BCE: Scumpirea gazelor naturale s-ar putea reflecta mai rapid în inflație, însă impactul asupra prețurilor energiei electrice ar putea fi mai redus

Creșterile explozive ale prețurilor gazelor naturale s-ar putea reflecta mai rapid decât în trecut în inflația din zona euro, însă impactul asupra prețurilor energiei electrice ar putea fi mai redus, pe fondul creșterii producției de energie din surse regenerabile, a anunțat luni Banca Centrală Europeană (BCE) într-un buletin economic, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Prețurile angro la gazele naturale au crescut cu peste 140% comparativ cu nivelul la care erau în urmă cu un an, pe fondul războiului din Iran care a limitat oferta globală de gaze lichefiate, în timp ce gradul redus de umplere al depozitelor din Europa amplifică riscul unor noi scumpiri.

Piețele de gaze din Europa au fost liberalizate după ce războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei în 2022 a redus aprovizionarea. Având în vedere modificările aduse ulterior, inclusiv mecanisme mai flexibile de stabilire a prețurilor și contracte pe termen fix cu durate mai scurte, înseamnă că și prețurile plătite de consumatori vor reacționa mai rapid, a apreciat BCE.

Un sondaj realizat de băncile centrale arată că, în peste jumătate din țările zonei euro, variațiile prețurilor angro la gaze se reflectă în inflația aferentă într-un interval de una până la trei luni, o schimbare față de situația din 2022. Pentru aproximativ o zecime dintre țări, acest transfer are loc într-un interval de patru până la șase luni, iar pentru o treime, durează între șapte și douăsprezece luni.

„De remarcat că ponderea țărilor care raportează un transfer lent, într-un interval de 13 până la 24 de luni, a scăzut de la aproximativ 40%, până la circa 5%”, a adăugat BCE.

Aceste descoperiri sunt importante în contextul în care inflația în zona euro a trecut pragul de 3%, depășind ținta de 2% stabilită de BCE, iar unii economiști estimează că până la finele anului va ajunge la 4%, ceea ce va pune presiuni asupra gardienilor euro să majoreze dobânzile, în pofida celor două majorări decise recent.

Cu toate acestea, BCE a descoperit că prețurile la electricitate sunt mai puțin sensibile la fluctuațiile prețului gazelor decât în trecut, deoarece creșterea producției de energie din surse regenerabile a redus ponderea gazelor în structura costurilor.

„Aceste evoluții sugerează că variațiile prețurilor angro la gaze s-ar putea reflecta în inflația HICP aferentă gazelor ceva mai rapid decât în trecut, dar cu o intensitate mai scăzută în cazul inflației HICP aferente energiei electrice”, a precizat BCE, făcând referire la Indicele armonizat al prețurilor de consum (HICP).

Țările europene care depind de gazele naturale pentru încălzire au ezitat să-și umple depozitele în timpul verii, sperând că actualul conflict din Iran se va încheia și că prețurile vor scădea.

În condițiile în care gradul de umplere a depozitelor de gaze este cu mult sub media istorică, aceste țări se grăbesc acum să stocheze gaze, contribuind astfel la creșterea prețurilor la gaze naturale până la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani. Acest lucru va duce, probabil, la scumpirea încălzirii și a energiei electrice pentru gospodării și companii, ceea ce va impulsiona și inflația.