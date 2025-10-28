BEHEALTH 2025. ICI București a subliniat rolul său în transformarea digitală a sănătății prin sprijinirea dezvoltării de soluții pentru un viitor mai sănătos

Cel mai recent Barometru al Securității Energetice, realizat de INSCOP Research, arată că 46,1% dintre români consideră că războiul declanșat de Rusia în Ucraina este principala cauză a crizei energetice din Europa. Potrivit aceluiași studiu, 46,2% dintre respondenți își exprimă dezacordul față de această afirmație (în creștere față de 45,7% în noiembrie 2022), în timp ce 7,7% declară că nu știu sau nu răspund.

Sunt de acord cu afirmația dată mai ales: votanții USR, femeile, persoanele peste 60 de ani. În schimb, își exprimă dezacordul în special votanții AUR, bărbații, persoanele cu educație primară și cei cu vârste între 30 și 59 de ani.

Resurse de gaz din Marea Neagră

63.2% din cei intervievați cred că „prin exploatarea resurselor de gaz natural din Marea Neagră, România nu va mai fi dependentă de importurile din Rusia” (față de 66.9% în mai 2022), iar 28.9% că „gazul care va fi extras din Marea Neagra va fi vândut în Occident, nu va rămâne în România” (față de 26.7% în mai 2022). Ponderea non-răspunsurilor este de 8%.

Sunt mai de acord cu afirmația „Prin exploatarea resurselor de gaz natural din Marea Neagră, România nu va mai fi dependentă de importurile din Rusia” în special votanții PNL și PSD, persoanele de peste 60 de ani și angajații din sectorul public. În schimb, afirmația „Gazul care va fi extras din Marea Neagră va fi vândut în Occident, nu va rămâne în România” este susținută mai ales de votanții AUR, locuitorii din București, persoanele cu studii superioare și angajații din mediul privat.

Beneficii economice Neptun Deep

18,2% dintre români cred că exploatarea gazelor din Marea Neagră prin proiectul Neptun Deep va aduce beneficii economice României în foarte mare măsură, în timp ce 33,6% consideră că aceste beneficii se vor resimți în destul de mare măsură. Pe de altă parte, 15,3% apreciază că impactul va fi în destul de mică măsură, iar 25,3% cred că va fi foarte redus sau chiar inexistent. 7,5% dintre respondenți nu au oferit un răspuns.

Cred că exploatarea gazelor din Marea Neagră prin Neptun Deep va aduce beneficii economice României în foarte mare și destul de mare măsură mai ales: votanții PSD, PNL și USR, femeile, persoanele peste 60 de ani, cele cu educație superioară, cei cu un venit mai ridicat, locuitorii din București, angajații la stat. Sunt de părere că exploatarea gazelor offshore va aduce beneficii economice României în mică/ foarte mică măsură sau deloc mai ales: votanții AUR, persoanele cu vârsta între 30 și 44 de ani, cei cu un venit redus.

Principalul câștig economic Neptun Deep

Întrebați care cred că va fi principalul câștig economic pe care România îl va obține în urma exploatării gazele naturale din Marea Neagră prin proiectul Neptun Deep, 39.5% dintre respondenți aleg crearea de locuri de muncă, 27.3% creșterea veniturilor la bugetul de stat (taxe, impozite), 13.2% stimularea investițiilor, iar 7.6% dezvoltarea rețelelor de transport al gazelor. 1.1% menționează alt beneficiu, pe când 5% cred că nu va aduce niciun beneficiu. 5.5% nu știu / nu pot aprecia, iar 0.8% nu răspund.

Sunt de părere că principalul câștig va fi crearea de locuri de muncă mai ales: votanții PSD și PNL, femeile, persoanele cu educație primară, locuitorii din rural, cei cu un venit mai redus. Cred că principalul câștig economic va fi creșterea veniturilor la bugetul de stat (taxe, impozite) în special: votanții USR, persoanele sub 30 de ani, locuitorii din București. Votanții PSD, locuitorii din urban, persoanele cu educație superioară cred într-o proporție mai mare decât restul populației că principalul câștig economic va fi stimularea investițiilor. În special votanții USR cred că dezvoltarea rețelelor de transport al gazelor va fi principalul câștig economic.

Mecanism european de întrajutorare

În condițiile în care UE vrea să implementeze un mecanism de întrajutorare cu gaze naturale între statele membre în cazul unei urgențe/crize, 78.6% dintre români spun că ar fi de acord ca România să importe gaze naturale dacă va avea nevoie (față de 59.6% în noiembrie 2022). 18.6% se opun unei astfel de idei (față de 38.7% în noiembrie 2022), iar 2.9% nu știu sau nu răspund.

Sunt de acord cu acest mecanism de întrajutorare mai ales: votanții USR și PNL, persoanele cu educație superioară, cei cu un venit mai ridicat. Sunt împotriva acestui mecanism de întrajutorare în special: votanții AUR, bărbații, cei cu un venit mai redus, cei cu educație medie.

Mecanism de întrajutorare: România către UE

77.7% dintre respondenți sunt de acord cu acest mecanism și în cazul în care România ar trebui să ajute cu gaze naturale alte țări membre în situații de urgență, pe când 20.5% nu sunt de acord. 1.8% nu știu sau nu răspund.

Sunt de acord cu acest mecanism de întrajutorare și în cazul în care România ar trebui să ajute cu gaze naturale alte țări membre în situații de urgență mai ales: votanții PNL și USR, persoanele sub 45 de ani, cei cu educație superioară, cei cu un venit mai ridicat. Sunt împotriva acestui mecanism în special: votanții AUR, persoanele peste 60 de ani, cei cu un venit redus.

Furnizare de gaze naturale către Republica Moldova

60.3% dintre români sunt de acord ca, începând cu 2027, Republicii Moldova să îi fie furnizate, contra cost, o parte din gazele extrase din Marea Neagră. 35.4% sunt împotriva, iar 4.3% nu știu sau nu răspund.

Sunt de acord ca o parte din gazele extrase din Marea Neagră să fie furnizate Republicii Moldova mai ales: votanții PSD, PNL și USR, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare, cei cu un venit mai ridicat. Sunt împotriva unui astfel de scenariu în special: votanții AUR, cei cu educație primară sau medie, cei cu un venit redus, locuitorii din urbanul mic sau din rural, angajații al stat.

Ajutorarea Ucrainei cu energie

53.4% dintre cei chestionați sunt de acord ca România să ajute Ucraina cu energie în caz de criză/urgență, în contextul atacurilor din partea Rusiei, când Ucraina are frecvent probleme cu alimentarea cu energie (gaze și electricitate). 43.1% sunt împotrivă, iar 3.5% nu știu sau nu răspund.

Sunt de acord cu ajutorarea Ucrainei cu energie în caz de urgență mai ales: votanții PSD, PNL și USR, persoanele, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație superioară, cei cu un venit mai ridicat, locuitorii din București și din urbanul mare. Nu sunt de acord în special: votanții AUR, persoanele cu educație medie, cei cu un venit redus.

Dezvoltarea energiei verzi

13.6% dintre cei chestionați cred că dezvoltarea producției de energie din surse verzi poate fi o soluție pentru a crește independența energetică a UE în foarte mică măsură (față de 15.5% în noiembrie 2022), 20.3% în destul de mică măsură (față de 28.5% în noiembrie 2022), 31.2% în destul de mare măsură (față de 32.7% în noiembrie 2022), iar 27.1% în foarte mare măsură (față de 20.3% în noiembrie 2022). Ponderea non-răspunsurilor este de 7.8%.

Cred în mică măsură că dezvoltarea producției de energie din surse verzi poate fi o soluție pentru a crește independența energetică a UE mai ales: votanții AUR, persoanele cu educație primară, locuitorii din urbanul mic sau rural, cei cu un venit redus.

Votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu studii superioare, locuitorii din București și din urbanul mare, cei cu venit mai ridicat, angajații la privat cred cel mai mult că dezvoltarea producției de energie din surse verzi poate fi o soluție pentru a crește independența energetică a UE.

Importanța reducerii poluării

Pentru 37,9% dintre participanții la sondaj este foarte important (față de 70% în iunie 2020) ca România să reducă poluarea generată de arderea combustibililor (cărbune, carburanți, lemne). Pentru 31,4% este important (față de 22.8% în iunie 2020), pentru 13,3% puțin important (față de 3.4% în iunie 2020), iar pentru 15,7% foarte puțin important (față de 2.3% în iunie 2020). 1,8% nu știu sau nu răspund.

Cred că este foarte important și important ca România să reducă poluarea generată de arderea combustibililor mai ales: votanții PSD, PNL și USR, femeile, tinerii până în 30 de ani, locuitorii Bucureștiului și persoanele cu venituri foarte ridicate. Sunt de părere că acest obiectiv este puțin sau foarte puțin important în special: votanții AUR și respondenții cu vârsta între 45 și 60 de ani.

Importanță dezvoltare energie regenerabilă

54,3% dintre români sunt de părere că este foarte important ca România să dezvolte sectorul energiei regenerabile (panouri solare, energie eoliană/mori de vânt). 28% consideră că este important, 7,9% puțin important, iar 1,5% foarte puțin important. 2,5% nu știu sau nu răspund.

Cred că este foarte important și important ca România să dezvolte sectorul energiei regenerabile mai ales: votanții PNL, femeile, persoanele cu educație medie și cei cu venituri medii. Consideră că acest obiectiv este puțin sau foarte puțin important în special: votanții AUR și cei cu venituri foarte reduse.

Importanță utilizare gaz natural

Întrebați cât de important este ca România să utilizeze gazul natural de la Marea Neagră pentru extinderea alimentării cu gaz a populației, 68,5% dintre cei chestionați consideră că este foarte important (față de 70.3% în iunie 2020), 24,5% important (față de 22.8% în iunie 2020), 3,9% puțin important (față de 3.1% în iunie 2020) și 2,1% foarte puțin important (față de 1.5% în iunie 2020). Ponderea non-răspunsurilor este de 1%.

Nu există variații semnificative în distribuția socio-demografică a celor care cred că este foarte important și important ca România să utilizeze gazul natural de la Marea Neagră pentru extinderea alimentării cu gaz a populației. Sunt de părere că acest obiectiv este puțin sau foarte puțin important în special tinerii până în 30 de ani.

Surse de energie care ar trebui încurajate în România

Rugați să-și exprime opinia cu privire la sursele de energie care ar trebui încurajate cel mai mult în România, 49,4% dintre respondenți menționează energia produsă de panourile solare (fotovoltaice), 37,4% energia produsă de hidrocentrale, 33,1% energia eoliană (produsă de vânt), 17,9% energia nucleară, 10,6% energia produsă prin arderea cărbunelui, 10,3% energia produsă prin arderea deșeurilor (biomasa), 9,1% energia produsă prin arderea gazului natural, și 7% energia geotermală. 4,1% dintre cei chestionați nu știu sau nu răspund.

Consideră că energia produsă de panourile solare ar trebui încurajată cel mai mult în România mai ales: votanții PNL și cei ai USR, tinerii până în 30 de ani și respondenții cu venituri ridicate. Votanții PNL, persoanele peste 60 de ani și respondenții cu studii superioare cred într-o proporție mai mare ca restul populației că energia produsă prin hidrocentrale ar trebui încurajată cel mai mult. Sunt de părere că energia eoliană ar trebui încurajată cel mai mult în special votanții USR, tinerii până în 30 de ani, respondenții cu venituri foarte ridicate.

Barometrul de securitate energetică, ajuns la a cincea ediție, este un instrument ce își propune să măsoare percepții, atitudini și viziuni legate de politica energetică, analizate în tabloul mai amplu al relațiilor internaționale și al presiunilor economico -sociale interne.