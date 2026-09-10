Barometru INSCOP: AUR conduce în preferințele electoratului pentru alegerile parlamentare, cu aproximativ 40%, urmat de PSD (18,7%) și PNL (16,3%)

AUR conduce în preferințele electoratului pentru alegerile parlamentare, cu un avans de aproximativ 20 de puncte procentuale față de PSD și PNL, care își dispută strâns locul al doilea, potrivit Barometrului INSCOP Research, ediția a XIV-a, realizat în perioada 1-7 septembrie 2026.

„Prelungirea excesivă a crizei politice, cu toate costurile de economice, sociale și de imagine, tinde să aplatizeze scorurile electorale ale partidelor care au compus fosta coaliție de guvernare, nicunul nedepășind pragul de 20%. Dacă imediat după moțiunea de cenzură, PNL a înregistrat un salt electoral important, cele 4 luni de guvern interimar au erodat capitalul electoral acumulat în acel context de liberali care au revenit la procentele de dinainte de moțiunea de cenzură. PSD și USR se stabilizează, cu foarte ușoare recuperări de alegători mai ales în zona votanților mobilizați, iar AUR se menține în jurul procentului de 40%”, a declarat Remus Ștefureac, director INSCOP Research.

Peste jumătate dintre români spun că vor merge sigur la vot

Pe o scară de la 1 la 10, unde 1 înseamnă „sigur nu” vor merge la vot, iar 10 „sigur da”, 17,8% dintre români au indicat nivelul 1, 1,3% nivelul 2, 0,7% nivelul 3, 0,6% nivelul 4, 7,8% nivelul 5, 2,5% nivelul 6, 3,7% nivelul 7, 3,5% nivelul 8, 3,5% nivelul 9 și 56,7% nivelul 10. Un procent de 1,8% nu știe sau nu răspunde.

Intenția de vot, indiferent de certitudinea participării la alegeri

Procentele sunt calculate în rândul celor care și-au exprimat o opțiune de vot (70,6% din eșantion).

AUR: 39.7% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 38.2% în mai 2026, 37% în aprilie, 38% în martie, 40.9% în ianuarie, 38% în noiembrie 2025, 40% în octombrie, 40.8% în septembrie, 40.5% în iunie, 38.1% în mai).

39.7% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 38.2% în mai 2026, 37% în aprilie, 38% în martie, 40.9% în ianuarie, 38% în noiembrie 2025, 40% în octombrie, 40.8% în septembrie, 40.5% în iunie, 38.1% în mai). PSD: 18.7% cu PSD (față de 17.5% în mai 2026, 20.1% în aprilie, 19.2% în martie, 18.2% în ianuarie, 19.5% în noiembrie 2025, 17.6% în octombrie, 17.9% în septembrie, 13.7% în iunie, 17.4% în mai).

18.7% cu PSD (față de 17.5% în mai 2026, 20.1% în aprilie, 19.2% în martie, 18.2% în ianuarie, 19.5% în noiembrie 2025, 17.6% în octombrie, 17.9% în septembrie, 13.7% în iunie, 17.4% în mai). PNL: 16.3% cu PNL (față de 20.3% în mai 2026, 15.5% în aprilie, 14.5% în martie, 13.5% în ianuarie, 14.6% în noiembrie 2025, 14.8% în octombrie, 15.2% în septembrie, 17.3% în iunie, 16% în mai).

16.3% cu PNL (față de 20.3% în mai 2026, 15.5% în aprilie, 14.5% în martie, 13.5% în ianuarie, 14.6% în noiembrie 2025, 14.8% în octombrie, 15.2% în septembrie, 17.3% în iunie, 16% în mai). USR: 9% cu USR (față de 10% în mai 2026, 12.7% în aprilie, 11.4% în martie, 11.7% în ianuarie, 12.3% în noiembrie 2025, 11.5% în octombrie, 12.8% în septembrie, 13.1% în iunie, 12.2% în mai).

9% cu USR (față de 10% în mai 2026, 12.7% în aprilie, 11.4% în martie, 11.7% în ianuarie, 12.3% în noiembrie 2025, 11.5% în octombrie, 12.8% în septembrie, 13.1% în iunie, 12.2% în mai). UDMR: pentru UDMR ar vota 5.5% din alegători (față de 5% în mai 2026, 4.3% în aprilie, 4% în martie, 4.9% în ianuarie, 4.8% în noiembrie 2025, 5.2% în octombrie, 4% în septembrie, 5.2% în iunie, 4.5% în mai 2025).

pentru UDMR ar vota 5.5% din alegători (față de 5% în mai 2026, 4.3% în aprilie, 4% în martie, 4.9% în ianuarie, 4.8% în noiembrie 2025, 5.2% în octombrie, 4% în septembrie, 5.2% în iunie, 4.5% în mai 2025). SENS: pentru SENS – 4.1% (față de 2.5% în mai 2026, 2.4% în aprilie, 3.6% în martie, 4% în ianuarie, 3.2% în noiembrie 2025, 3.4% în octombrie, 2.1% în septembrie, 2.4% în iunie).

pentru SENS – 4.1% (față de 2.5% în mai 2026, 2.4% în aprilie, 3.6% în martie, 4% în ianuarie, 3.2% în noiembrie 2025, 3.4% în octombrie, 2.1% în septembrie, 2.4% în iunie). SOS România: pentru SOS Romania – 2.7% (față de 2.9% în mai 2026, 2.8% în aprilie, 3.3% în martie, 2.8% în ianuarie, 1.7% în noiembrie 2025, 2% în octombrie, 2.8% în septembrie, 1.9% în iunie).

pentru SOS Romania – 2.7% (față de 2.9% în mai 2026, 2.8% în aprilie, 3.3% în martie, 2.8% în ianuarie, 1.7% în noiembrie 2025, 2% în octombrie, 2.8% în septembrie, 1.9% în iunie). POT: pentru POT ar vota 2.7% dintre alegători (față de 1.9% în mai 2026, 3.6% în aprilie, 3% în martie 2026, 5% în ianuarie, 3.1% în noiembrie 2025, 2.6% în octombrie, 3.3% în septembrie, 4.2% în iunie)

pentru POT ar vota 2.7% dintre alegători (față de 1.9% în mai 2026, 3.6% în aprilie, 3% în martie 2026, 5% în ianuarie, 3.1% în noiembrie 2025, 2.6% în octombrie, 3.3% în septembrie, 4.2% în iunie) Independent: 1% își exprimă preferința pentru un candidat independent (față de 0.9% în mai 2026, 1% în aprilie, 1.4% în martie, 2% în ianuarie, 1% în noiembrie 2025, 1.3% în octombrie, 0.6% în septembrie, 1.4% în iunie).

1% își exprimă preferința pentru un candidat independent (față de 0.9% în mai 2026, 1% în aprilie, 1.4% în martie, 2% în ianuarie, 1% în noiembrie 2025, 1.3% în octombrie, 0.6% în septembrie, 1.4% în iunie). Alt partid: 0.3% dintre votanți ar da votul unui alt partid (față de 0.9% în mai 2026, 0.7% în aprilie, 1.6% în martie, 1.1% în ianuarie, 1.8% în noiembrie 2025, 1.6% în octombrie, 0.6% în septembrie, 0.5% în iunie)

Intenția de vot în rândul celor care spun că vor merge sigur la urne

Procentele sunt calculate în rândul celor care au o opțiune de vot și declară că vor participa sigur la alegeri (45% din eșantion).

40,2% dintre cei care și-au exprimat o opțiune de vot ar alege AUR, față de 41,4% în mai 2026. Pentru PNL ar vota 17,2% dintre respondenți, comparativ cu 21,9% în mai. PSD este preferat de 16,4%, în creștere față de 13,3% în mai 2026.

USR ar fi ales de 11,4% dintre respondenți, față de 10,8% în mai. Pentru UDMR ar opta 4,8%, comparativ cu 3,4% în mai, iar SENS este la 4,8%, față de 2,3%.

POT este preferat de 2,2% dintre respondenți, față de 1,7% în mai, în timp ce SOS România este indicat de 1,8%, comparativ cu 3,1%. Un candidat independent ar fi ales de 1% dintre respondenți, față de 0,9% în mai, iar 0,2% ar vota un alt partid, comparativ cu 1,1% în mai 2026.

Rezultatul sondajului INSCOP vine într-un context european în care partidele de extremă dreapta înregistrează rezultate importante. În Germania, partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a câștigat detașat alegerile din landul estic Saxonia-Anhalt, obținând cel puțin 44% din voturi. Rezultatul apropie AfD de majoritatea absolută, pe care ar putea-o obține după redistribuirea voturilor acordate partidelor care nu ating pragul electoral de 5%.