Belgia a anunțat că recunoaște oficial statul palestinian: „Continuăm să sprijinim dreptul internațional, în special dreptul de autodeterminare al popoarelor”
Belgia a anunțat luni, la New York, că recunoaște oficial statul palestinian, alăturându-se astfel Franței și altor țări care au făcut acest pas în ultimele zile, transmite presa internațională și Agerpres.
„Prin această iniţiativă, continuăm să sprijinim dreptul internaţional, în special dreptul de autodeterminare al popoarelor”, a declarat luni premierul belgian Bart De Wever, de la tribuna ONU.
Reuniunea, organizată cu o zi înaintea începerii săptămânii de dezbateri la nivel înalt din cadrul Adunării Generale a ONU, a avut ca scop să impulsioneze soluţia bazată pe co-existenţa paşnică a două state, unul israelian şi unul palestinian.
„Soluţia cu două state nu a murit. Ea este afectată, dar poate fi şi trebuie să fie revitalizată de dragul celor două popoare”, a explicat şeful guvernului belgian.
Președintele francez Emmanuel Macron a recunoscut, luni, statul palestinian, conducând un summit al ONU care a determinat deja alte guverne occidentale să ia această măsură istorică care a înfuriat Israelul.
„A sosit momentul păcii, deoarece suntem la un pas de a nu mai putea profita de ea”, a declarat Macron, de la tribuna ONU, în cadrul summitului desfășurat în sala Adunării Generale a Națiunilor Unite.
Australia, Marea Britanie, Canada și Portugalia au luat, de asemenea, măsura în mare parte simbolică de recunoaștere în ajunul summitului convocat de Franța și Arabia Saudită, exercitând presiuni asupra Israelului, care își intensifică războiul de represalii în Gaza, soldat cu zeci de mii de morți.
De asemenea, de la tribuna ONU, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că Uniunea Europeană va crea un instrument special destinat reconstrucției Gazei. De asemenea, aceasta a precizat că va înființa un grup de donatori pentru Palestina.
UE și Indonezia au încheiat un acord de liber schimb. Exportatorii europeni vor economisi anual aproximativ 600 milioane de euro
Uniunea Europeană și Indonezia au încheiat marți un Acord de Parteneriat Economic Cuprinzător (CEPA), prin care exportatorii europeni vor economisi anual aproximativ 600 de milioane de euro. Acordul semnat în Bali de comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, și ministrul indonezian al economiei, Airalngga Hartarto, va facilita comerțul între UE și cea mai mare economie din sud-estul Asiei. Intrarea în vigoare ar putea avea loc în 2027, după ratificarea de către parlamentele tuturor celor 27 de state membre ale UE.
Aceste acord cuprinzător, orientat spre viitor și reciproc avantajos reprezintă un moment-cheie în realizarea strategiei Uniunii Europene de diversificare și parteneriate, consolidând legăturile comerciale și investiționale cu o economie majoră și creând noi oportunități de export și lanțuri de aprovizionare mai sigure pentru energie și materii prime, informează Comisia Europeană, într-un comunicat.
„Ne-am angajat să intensificăm eforturile de diversificare și parteneriate, pentru a sprijini în continuare locurile de muncă din UE și pentru a stimula creșterea economică. Acordul nostru cu Indonezia creează noi oportunități pentru întreprinderi și fermieri într-o economie importantă și aflată în expansiune. De asemenea, acesta ne oferă un flux stabil și previzibil de materii prime critice, esențiale pentru industria europeană de tehnologie curată și pentru industria siderurgică”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
CEPA va aduce beneficii semnificative fermierilor europeni, prin reducerea tarifelor la produsele agroalimentare și protejarea produselor tradiționale ale UE, precum și a unor sectoare industriale-cheie, cum ar fi sectorul auto, al produselor chimice și al utilajelor.
În total, exportatorii europeni vor economisi aproximativ 600 de milioane de euro pe an din taxele vamale plătite pentru mărfurile care intră pe piața indoneziană, iar produsele europene vor fi mai accesibile și mai disponibile pentru consumatorii din Indonezia.
„Concluzia de succes a negocierilor comerciale și de investiții deschide astăzi un nou capitol promițător. Cu peste 98% dintre taxe eliminate, creșterea în sectoarele-cheie este pregătită să accelereze. Doar exporturile UE către Indonezia ar putea crește cu aproape 30%”, a scris Maros Sefcovic, pe X.
🇪🇺🤝🇮🇩 Today’s successful conclusion of trade and investment negotiations opens an exciting new chapter.
With over 98% of tariffs to be eliminated, growth across key sectors is set to accelerate. EU exports to Indonesia alone could rise by nearly 30%.
👉 https://t.co/Ne6R6Jjlhv pic.twitter.com/8HjFH0F1xa
— Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) September 23, 2025
CEPA reprezintă, de asemenea, un moment de referință pentru Uniunea Europeană și Indonezia în promovarea creșterii durabile și a tranziției verzi. În plus, el constituie o dovadă a angajamentului celor două părți față de deschidere și față de un sistem bazat pe reguli, creând o zonă de liber schimb de peste 700 de milioane de consumatori, fundamentată pe transparență și predictibilitate.
Noile taxe vamale impuse de SUA la oțel și aluminiu cresc costurile și incertitudinile pentru industria europeană
Noile taxe vamale introduse de Statele Unite pentru oțel și aluminiu, menite să determine originea exactă a acestor materiale în produsele importate, pun presiune suplimentară asupra industriei europene, generând costuri și incertitudini, potrivit reprezentanților sectorului, citați de Euronews.
„Stabilirea originii exacte a oțelului și aluminiului conform regulii topește și toarnă este extrem de complexă și necesită deseori cooperare în rândul furnizorilor, mulți dintre ei neavând aceste informații ei înșiși. Situația este complicată suplimentar când o singură componentă intră simultan sub incidența categoriilor de taxe vamale, cum ar fi cupru, oțel și aluminiu”, a explicat un purtător de cuvânt al Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).
Administrația Trump a introdus în iunie o taxă de 50% pentru oțelul și aluminiul provenite din Uniunea Europeană, iar în august a extins măsura la încă 407 categorii de produse, inclusiv stingătoare, echipamente, turbine eoliene și materiale de construcții care conțin metale.
„În timp ce majoritatea produselor rămân în afara domeniului de aplicare, multe materiale generice, esențiale pentru producerea mașinilor, sunt acum afectate”, au adăugat reprezentanții ACEA, care avertizează că unele companii auto resimt deja un impact financiar „substanțial”.
Conform acordului comercial UE-SUA convenit în august, Washington-ul urma să reducă taxele vamale pentru mașinile europene de la 27% la 15%, însă această măsură nu a fost pusă încă în aplicare.
„Aceste taxe vamale duc la presiuni suplimentare asupra sectorului mașini-unelte, sporesc costurile și incertitudinile pentru exportatorii europeni, afectați de povara administrativă legată de stabilirea originii exacte a oțelului și aluminiului”, a transmis și CECIMO, Asociația europeană pentru tehnologiile de producție.
Ursula von der Leyen, discurs la Adunarea Generală a ONU: UE va crea un instrument special destinat reconstrucției Fâșiei Gazei
De la tribuna ONU, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că Uniunea Europeană va crea un instrument special destinat reconstrucției Gazei. De asemenea, aceasta a precizat că va înființa un grup de donatori pentru Palestina.
În discursul său, președinta Ursula von der Leyen a menționat că busola UE este „soluția celor două state”, care în acest moment este „subminată”: „Suntem cu toții de acord că tragedia din Gaza trebuie să înceteze imediat. Și ostaticii trebuie eliberați. Dar încetarea războiului ar putea să nu fie suficientă, dacă nu există o cale către pace. Dacă perspectiva celor două state nu mai este viabilă. Și, în acest moment, soluția celor două state este subminată. Acest lucru nu poate fi acceptat. Pentru că singurul plan de pace realist se bazează pe două state. Cu un Israel sigur, un stat palestinian viabil și eliminarea flagelului Hamas.”
We will set up a Palestine Donor Group.
Because any future Palestinian State must be viable also from an economic point of view.
And we Europeans will set up a dedicated instrument for Gaza’s reconstruction.
Gaza must be rebuilt. pic.twitter.com/goUHOQQs3r
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 23, 2025
Aceasta a mai subliniatat că de la începutul acestui război, Europa a fost salvarea Autorității Palestiniene, dar susține că ajutorul trebuie consolidat: „Am pus la punct un pachet financiar fără precedent, în valoare de 1,6 miliarde de euro. Dar, întrucât însăși supraviețuirea Autorității Palestiniene este în joc, trebuie să facem cu toții mai mult.”
Astfel, Comisia Europeană a anunțat că va înființa un grup de donatori pentru Palestina: „Orice viitor stat palestinian trebuie să fie viabil și din punct de vedere economic. Iar acest lucru poate fi realizat numai cu sprijinul vecinilor palestinienilor. Noi, europenii, vom crea un instrument special pentru reconstrucția Gazei, în coordonare cu eforturile altor donatori. Gaza trebuie reconstruită. Economia palestiniană trebuie relansată. Și vă invit pe toți să vă alăturați eforturilor pentru a face acest lucru posibil.”
Reamintim că președintele francez Emmanuel Macron a recunoscut, luni, statul palestinian, conducând un summit al ONU care a determinat deja alte guverne occidentale să ia această măsură istorică care a înfuriat Israelul.
„A sosit momentul păcii, deoarece suntem la un pas de a nu mai putea profita de ea”, a declarat Macron, de la tribuna ONU, în cadrul summitului desfășurat în sala Adunării Generale a Națiunilor Unite.
„A sosit momentul să eliberăm cei 48 de ostatici deținuți de Hamas. A sosit momentul să punem capăt războiului, bombardamentelor asupra Gazei, masacrelor și strămutărilor”, a continuat el, citat de Le Monde.
