Beijingul poate juca un ”rol major” în eforturile pentru pace în Ucraina ca urmare a relației strânse cu Rusia, afirmă Emmanuel Macron la începutul vizitei în China

Președintele francez, Emmanuel Macron, și omologul american, Joe Biden, au semnalat marți, într-o conversație telefonică, dorința ca Beijingul să ajute la ”accelerarea” căutării unei soluții la războiul din Ucraina, au anunțat surse diplomatice francez, conform AFP, citat de Agerpres.

Discuția telefonică arată ”voința comună a Franței și Statelor Unite de a-i angaja pe chinezi pentru a accelera, împreună cu noi, sfârșitul războiului din Ucraina și pentru a construi o pace de durată”, relevă sursa citată.

În cadrul acestei discuţii, preşedinţii american şi francez au dorit, de asemenea, să ”obţină de la chinezi o contribuţie la efortul global de solidaritate Nord-Sud” şi ”să construiască împreună cu China o agendă comună privind clima şi biodiversitatea”.

China ”are datoria morală de a contribui la o pace echitabilă și de a lua atitudine în apărarea ordinii internaționale bazate pe reguli”, a fost și mesajul evidențiat de secretarul de stat american, Antony Blinken, alături de Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică externă, Josep Borrell, în urma unei întâlniri găzduite de Bruxelles.

O discuție telefonică a avut și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de data aceasta cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, căruia i-a transmis că ”UE dorește o pace justă care respectă suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei”.

I had a phone call with President @ZelenskyyUa ahead of my visit to China.

Ukraine will be an important topic of my meetings with President Xi and Premier Li.

The EU wants a just peace that respects Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 4, 2023