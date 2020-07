BBC: Președintele SUA Donald Trump cere amânarea alegerilor prezidențiale din 2020 pe motiv că ar putea fi fraudate

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut amânarea alegerilor prezidențiale din 2020, scrutin în care urmează să se confrunte cu fostul vicepreședinte Joe Biden, pe motiv că votul prin corespondență ar putea duce la fraudarea alegerilor, relatează BBC, potrivit Agerpres.

Donald Trump a sugerat, pe Twitter, o amânare a alegerilor până când oamenii vor putea vota “în condiții siguranță și adecvat”, deși nu există dovezi sau vreun precedent conform căreia votul prin corespondență ar putea fi fraudat sau viciat.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020