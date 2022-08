Bate vântul schimbării în Europa. UE va valorifica energia eoliană pentru ”a se elibera de combustibilii fosili” din Rusia

Uniunea Europeană va valorifica energia eoliană pentru ”a se elibera de combustibilii fosili” din Rusia și pentru a deveni ”neutră din punct de vedere climatic”, a fost anunțul lansat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul Summitului privind securitatea energetică de la Marea Baltică, ce a avut loc în Danemarca.

”Cred că reuniunea la nivel înalt a liderilor de la Marea Baltică arată că în Europa bate un vânt al schimbării. Vom struni puterea vântului pentru a ne elibera de combustibilii fosili din Rusia și pentru a deveni neutri din punct de vedere climatic. Iar energia eoliană Cu obiectivele stabilite astăzi, energia eoliană offshore din Marea Baltică va acoperi consumul de energie a aproximativ șase milioane de gospodării până în 2030. Aceasta este mai mult decât numărul de gospodării din Danemarca, Lituania, Letonia și Estonia la un loc. Acest lucru este uimitor. Și putem face mult mai mult. Acum avem nevoie de cooperare regională pentru a realiza întregul potențial al energiei eoliene offshore în Europa”, a subliniat von der Leyen în declarația sa.

