BE READY: Comisia Europeană lansează un nou parteneriat european pentru consolidarea cercetării și capacității de răspuns la pandemii și epidemii

Comisia Europeană a lansat BE READY, un nou parteneriat european pentru pregătirea în caz de pandemie.

BE READY va consolida capacitatea UE de a anticipa, preveni și răspunde rapid la epidemii și pandemii, informează instituția într-un comunicat.

Beneficiind de o finanțare UE în valoare de 120 de milioane de euro, parteneriatul va lansa apeluri transnaționale comune anuale care vor încuraja colaborarea în Europa și în afara acesteia, cu scopul de a spori cunoștințele și de a consolida pregătirea pentru amenințările emergente la adresa sănătății.

„Pregătirea Europei pentru pandemii trebuie să se bazeze pe fundamente științifice solide. De aceea, punem la dispoziția parteneriatului BE READY 120 de milioane de euro din bugetul programului Orizont Europa. Prin BE READY, acordăm prioritate sănătății cetățenilor noștri, consolidând în același timp poziția de lider a Europei în domeniul inovării”, a declarat Ekaterina Zaharieva, comisarul pentru start-up-uri, cercetare și inovare.

La rândul său, Hadja Lahbib, comisarul pentru egalitate, pregătire și gestionarea crizelor, a declarat că „BE READY este următorul pas curajos al Europei, care transformă cercetarea în reziliență reală. Acesta plasează cercetarea în centrul pregătirii, astfel încât oamenii să poată obține medicamente, vaccinuri și instrumente vitale mai rapid atunci când survine o criză. Lucrăm la nivel transfrontalier și interinstituțional pentru a construi o Europă mai puternică, pregătită să anticipeze amenințările la adresa sănătății și să reacționeze rapid atunci când sunt în joc vieți omenești.”

Reunind 81 de organizații din 27 de țări, BE READY este coordonat de organizația franceză ANRS-MIE. Acesta reprezintă punctul culminant al investițiilor europene în cercetarea în domeniul pregătirii și răspunsului la pandemii, realizate prin programul-cadru european pentru cercetare și inovare (Orizont Europa), care a alocat peste 1,8 miliarde de euro în acest scop începând din 2020.

Prima cerere de propuneri transnațională comună va fi lansată cu 21 de organizații de finanțare și se va concentra pe cercetarea care vizează o mai bună înțelegere a potențialului pandemic al agenților patogeni emergenți și dezvoltarea de contramăsuri medicale inovatoare.