BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
BCE avertizează: Rețelele sociale pot accelera prăbușirea unei bănci în perioadele de instabilitate financiară
Banca Centrală Europeană (BCE) atrage atenția asupra riscurilor generate de rețelele sociale în momentele de instabilitate financiară, subliniind că platforme precum X (fostul Twitter) sau Instagram pot amplifica panica și pot accelera retragerile masive de fonduri — un fenomen similar celui care a dus la colapsul Silicon Valley Bank în 2023, informează EFE, preluat de Agerpres.
Potrivit lui Pedro Machado, membru al Consiliului de Supraveghere al BCE, „rețelele de socializare pot alimenta panica, în timp ce serviciile bancare online și mobile pot face scoaterea banilor dintr-o bancă mai ușoară ca niciodată”. Oficialul a precizat, în cadrul unei conferințe dedicate sistemului bancar spaniol, organizate la Frankfurt, că în perioadele de stres financiar utilizarea sporită a serviciilor digitale amplifică retragerile extreme de depozite.
Analiza BCE, realizată pe baza datelor provenite de la cele mai mari 110 bănci din zona euro, arată că o creștere cu 20 de puncte procentuale a utilizării serviciilor bancare online în ultimii ani a dus la o majorare de aproape șase puncte procentuale a ieșirilor extreme de depozite.
„Rețelele de socializare au accelerat căderea Silicon Valley Bank în 2023 și au intensificat contagiunea către băncile regionale”, a declarat Machado, subliniind necesitatea ca autoritățile de supraveghere să includă depozitele digitale neasigurate în testele de stres și să monitorizeze mai atent fluxurile de lichiditate.
Deși BCE nu a identificat până acum o legătură directă între rețelele sociale și retragerile de depozite în băncile europene, Machado a explicat că efectele pot fi subestimate, deoarece datele disponibile sunt lunare și nu surprind mișcările rapide care pot avea loc în doar câteva ore.
În acest context, BCE ia în considerare posibilitatea de a impune raportări mai frecvente sau chiar monitorizare în timp real pentru băncile mari din zona euro, în special în perioadele de tensiune financiară.
Totodată, digitalizarea accelerează transferul depozitelor din băncile tradiționale către alternative cu randamente mai mari, în special cele neasigurate, a adăugat Machado, avertizând că această tendință ar putea pune presiune suplimentară pe stabilitatea sistemului bancar european.
BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
Șefa BCE cere reguli mai stricte pentru fondurile de investiții pentru a evita noi crize financiare
Fondurile de investiții care s-au extins în zona creditării trebuie reglementate mai strict pentru a preveni apariția unei noi crize financiare, a avertizat vineri președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, potrivit Politico.
„Este imperativ să extindem supravegherea asupra entităților non-bancare implicate în activități similare băncilor sau care au legături semnificative cu sectorul bancar – iar factorii de decizie trebuie să acționeze mai devreme decât mai târziu”, a declarat Lagarde într-un discurs la Amsterdam, cu ocazia retragerii lui Klaas Knot, fost președinte al Consiliului pentru Stabilitate Financiară.
Șefa BCE a atras atenția că, odată cu trecerea timpului de la ultima mare criză financiară, vigilența factorilor de decizie s-a diminuat, deși riscurile continuă să se acumuleze în sistem. De data aceasta, ele sunt concentrate în fonduri speculative și fonduri de credit, nu în sectorul bancar tradițional, în principal pentru că băncile au suportat cea mai mare parte a valului de reglementări adoptate după criza din 2008.
Lagarde a subliniat că acest dezechilibru a creat un teren de joc inegal între bănci și entitățile non-bancare și a recunoscut existența unei „oboseli în materie de reglementare” care a determinat băncile să facă presiuni pentru un regim mai relaxat.
Totuși, soluția nu este reducerea reglementărilor pentru bănci, a precizat ea, ci aplicarea unor standarde mai stricte și pentru fondurile de investiții.
„Prevenirea instabilității este întotdeauna mai puțin costisitoare decât repararea daunelor după aceea”, a avertizat Lagarde, subliniind că povara acestor reparații ajunge de regulă la banca centrală.
BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
Președinta BCE: Economia europeană a avut o evoluție mai bună decât se estima, în contextul taxelor vamale americane
Economia europeană s-a descurcat mai bine decât se estima, în contextul noilor taxe vamale anunțate de președintele american Donald Trump, parțial datorită faptului că Uniunea Europeană nu a aplicat măsuri de retorsiune, a afirmat președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, transmite AP, potrivit Agerpres.
Impactul războiului comercial declanșat de Trump asupra creșterii economice și inflației în cele 20 de țări din zona euro a fost de asemenea atenuat de aprecierea monedei unice și de finalizarea acordului comercial cu Trump, a declarat șefa BCE.
„În urmă cu un an am estimat că taxele vamale americane vor provoca economiei zonei euro un șoc major. Unele din aceste estimări încă nu au fost confirmate”, a afirmat Lagarde la o conferință în Helsinki, Finlanda.
Oficialul a explicat că a existat un impact redus asupra inflației, iar efectele asupra creșterii economice „au fost relativ moderate”, datorită măsurilor de stimulare a creșterii adoptate de guvernele europene. Ca rezultat, politica monetară a BCE a fost adecvată și, prin urmare, „instituția nu își poate lua angajamentul referitor la deciziile viitoare privind dobânda”, a declarat Lagarde.
Banca Centrală Europeană a menținut nemodificate dobânzile, la reuniunea de politică monetară de luna trecută, în linie cu previziunile, dar nu a oferit indicii privind viitoarele decizii de politică monetară.
Consiliul guvernatorilor de la Banca Centrală Europeană „este decis să se asigure că inflația se va stabiliza la ținta sa de 2% pe termen mediu” și „a stabilit că rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor rămâne nemodificate la 2,00%, 2,15% și, respectiv, 2,40%”, se arată într-un comunicat al BCE.
Următoarea reuniune de politică monetară este programată în 30 octombrie, iar analiștii se așteaptă la menținerea dobânzilor.
În iulie, Statele Unite și Uniunea Europeană au ajuns la un acord comercial, punând capăt unui impas transatlantic care a durat mai multe luni.
Acordul prevede o taxă de bază de 15% pentru majoritatea exporturilor UE către SUA, limitând o taxă vamală mai mare pentru produsele UE vândute pe piața americană. Cu toate acestea, taxa este mai mare decât înainte de venirea lui Trump la putere, iar exporturile de oțel rămân supuse unei taxe de 50%, ceea ce reprezintă un regres pentru această industrie.
BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
Banca Centrală Europeană vizează anul 2029 ca termen realist pentru lansarea euro digital
Banca Centrală Europeană vizează anul 2029 ca termen realist pentru lansarea euro digital, un instrument de plată online esențial, sprijinit de banca centrală, a declarat Piero Cipollone, membru în boardul executiv al BCE, transmite presa internațională și Agerpres.
Parlamentul European, Consiliul European și Comisia Europeană și-ar putea finaliza, până în mai, punctele de vedere, apoi se va trece la elaborarea în comun a legislației. După adoptarea acesteia, BCE va avea nevoie de doi – trei ani pentru lansarea euro digital, a afirmat oficialul BCE la evenimentul „Viitorul finanțelor”, organizat de Bloomberg.
Proiectul euro digital câștigă teren, iar discuțiile în rândul statelor membre ale zonei euro progresează, susține Cipollone. Miniștrii de Finanțe din zona euro au ajuns săptămâna trecută la un acord privind limitele deținerilor clienților, un progres semnificativ.
„Discuțiile la nivelul statelor membre avansează. O potențială dată de lansare a euro digital ar putea fi mijlocul lui 2029”, a declarat Cipollone.
BCE lucrează de ani de zile la pregătirea unui posibil euro digital, care ar putea deveni o alternativă la sistemele dominante de plăți Visa și Mastercard din SUA.
„Trebuie să mergem înainte cu propriul nostru sistem de plăți digital, pentru a reduce dependența de alți furnizori. Cred că este o zonă cheie de progres, unde trebuie să avansăm și să face rapid progrese”, a afirmat recent ministrul spaniol de Finanțe, Carlos Cuerpo.
Deși sprijinul politic pentru un euro digital pare a fi extins, Parlamentul European nu a adoptat legislația necesară, argumentând că încă trebuie analizate anumite detalii.
Comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis a subliniat, de asemenea, necesitatea ca Europa să aibă un sistem de plăți independent pentru cumpărăturile online, în condițiile în care din ce în ce mai multe afaceri își mută activitatea pe internet.
„Este important să consolidăm autonomia strategică a Europei, să nu depindem de sisteme de plăți externe, să avem un sistem de plăți adecvat la nivel european”, a declarat vineri Dombrovskis.
Unele state membre UE au propriile sisteme de plăți naționale digitale, dar niciunul nu este acceptat în interiorul blocului comunitar.
Deși Comisia Europeană a propus în 2023 legislația privind crearea euro digital, nu s-au întâmplat prea multe de atunci. Unii parlamentari și bancheri sunt îngrijorați că euro digital va determina firmele să nu mai apeleze la sectorul bancar și vor apărea riscuri legate de stabilitate.
„BCE poate furniza arhitectura de bază prin care sectorul privat poate apoi construi soluțiile necesare. Vedem euro digital ca un proiect important, atât în privința dezvoltării tehnologice, cât și a autonomiei strategice a UE”, a dat asigurări Dombrovskis.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
“Problema Europei nu este că Nord Stream 2 a fost aruncat în aer, ci că a fost construit”. Donald Tusk nu dorește să-l predea Germaniei pe ucraineanul suspectat de sabotarea gazoductelor
Nicușor Dan, la doi ani de la “atacurile odioase ale Hamas împotriva Israelului”: România salută reluarea negocierilor de pace la inițiativa președintelui Trump
Dan Motreanu, discurs în plenul PE: Avem nevoie de o Politică Agricolă cu adevărat Comună, simplificată și corect finanțată
BCE avertizează: Rețelele sociale pot accelera prăbușirea unei bănci în perioadele de instabilitate financiară
La doi ani de la „atacul terorist” comis de Hamas, România reiterează angajamentul în susținerea securității Israelului, în combaterea antisemitismului și în contribuirea la o pace durabilă în Orientul Mijlociu
Parlamentul European a respins cererea Ungariei de a ridica imunitatea opozantului Peter Magyar și a activistei Ilaria Salis
ICI București a participat activ în cadrul CYRESRANGE Train-the-Trainer Workshop, eveniment dedicat consolidării rezilienței cibernetice europene
Parlamentul European actualizează mecanismul care permite UE să suspende regimul de călătorii fără viză pentru cetățeni ai țărilor care prezintă riscuri pentru securitate sau încalcă drepturile omului
Premierul danez avertizează: Donald Trump ar putea reveni la ambițiile sale privind Groenlanda
Ilie Bolojan și ambasadorul Spaniei la București au discutat despre extinderea colaborării economice în domenii strategice precum energia, agricultura și industria alimentară
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Trending
- NATO1 day ago
Serviciul militar în Germania va deveni, cel mai probabil, obligatoriu, apreciază cancelarul Friedrich Merz
- ROMÂNIA1 week ago
Centrul TGA INCAS plasează România în prim-planul cercetării aerospațiale și al inovației verzi și se preconizează că va juca un rol crucial în viitoarele inițiative de cercetare de mare complexitate
- NATO1 week ago
Ursula von der Leyen, întrevedere cu Mark Rutte: O acțiune decisivă din partea Europei, în coordonare cu NATO, poate marca un adevărat punct de cotitură în războiul din Ucraina
- U.E.1 day ago
Premierul slovac Robert Fico consideră că războiul din Ucraina „nu este războiul nostru” și că victoria lui Babis în alegerile legislative din Cehia ar putea consolida Grupul de la Vișegrad
- RUSIA5 days ago
Putin critică, în premieră, anularea alegerilor din România și interdicția lui Georgescu în aceeași zi în care Nicușor Dan le-a prezentat liderilor europeni ingerința Rusiei în alegeri