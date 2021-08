Belarus: Miniștrii de interne ai UE dezbat într-o reuniune extraordinară criza migranților provocată de regimul Lukashenko

Miniștrii de externe din statele membre UE vor discuta marți după-amiază despre situația din Afganistan, a anunțat Înaltul Reprezentat al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, care a convocat o reuniune ce va avea loc prin videoconferință.

”Ca urmare a ultimelor evoluții în Afganistan și după contacte intense cu partenerii în ultimele zile și ore, am decis să convoc pentru mâine după-amiază o reuniune în format videoconferință a miniștrilor afacerilor externe din țările membre pentru o primă evaluare”, a precizat Borrell într-un mesaj publicat pe Twitter.

Afghanistan stands at a crossroad. Security and wellbeing of its citizens, as well as international security are at play.

