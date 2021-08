BCE: Consiliul guvernatorilor trebuie să țină cont de îmbunătățirea condițiilor financiare în deciziile de politică monetară

Preşedinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a avertizat joi că avansul rapid al cazurilor de COVID-19 provocate de răspândirea accentuată a variantei mai contagioase Delta reprezintă o sursă crescută de incertitudine pentru economia zonei euro, informează Agerpres.

„Economia zonei euro şi-a revenit în al doilea trimestru al acestui an şi, pe măsură ce restricţiile sunt ridicate, este pe cale să înregistreze o creştere puternică în trimestrul al treilea”, a declarat Christine Lagarde în conferinţa de presă de la finalul reuniunii Consiliului guvernatorilor BCE.

„Însă pandemia continuă să arunce o umbră, cu atât mai mult cu cât varianta Delta constituie o sursă crescută de incertitudine. Înmulţirea cazurilor de infecţie, din cauza acestei variante, ar putea frâna relansarea în sectorul serviciilor, în special în turism şi ospitalitate”, a adăugat președinta BCE.

Mai mult, Lagarde a subliniat că redresarea zonei euro este pe drumul cel bun, însă criza continuă.

„La conferința de presă a BCE, am declarat că programul nostru de achiziţionare în regim de urgenţă în caz de pandemie este încă necesar pentru a menține condiții de finanțare favorabile pentru întreaga economie și pentru a aduce inflația la ținta noastră de 2%”, a scirs aceasta pe pagina sa de Twitter.

