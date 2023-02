Belarus: UE prelungește cu un an sancțiunile legate de represiunea internă și de sprijinul regimului pentru războiul rus din Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reafirmat marți dorința țării sale de a începe anul acesta negocierile de aderare la Uniunea Europeană, apreciind că 2023 este momentul pentru o astfel de decizie.

Într-o serie de mesaje pe Twitter menite să marcheze împlinirea unui an de când a semnat cererea de aderare a țării sale la UE, Zelenski a afirmat că “Ucraina a fost întotdeauna Europa, Ucraina va fi întotdeauna Europa”.

“În urmă cu un an, în a 5-a zi de război total, Ucraina a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană și a obținut statutul de candidat. Anul acesta este momentul să decidem asupra lansării negocierilor de aderare”, a scris liderul ucrainean.

🇺🇦 has always been Europe, 🇺🇦 will always be Europe. We’ve already guaranteed it. A year ago, on the 5th day of the full-scale war, 🇺🇦 applied to join the European Union and secured the candidate status. This year is the time to decide on the launch of membership negotiations.1/2

