Belgia a anunțat că recunoaște oficial statul palestinian: „Continuăm să sprijinim dreptul internațional, în special dreptul de autodeterminare al popoarelor”

Uniunea Europeană și Indonezia au încheiat marți un Acord de Parteneriat Economic Cuprinzător (CEPA), prin care exportatorii europeni vor economisi anual aproximativ 600 de milioane de euro. Acordul semnat în Bali de comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, și ministrul indonezian al economiei, Airalngga Hartarto, va facilita comerțul între UE și cea mai mare economie din sud-estul Asiei. Intrarea în vigoare ar putea avea loc în 2027, după ratificarea de către parlamentele tuturor celor 27 de state membre ale UE.

Aceste acord cuprinzător, orientat spre viitor și reciproc avantajos reprezintă un moment-cheie în realizarea strategiei Uniunii Europene de diversificare și parteneriate, consolidând legăturile comerciale și investiționale cu o economie majoră și creând noi oportunități de export și lanțuri de aprovizionare mai sigure pentru energie și materii prime, informează Comisia Europeană, într-un comunicat.

„Ne-am angajat să intensificăm eforturile de diversificare și parteneriate, pentru a sprijini în continuare locurile de muncă din UE și pentru a stimula creșterea economică. Acordul nostru cu Indonezia creează noi oportunități pentru întreprinderi și fermieri într-o economie importantă și aflată în expansiune. De asemenea, acesta ne oferă un flux stabil și previzibil de materii prime critice, esențiale pentru industria europeană de tehnologie curată și pentru industria siderurgică”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

CEPA va aduce beneficii semnificative fermierilor europeni, prin reducerea tarifelor la produsele agroalimentare și protejarea produselor tradiționale ale UE, precum și a unor sectoare industriale-cheie, cum ar fi sectorul auto, al produselor chimice și al utilajelor.

În total, exportatorii europeni vor economisi aproximativ 600 de milioane de euro pe an din taxele vamale plătite pentru mărfurile care intră pe piața indoneziană, iar produsele europene vor fi mai accesibile și mai disponibile pentru consumatorii din Indonezia.

„Concluzia de succes a negocierilor comerciale și de investiții deschide astăzi un nou capitol promițător. Cu peste 98% dintre taxe eliminate, creșterea în sectoarele-cheie este pregătită să accelereze. Doar exporturile UE către Indonezia ar putea crește cu aproape 30%”, a scris Maros Sefcovic, pe X.

„Cu peste 98% dintre taxe eliminate, creșterea în sectoarele-cheie este pregătită să accelereze. Doar exporturile UE către Indonezia ar putea crește cu aproape 30%", a scris Maros Sefcovic, pe X.

CEPA reprezintă, de asemenea, un moment de referință pentru Uniunea Europeană și Indonezia în promovarea creșterii durabile și a tranziției verzi. În plus, el constituie o dovadă a angajamentului celor două părți față de deschidere și față de un sistem bazat pe reguli, creând o zonă de liber schimb de peste 700 de milioane de consumatori, fundamentată pe transparență și predictibilitate.