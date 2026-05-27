BCE avertizează băncile să investească mai mult în securitate cibernetică pe fondul apariției unor modele AI capabile să identifice vulnerabilități software

Băncile din zona euro trebuie să își consolideze investițiile în securitate cibernetică pentru a face față noilor generații de modele de inteligență artificială care pot identifica vulnerabilități în sistemele informatice, a avertizat miercuri vicepreședintele Băncii Centrale Europene, Luis de Guindos, relatează Reuters, preluat de Agerpres.

Declarațiile vin într-un moment în care autoritățile de reglementare și experții în securitate cibernetică urmăresc cu atenție evoluția unor modele AI avansate, precum Mythos, dezvoltat de Anthropic, despre care specialiștii spun că ar putea schimba semnificativ modul în care sunt identificate și exploatate vulnerabilitățile software.

BCE a atras atenția în ultimele săptămâni asupra necesității ca instituțiile financiare să fie pregătite pentru aceste evoluții, inclusiv în cadrul reuniunilor recente cu reprezentanții sectorului bancar din zona euro.

„Trebuie să înțelegem mai bine potențialele implicații ale acestor noi modele și să implementăm sisteme de securitate cibernetică care să rezolve aceste dificultăți. Și să încercăm să îmbunătățim gradul de conștientizare al instituțiilor financiare, al băncilor, în legătură cu investițiile suplimentare în securitate cibernetică, deoarece va deveni ceva destul de structural în viitorul apropiat”, a declarat Luis de Guindos.

Oficialul BCE a explicat că tema a fost discutată și în cadrul unei întâlniri desfășurate marți cu reprezentanții instituțiilor de credit din zona euro. Cu acel prilej, o bancă americană a prezentat implicațiile practice ale utilizării modelului Mythos, la care instituțiile financiare europene nu au în prezent acces direct.

„Principalul mesaj este că domeniul cibernetic devine din ce în ce mai important. Trebuie să investim mai mult. Și investițiile trebuie să fie generalizate, nu doar la marile bănci, ci și la cele mici”, a subliniat vicepreședintele BCE.

La rândul său, președintele Deutsche Bundesbank, Joachim Nagel, a susținut că accesul la astfel de tehnologii ar trebui să fie disponibil tuturor instituțiilor relevante pentru a evita apariția unor dezechilibre competitive și pentru a limita riscurile de utilizare abuzivă.

Potrivit experților în securitate cibernetică, noile modele lingvistice de mari dimensiuni (LLM) sunt capabile să identifice și să coreleze vulnerabilități informatice într-un mod semnificativ mai eficient decât generațiile anterioare de sisteme AI, ceea ce determină autoritățile și companiile să își reevalueze strategiile de protecție digitală.

Mandatul lui Luis de Guindos în funcția de vicepreședinte al BCE expiră la 31 mai 2026.