Baza de la Deveselu a marcat 10 ani de activitate în cadrul sistemului american de apărare antirachetă

ROMÂNIASUA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
de citit inLess than 1 min.
© NATO/ Flickr

Sistemul american de apărare antirachetă Aegis Ashore din România a marcat 10 ani de activitate, printr-o serie de evenimente organizate alături de aliații români, care au celebrat un deceniu de pregătire operațională, descurajare și cooperare în cadrul NATO.

Aniversarea a inclus o ceremonie de tăiere a tortului, competiții sportive și o masă tradițională românească, având în meniu friptură de porc pregătită după obiceiurile locale.

Comandantul unității, căpitan-comandorul (CDR) Carleigh Gregory, a subliniat importanța misiunii desfășurate la baza din Deveselu și rolul acesteia în arhitectura de securitate a Alianței Nord-Atlantice.

Ceea ce facem aici în fiecare zi transmite un mesaj clar: Alianța este pregătită”, a declarat Carleigh Gregory.

Sistemul Aegis Ashore din România reprezintă o componentă esențială a sistemului de apărare antirachetă al NATO, fiind operațional din 2016.

Facilitatea de la Deveselu contribuie la protejarea aliaților europeni împotriva amenințărilor cu rachete balistice provenite din afara spațiului euro-atlantic și simbolizează cooperarea strategică dintre România și Statele Unite.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Oana Țoiu s-a întâlnit cu Guterres după sesiunea de urgență a Consiliului de Securitate ONU: Avem o viziune comună asupra impactului incidentului cu drona rusească în România
Oana Țoiu s-a întâlnit cu Guterres după sesiunea de urgență a Consiliului de Securitate ONU: Avem o viziune comună asupra impactului incidentului cu drona rusească în România
Articolul următor
Românul care a reprezentat SUA la reuniunea Consiliului de Securitate ONU solicitată de România: Condamnăm ferm incursiunea imprudentă a unei drone rusești în spațiul aerian al României
Românul care a reprezentat SUA la reuniunea Consiliului de Securitate ONU solicitată de România: Condamnăm ferm incursiunea imprudentă a unei drone rusești în spațiul aerian al României
Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

Articole Populare