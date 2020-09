Belarus: La solicitarea a 17 state, inclusiv România, OSCE trimite o echipă de experți pentru investigarea fraudelor electorale

17 state membre ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) au invocat ”mecansimul de la Moscova” prin care doresc stabilirea unei misiuni de experți care să investigheze încălcărea drepturilor omului şi fraudelor electorale în Belarus.

Ministrul Afacericlor Externe danez a fost cel care a făcut această declarație în numele următoarelor delegații: Belgia, Canada, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia, Țările de Jos, Polonia, România, Slovacia, Marea Britanie și Statele Unite.

„Cu toții am solicitat în mod repetat autorităților din Belarus să se angajeze într-un dialog favorabil incluziunii și să pună capăt violenței împotriva poporului său. Facem pasul invocării paragrafului 12 din Documentul de la Moscova pentru a stabili o misiune de experți care să analizeze și să raporteze preocupările permanente pe care le-am identificat ca fiind amenințări deosebit de grave la îndeplinirea prevederilor dimensiunii umane a OSCE în Belarus și să ofere recomandări și sfaturi”, se arată în comunicatul oficial al MAE danez.

DK a driving force behind 17 #OSCE countries initiating an independent fact-finding mission to #Belarus. Oppression and human rights violations must stop. Those responsible must be brought to justice. #eupol #dkpol

