BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
BCE și-a atins ținta de inflație, dar incertitudinile economice persistă, avertizează Lagarde
Banca Centrală Europeană (BCE) a reușit să aducă inflația la nivelul-țintă de 2%, dar perspectivele economice rămân marcate de incertitudini, în pofida acordului comercial recent încheiat între Uniunea Europeană și Statele Unite, a declarat președinta instituției, Christine Lagarde, într-un interviu pentru postul danez DRTV, citat de Bloomberg, preluat de Agerpres.
„Ratele dobânzilor trebuie să vizeze nivelul inflației, ceea ce vizăm într-adevăr, și la care am ajuns acum”, a subliniat Lagarde.
Potrivit Eurostat, rata anuală a inflației în zona euro a rămas în august la 2%, exact obiectivul pe termen mediu al BCE. Șefa băncii centrale a menționat că incertitudinea economică s-a diminuat după introducerea tarifelor comerciale convenite de UE și SUA.
„Nivelul de incertitudine s-a redus cu aproximativ 50% și este o îmbunătățire semnificativă față de situația în care ne aflam. Dar încă avem incertitudini și toată lumea trebuie să le gestioneze”, a spus Lagarde.
La ultima reuniune de politică monetară, BCE a decis să mențină dobânzile neschimbate, conform așteptărilor piețelor, fără a oferi, însă, indicații clare asupra viitoarelor măsuri. Instituția a reafirmat că rămâne angajată să stabilizeze inflația la ținta de 2% și a confirmat păstrarea ratelor actuale: 2,00% pentru facilitatea de depozit, 2,15% pentru operațiunile principale de refinanțare și 2,40% pentru facilitatea de creditare marginală.
În timp ce o parte dintre oficialii BCE consideră că nu se impune, deocamdată, o relaxare suplimentară a politicii monetare, alții nu exclud posibilitatea unor noi intervenții, dacă situația economică o va cere.
BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
Cercetarea este esențială pentru protejarea stabilității financiare, afirmă președinta BCE: Supravegherea și reglementarea rămân esențiale
Rolul supravegherii și reglementării nu este acela de a frâna inovarea sau transformarea structurală, ci de a limita riscurile care pot însoți aceste schimbări, în contextul în care Europa este uneori „acuzată de suprareglementare”, a explicat președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, în cadrul conferinței anuale organizată în colaborare cu Institutul Hoover, care are un „titlu provocator”: „Următoarea criză financiară?”
„Semnul întrebării este, desigur, intenționat. El semnifică mai degrabă o întrebare decât o previziune și definește obiectivul nostru pentru următoarele două zile, și anume să examinăm modul în care putem proteja stabilitatea financiară într-o eră a transformărilor rapide. Trebuie să ținem cont de două aspecte atunci când ne gândim la acest subiect”, a precizat Lagarde.
Ea a amintit că, pe tot parcursul perioadei postbelice, „sistemul financiar global a fost într-o transformare constantă, iar ritmul acesteia s-a accelerat odată cu progresele tehnologice”.
Al doilea aspect care trebuie luat în calcul, potrivit acesteia, este faptul că „ce pare nou reflectă adesea riscuri vechi sub o formă diferită”.
„Aici îmi vine în minte cartea lui Carmen Reinhart și Kenneth Rogoff despre istoria crizelor financiare, intitulată <<This Time Is Different>> (De data aceasta este diferit). Subtitlul cărții, foarte sugestiv, este <<Opt secole de nebunie financiară>>. După opt secole de experiență, cred că este corect să spunem că de data aceasta nu este deloc diferit. De aceea, cercetarea joacă un rol atât de important în protejarea stabilității financiare. Prin analize riguroase și o înțelegere solidă a trecutului, cercetarea ne ajută să vedem cum inovația avansează și remodelează economia, punând în același timp în evidență riscurile potențiale, astfel încât factorii de decizie să le poată aborda în mod proactiv”, a reliefat președinta BCE.
Din punctul său de vedere, „cercetarea este deosebit de importantă pentru a ne ajuta să înțelegem implicațiile transformărilor profunde care au remodelat sistemul financiar de la criza financiară mondială”.
„Una dintre schimbările structurale majore din sistemul financiar din ultimele două decenii a fost amprenta tot mai mare a instituțiilor financiare nebancare. În zona euro, instituțiile nebancare – de la fonduri de investiții și societăți de asigurări la fonduri de piață monetară și vehicule de securitizare – s-au extins de la aproximativ 140 % din PIB în 1999 la aproape 400 % în prezent. (…) Sectoarele bancar și nebancar nu numai că se schimbă rapid, dar sunt și strâns interconectate. În zona euro, de exemplu, expunerile activelor băncilor față de instituțiile nebancare sunt considerabile și reprezintă, în medie, aproximativ 10 % din totalul activelor instituțiilor semnificative”, a arătat Christine Lagarde.
În contextul acestor „transformări ale sistemului financiar, supravegherea și reglementarea rămân esențiale”.
„Factorii de decizie politică au datoria de a rămâne vigilenți la riscurile pentru stabilitatea financiară pe măsură ce acestea apar. Aceste riscuri pot apărea sub forme noi, pot surveni în sectoare care utilizează o terminologie obscură și pot fi ascunse sub masca inovării”, a atenționat președinta BCE.
„Într-o perioadă de transformări rapide ale sistemului financiar, unii ar putea crede că vechile riscuri nu mai sunt valabile. Însă cercetările și experiența demonstrează contrariul. Așa cum observa criticul francez Jean-Baptiste Alphonse Karr, <<Plus ça change, plus c’est la même chose>> – cu cât lucrurile se schimbă mai mult, cu atât rămân mai mult la fel. Cu alte cuvinte, de data aceasta nu este diferit”, a conchis Christine Lagarde.
BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
Bulgaria va avea un cuvânt de spus la reuniunile BCE după adoptarea monedei euro, dă asigurări Christine Lagarde
Bulgaria va avea un cuvânt de spus la reuniunile Băncii Centrale Europene, a dat asigurări președinta BCE, Christine Lagarde, la prima ședință de politică monetară după vacanța de vară, informează Novinite, potrivit Agerpres.
Pentru prima dată, guvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei, Dimitar Radev, a participat ca observator. Începând cu 1 ianuarie, când Bulgaria adoptă euro, el va participa cu drepturi depline la reuniunile de politică monetară ale BCE, alături de ceilalți 20 de guvernatori ai statelor membre din zona euro.
Lagarde a subliniat că adoptarea euro va aduce stabilitate Bulgariei. „Fiecare membru care ia parte la ședințe, indiferent dacă este dintr-o țară mare sau mică, are un cuvânt de spus, care este respectat și luat în considerare. Mă voi asigura că aceste principiu este aplicat îndeaproape când voi conduce reuniunile și voi organiza consultările”, a declarat șefa BCE.
În privința protejării cetățenilor în timpul tranziției de la leva la euro, Lagarde i-a încurajat să verifice rata de conversie și și-a exprimat încrederea în măsurile de protecție aflate în vigoare.
„Unii comercianți ar putea exploata conversia pentru a majora ușor prețurile, dar autoritățile au instrumente pentru a ajuta consumatorii să verifice acuratețea. Din august, este disponibil un calculator, alături de sistemul dual de prețuri, în leva și euro”, a precizat oficialul BCE.
Bulgaria va deveni la 1 ianuarie 2026 cel de-al 21 stat membre al zonei euro, urmând să introducă moneda unică la începutul anului viitor după ce Consiliul Uniunii Europene a adoptat în iulie ultimele trei acte juridice necesare în acest sens.
Conversia se face la o rată fixă de schimb de 1,95583 leva pentru un euro, au anunțat autoritățile de la Sofia. Conform cerințelor, ambele monede trebuie prezentate egal, clar și precis pe toate etichetele de preț.
BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
Căderea oricărui guvern din zona euro ar fi „îngrijorătoare”, subliniază președinta BCE într-o referire la situația din Franța
Franța nu se află în prezent într-o situație care să necesite intervenția Fondului Monetar Internațional (FMI), dar orice risc de cădere a unui guvern din zona euro este „îngrijorător”, a declarat luni președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, de naționalitate franceză, conform Reuters.
În cadrul unui interviu acordat postului de radio Radio Classique, Lagarde a afirmat că disciplina fiscală rămâne imperativă în Franța și că urmărește cu mare atenție situația spread-urilor obligațiunilor franceze.
Partidele de opoziție franceze au declarat că vor răsturna guvernul minoritar în cadrul votului de încredere din 8 septembrie ca urmare a planurilor nepopulare de austeritate ale premierului Francois Bayrou.
Reducerea cheltuielilor publice nu înseamnă austeritate, a apărat premierul francez François Bayrou planurile sale, conform Politico Europe.
„Nu este vorba de austeritate, ci de o încetinire a cheltuielilor (publice) suplimentare, pentru ca țara să se poată redresa”, a declarat acesta la finalul lunii august.
Planurile de cheltuieli sunt concepute pentru a reduce deficitul bugetar și a liniști creditorii francezi, instituțiile financiare și agențiile de rating îngrijorate de nivelurile nesustenabile ale cheltuielilor publice ale țării.
Acest lucru a afectat piețele bursiere și de obligațiuni din Franța, care este a doua economie din zona euro.
Băncile franceze au fost supuse presiunilor, dar Lagarde a declarat că sistemul bancar francez este într-o poziție mai bună comparativ cu criza financiară din 2008.
Băncile franceze au fost supuse presiunilor, dar Lagarde a declarat că sistemul bancar francez se află într-o poziție mai bună comparativ cu criza financiară din 2008.
„Consider că sistemul bancar francez este bine capitalizat, că se află într-o situație mai bună decât în timpul ultimei crize financiare majore, că este bine structurat, bine supravegheat și că are actori responsabili”, a declarat ea.
„Nu cred că sistemul bancar în sine este în vreun fel sursa riscului actual, dar piețele, în toate circumstanțele de această natură, evaluează riscul”, a adăugat ea.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu: Aderarea la zona euro ar putea deveni un proiect strategic de țară pentru următorul deceniu
Nicușor Dan către studenţii români de pretutindeni: Vocile voastre pot combate dezinformările, știrile false și acțiunile hibride. Fiţi vocea care inspiră, uneşte şi cere mai mult de la clasa politică
Eurodeputatul Dan Motreanu solicită crearea unui Fond European special destinat sprijinirii producției de medicamente critice
Comisia Europeană pregătește eliminarea „legii cookie-urilor” pentru a reduce birocrația online
Două avioane germane au fost ridicate de la sol după reperarea unui avion rusesc deasupra Mării Baltice
Uniunea Europeană este și va rămâne cel mai mare susținător colectiv al ONU, afirmă Antonio Costa
Zelenski cere sancțiuni „puternice” împotriva Rusiei și măsuri pentru evitarea lor, înaintea întâlnirii cu Trump la ONU: În armamentul rusesc au fost identificate mii de componente provenite din Europa, SUA și Japonia
Emmanuel Macron condiționează deschiderea unei ambasade în Palestina de eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas în Fâșia Gaza
BCE și-a atins ținta de inflație, dar incertitudinile economice persistă, avertizează Lagarde
România, prezentă la reuniunea miniștrilor agriculturii din UE privind viitorul Politicii Agricole Comune după 2027
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
Trending
- U.E.7 days ago
Premierul suedez îl acuză pe Viktor Orban că răspândește „minciuni scandaloase” despre sistemul judiciar al Suediei
- ROMÂNIA6 days ago
Ministerul Energiei salvează 1984 MW din proiecte de energie curată prin extinderea termenului de finalizare a investițiilor până în 2026
- U.E.5 days ago
Friedrich Merz: Incursiunile Rusiei în spațiul aerian al Poloniei și României fac parte dintr-un sabotaj al lui Putin și tendință lungă de a ne testa limitele
- CHINA1 week ago
Noul ambasador al Chinei, primit la MAE de ministrul Oana Țoiu: România și China, deschise să coopereze în concordanță cu interesele pe termen lung ale celor două țări
- INTERNAȚIONAL3 days ago
Israelul pregătește represalii împotriva Franței dacă Macron va anunța recunoașterea statului palestinian la Adunarea Generală a ONU (Politico)