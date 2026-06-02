Baza de la Deveselu a marcat 10 ani de activitate în cadrul sistemului american de apărare antirachetă

Sistemul american de apărare antirachetă Aegis Ashore din România a marcat 10 ani de activitate, printr-o serie de evenimente organizate alături de aliații români, care au celebrat un deceniu de pregătire operațională, descurajare și cooperare în cadrul NATO.

Aniversarea a inclus o ceremonie de tăiere a tortului, competiții sportive și o masă tradițională românească, având în meniu friptură de porc pregătită după obiceiurile locale.

Comandantul unității, căpitan-comandorul (CDR) Carleigh Gregory, a subliniat importanța misiunii desfășurate la baza din Deveselu și rolul acesteia în arhitectura de securitate a Alianței Nord-Atlantice.

„Ceea ce facem aici în fiecare zi transmite un mesaj clar: Alianța este pregătită”, a declarat Carleigh Gregory.

Sistemul Aegis Ashore din România reprezintă o componentă esențială a sistemului de apărare antirachetă al NATO, fiind operațional din 2016.

Facilitatea de la Deveselu contribuie la protejarea aliaților europeni împotriva amenințărilor cu rachete balistice provenite din afara spațiului euro-atlantic și simbolizează cooperarea strategică dintre România și Statele Unite.