BEI va contribui cu 200 milioane de euro la modernizarea infrastructurii de energie electrică din România

România, prin Ministerul Afacerilor Externe și purtătorul de cuvânt al acestei instituții, Radu Filip, a reacționat dur la atacul furibund la adresa președintelui Klaus Iohannis.

”Unii învață din istorie și înfăptuiesc pace, alții încearcă în mod constant să constrângă, să intimideze sau să-și invadeze vecinii suverani. Un alt model este acela că mint, citează greșit și manipulează în mod constant”, precizează MAE român într-un mesaj publicat pe platforma X, fostă Twitter.

Ministerul de Externe al României distribuie un mesaj al purtătorului său de cuvânt Radu Filip în care acesta arată că ”revanșismul și revizionismul imperial sunt calea spre război, fie prin pactul Ribbentrop Molotov semnat la Moscova, fie prin scuza Rusiei pentru un război ilegal.”

”Ceea ce societatea românească a învățat din trecut este pe deplin evidențiat prin războiul brutal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, continuă Filip.

Ministerul rus de Externe a publicat pe aceeași platformă de comunicare un mesaj al purtătoarei sale de cuvânt, Maria Zaharova, în care îl acuză pe președintele Klaus Iohannis că ”a calomniat” Rusia, ”atribuind URSS, la egalitate cu Germania lui Hitler, responsabilitatea pentru declanșarea celui de-Al Doilea Război Mondial” și că leadershipul românesc ”nu a reușit să învețe din trecut și a ales calea denaturării istoriei și a reabilitării criminalilor naziști”.

💬 #Zakharova: @KlausIohannis slandered our country, attributing to the USSR on par with Hitler’s Germany the responsibility for unleashing #WWII.

The Romanian leadership failed to learn from the past & chose the path of distorting history and rehabilitating Nazi criminals. pic.twitter.com/61Ih0vVxRR

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) August 28, 2024