”, a scris Obama, pe Twitter.

În lista de filme, pe care a postat-o Barack Obama și pe care o recomandă urmăritorilor săi în acest an, se regăsește și filmul românesc “Colectiv”.

Like everyone else, we were stuck inside a lot this year, and with streaming further blurring the lines between theatrical movies and television features, I’ve expanded the list to include visual storytelling that I’ve enjoyed this year, regardless of format. pic.twitter.com/a8BS8jDkSs

— Barack Obama (@BarackObama) December 18, 2020