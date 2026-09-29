BCE vrea să faciliteze accesul băncilor centrale din afara zonei euro la moneda unică, pentru a-i consolida rolul internațional

Banca Centrală Europeană pregătește modificări ale mecanismelor prin care băncile centrale din afara zonei euro pot obține moneda unică în perioade de criză. Președinta BCE, Christine Lagarde, a prezentat această direcție luni, în fața eurodeputaților, relatează Reuters, preluat de Agerpres.

„Vom lucra la linii de swap care să răspundă mai bine necesității de a avea o zonă euro suverană și un euro puternic”, a declarat Lagarde în cadrul unei audieri în comisia pentru afaceri economice și monetare a Parlamentului European.

Liniile de swap permit unei bănci centrale să obțină temporar euro de la BCE, oferind în schimb propria monedă. Ele pot asigura lichidități atunci când piețele sunt sub presiune și pot împiedica propagarea dificultăților financiare către zona euro. BCE are deja asemenea aranjamente cu Rezerva Federală a SUA și cu băncile centrale din Japonia, Regatul Unit, Canada și Elveția.

Instituția a primit, de asemenea, aproape 30 de solicitări de acces la un alt mecanism de finanțare, bazat pe acorduri de răscumpărare. În acest caz, băncile centrale solicitante pot obține euro folosind drept garanție active denominate în moneda unică.

Demersul BCE are loc pe fondul îngrijorărilor legate de fragmentarea financiară și de evoluția rolului dolarului în economia mondială. Potrivit Reuters, oficiali ai băncilor centrale și investitori iau în calcul posibilitatea ca Rezerva Federală americană să își restrângă în viitor propriile linii de swap, care furnizează lichidități în dolari sistemului financiar internațional.