BCE avertizează: Rețelele sociale pot accelera prăbușirea unei bănci în perioadele de instabilitate financiară

Banca Centrală Europeană (BCE) atrage atenția asupra riscurilor generate de rețelele sociale în momentele de instabilitate financiară, subliniind că platforme precum X (fostul Twitter) sau Instagram pot amplifica panica și pot accelera retragerile masive de fonduri — un fenomen similar celui care a dus la colapsul Silicon Valley Bank în 2023, informează EFE, preluat de Agerpres.

Potrivit lui Pedro Machado, membru al Consiliului de Supraveghere al BCE, „rețelele de socializare pot alimenta panica, în timp ce serviciile bancare online și mobile pot face scoaterea banilor dintr-o bancă mai ușoară ca niciodată”. Oficialul a precizat, în cadrul unei conferințe dedicate sistemului bancar spaniol, organizate la Frankfurt, că în perioadele de stres financiar utilizarea sporită a serviciilor digitale amplifică retragerile extreme de depozite.

Analiza BCE, realizată pe baza datelor provenite de la cele mai mari 110 bănci din zona euro, arată că o creștere cu 20 de puncte procentuale a utilizării serviciilor bancare online în ultimii ani a dus la o majorare de aproape șase puncte procentuale a ieșirilor extreme de depozite.

„Rețelele de socializare au accelerat căderea Silicon Valley Bank în 2023 și au intensificat contagiunea către băncile regionale”, a declarat Machado, subliniind necesitatea ca autoritățile de supraveghere să includă depozitele digitale neasigurate în testele de stres și să monitorizeze mai atent fluxurile de lichiditate.

Deși BCE nu a identificat până acum o legătură directă între rețelele sociale și retragerile de depozite în băncile europene, Machado a explicat că efectele pot fi subestimate, deoarece datele disponibile sunt lunare și nu surprind mișcările rapide care pot avea loc în doar câteva ore.

În acest context, BCE ia în considerare posibilitatea de a impune raportări mai frecvente sau chiar monitorizare în timp real pentru băncile mari din zona euro, în special în perioadele de tensiune financiară.

Totodată, digitalizarea accelerează transferul depozitelor din băncile tradiționale către alternative cu randamente mai mari, în special cele neasigurate, a adăugat Machado, avertizând că această tendință ar putea pune presiune suplimentară pe stabilitatea sistemului bancar european.