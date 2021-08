BCE: Europa este în grafic pentru o creștere economică solidă. Impactul variantei Delta a COVID-19 va fi limitat

Cei 25 de membri ai Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) s-au reunit sâmbătă și duminică în regiunea Taunus, în apropiere de Frankfurt, pentru a stimula amplul proces de revizuire strategică a politicii monetare, fiind prima reuniune cu prezență fizică a membrilor Consiliului din luna martie 2020, informează comunicatul oficial.

Reuniunea s-a axat pe avansarea discuțiilor privind revizuirea obiectivelor strategice de politică monetară a BCE. Subiectele abordate au inclus, printre altele, rolul în lupa împotriva schimbărilor climatice şi o abordare revizuită a inflaţiei.

Potrivit Agerpres, Lagarde nu a dat detalii privind discuţiile, menţionând doar că ele au acoperit ţinta BCE privind inflaţia şi orizontul de timp, legăturile dintre schimbările climatice şi politica monetară, cât şi modernizarea comunicaţiilor în cadrul BCE.

„A fost o plăcere să ne întâlnim din nou fizic, iar peisajul rural din Taunus a fost ideal pentru a relua legătura după luni de întâlniri digitale. Mă bucur că am reușit să purtăm discuții aprofundate și că am făcut progrese importante în ceea ce privește definirea elementelor strategiei noastre de politică monetară”, a transmis Christine Lagarde pe contul său de Twitter.

It was good to meet again in-person and the hilly Taunus countryside was ideal to reconnect after months of digital meetings. I am glad we were able to have in-depth discussions and we made good progress in shaping the features of our monetary policy strategy at our retreat. https://t.co/yPwealUarH

— Christine Lagarde (@Lagarde) June 20, 2021