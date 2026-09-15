BEI alocă până la 40 de milioane de euro pentru prima sa investiție în tehnologia reactoarelor nucleare modulare mici

Banca Europeană de Investiții (BEI) a anunțat marți că va face prima sa investiție în tehnologia reactoarelor nucleare modulare mici (SMR), într-un moment în care Europa accelerează eforturile pentru dezvoltarea unei noi generații de tehnologii în domeniul energiei nucleare. Instituția financiară europeană va investi până la 40 de milioane de euro în compania finlandeză de tehnologie nucleară Steady Energy, care dezvoltă un reactor modular mic destinat exclusiv producerii de energie termică.

Potrivit comunicatului oficial, aceasta este prima investiție a BEI în tehnologia reactoarelor modulare mici (SMR) și sprijină strategia Comisiei Europene de a pune în funcțiune primele reactoare modulare mici (SMR) și reactoare modulare avansate (AMR) din Europa până la începutul anilor 2030.

Conceptul de reactor de 50 MW al Steady Energy este conceput pentru a furniza energie termică cu emisii reduse de carbon rețelelor de termoficare. Reactorul se bazează pe tehnologia existentă și deja testată a reactoarelor cu apă ușoară, pe care își propune să o dezvolte și să o îmbunătățească. Prin combinarea unor caracteristici de siguranță pasivă cu un design mai simplu, care necesită mai puține sisteme, reactorul este conceput astfel încât să fie mai eficient din punct de vedere al costurilor atât în ceea ce privește construcția, cât și operarea. De asemenea, reactorul este proiectat pentru a fi construit subteran, în vederea sporirii siguranței și securității.

Investiția va sprijini activitățile de cercetare și dezvoltare, testare și autorizare ale Steady Energy, pe măsură ce compania avansează către prima sa implementare comercială. Activitățile finanțate se vor desfășura în Finlanda în perioada 2026-2028.

Steady Energy, desprinsă în 2023 din cadrul Centrului de Cercetare Tehnică din Finlanda (VTT), construiește la Helsinki o instalație-pilot nenucleară pentru a testa principalele sisteme de siguranță și pentru a sprijini procesul de autorizare în relația cu autoritatea națională de reglementare.

Reactorul utilizează apa atât ca moderator, cât și ca agent de răcire, o tehnologie folosită pe scară largă în reactoarele nucleare existente. Spre deosebire de centralele nucleare convenționale și de majoritatea celorlalte reactoare modulare mici (SMR), care folosesc căldura produsă de reactor pentru a genera electricitate, designul Steady Energy, care funcționează la o presiune mai scăzută, produce căldură ca principală formă de energie furnizată, permițând livrarea directă a acesteia către sistemele de termoficare.

Deoarece căldura nu trebuie mai întâi transformată în electricitate, designul permite utilizarea unei proporții mult mai mari din energia termică produsă de reactor. De asemenea, designul mai simplu este conceput pentru a reduce costurile de capital și de producție.

3North Partners Plc, o societate finlandeză pe acțiuni, și Steady Energy au anunțat intenția de a realiza o combinație între cele două companii și de a lista compania rezultată în urma acestei operațiuni pe piața Nasdaq First North Growth Market Finland.

Investiția BEI este acordată sub forma unui împrumut convertibil senior, negarantat. Această structură de tip cvasi-capital oferă Steady Energy capital pe termen lung, cu o perspectivă de răbdare, oferind în același timp BEI opțiunea de a-și converti investiția în acțiuni listate.

Operațiunea beneficiază, de asemenea, de sprijinul programului InvestEU, care susține investițiile în inovare și tranziția verde.