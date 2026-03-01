Connect with us

Belgia, în colaborare cu Franța, a confiscat, în Marea Nordului, un petrolier aparținând „flotei fantomă" a Rusiei: „Europenii sunt hotărâți să taie sursele de finanțare ale războiului"

2 hours ago

Belgia, în colaborare cu Franța, a confiscat sâmbătă seară, în Marea Nordului, un petrolier aparținând „flotei fantomă” a Rusiei, în contextul în care Europa își intensifică acțiunile împotriva flotei rusești suspectate că transportă petrol supus sancțiunilor sau că deteriorează infrastructura submarină, relatează Politico Europe

Forțele armate au urcat la bordul navei sâmbătă seara și au escortat-o către portul Zeebrugge, a scris ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, pe X, duminică, în jurul orei 1 dimineața, ora locală.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că elicopterele franceze au participat la „lovitura majoră dată flotei fantomă”.

„Lovitură majoră pentru flota fantomă: în Marea Nordului, elicopterele noastre ale Marinei Naționale au contribuit în această noapte la interceptarea, de către forțele belgiene, a unui petrolier aflat sub sancțiuni internaționale. Europenii sunt hotărâți să taie sursele de finanțare ale războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina, prin aplicarea și respectarea sancțiunilor”, a scris Macron, pe X.

Prim-ministrul Belgiei, Bart De Wever, a felicitat forțele armate belgiene pentru „operațiunea de succes” și a mulțumit Franței pentru ajutorul acordat. „Belgia va respecta dreptul maritim internațional și va apăra securitatea apelor sale teritoriale”, a adăugat De Wever într-o postare pe X.

Ministrul belgian de externe, Maxime Prévot, a declarat într-o postare separată că operațiunea „a fost desfășurată în cadrul Grupului de lucru internațional privind flota fantomă, alături de partenerii noștri din G7, țările nordice și baltice”.

UE s-a străduit să împiedice Rusia să exporte petrol cu flota fantomă. În decembrie, aproximativ 600 de nave au fost desemnate ca făcând parte din această flotă.

Andreea Radu este redactor CaleaEuropeană.ro. Absolventă a Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din Bucuresti, Andreea urmează un program de masterat în domeniul "Politicile egalității de șanse in context românesc și european".

INTERNAȚIONAL

După Khamenei, Bruxellesul evocă un nou început pentru Iran, dar avertizează asupra unui risc real de instabilitate: „Poporul iranian are din nou speranță"

Published

38 minutes ago

on

March 1, 2026

By

© European Union 2024

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat duminică faptul că, odată cu dispariția lui Khamenei, pentru poporul iranian se deschide un nou moment de speranță. Ea a subliniat că viitorul Iranului trebuie să fie decis de cetățenii săi, avertizând totodată asupra riscului de instabilitate regională și asupra necesității protejării vieților civile.

„Tocmai am vorbit cu regele Abdullah al II-lea al Iordaniei. Suntem pe deplin solidari cu Regatul Hașemit al Iordaniei în urma atacurilor iraniene de ieri. Odată cu dispariția lui Khamenei, poporul iranian are din nou speranță. Trebuie să ne asigurăm că viitorul le aparține și că ei îl pot revendica și modela”, a scris Ursula von der Leyen, pe X.

De asemenea, aceasta a avertizat că există un risc real de instabilitate, care ar putea împinge regiunea într-o spirală a violenței.

„Colaborăm îndeaproape cu toți actorii cheie, precum și cu partenerii noștri regionali, pentru a proteja stabilitatea și securitatea și pentru a proteja viețile civililor. Iordania este un partener prețios pentru Europa în regiune și va juca un rol cheie în perioada următoare”, a adăugat von der Leyen.

Într-un mesaj similar, șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat că moartea lui Ali Khamenei reprezintă un moment decisiv în istoria Iranului.

„Ceea ce va urma este incert. Dar acum există o cale deschisă către un Iran diferit, unul în care poporul său ar putea avea mai multă libertate să-l modeleze. Sunt în contact cu partenerii, inclusiv cu cei din regiunea care suportă greul acțiunilor militare ale Iranului, pentru a găsi măsuri practice de detensionare a situației”, a scris Kallas, pe X.


Citiți și Miniștrii de externe ai UE se reunesc astăzi, în sistem de videoconferință, pentru a aborda evoluțiile rapide din Orientul Mijlociu: „Este esențial ca războiul să nu se extindă și mai mult”

Trump a anunțat sâmbăta moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, ca urmare a operațiunii „Epic Fury” și a precizat faptul că operațiunile americano-israeliene vor continua în regiune.

„Khamenei, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, este mort. Aceasta nu este doar dreptate pentru poporul Iranului, ci și pentru toți marii americani și pentru acei oameni din multe țări ale lumii care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și banda sa de TÂLHARI însetați de sânge”, a scris Donald Trump, pe Truth Social.

Președintele american consideră că momentul reprezintă „cea mai mare șansă pentru poporul iranian de a-și recâștiga țara” și susține că există semnale potrivit cărora membri ai Islamic Revolutionary Guard Corps, ai armatei și ai altor forțe de securitate nu ar mai dori să lupte și ar solicita imunitate din partea SUA. „Acum pot avea imunitate, mai târziu primesc doar Moarte!”, a transmis el, reluând un avertisment formulat anterior.

Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran.  Ulterior, președintele american Donald Trump a anunțat declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi.

INTERNAȚIONAL

„Dominoul dictatorilor înlăturați trebuie să continue, iar căderea lui Putin într-o bună zi este inevitabilă", consideră ministrul ucrainean de externe

Published

4 hours ago

on

March 1, 2026

By

© Andrii Sybiha/ X

„Dominoul dictatorilor înlăturați trebuie să continue, iar căderea lui Putin într-o bună zi este inevitabilă”, a declarat ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, după anunțul Statelor Unite privind moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei.

„Assad, Maduro și acum Khamenei. Putin și-a pierdut trei dintre cei mai apropiați prieteni în puțin mai mult de un an. De asemenea, nu i-a ajutat pe niciunul dintre ei. Această dinamică dovedește trei lucruri”, a scris Sybiha, pe X.

 

În primul rând, potrivit ministrului ucrainean de Externe, Rusia nu este un aliat de încredere „nici măcar pentru cei care se bazează puternic pe ea”.

„În al doilea rând, în timp ce Rusia este blocată într-un război fără sens împotriva Ucrainei, pe care nu îl va câștiga niciodată și refuză să-l încheie, influența sa în întreaga lume scade dramatic. În al treilea rând, dominoul dictatorilor înlăturați trebuie să continue, iar căderea lui Putin într-o bună zi este inevitabilă. Împreună, trebuie să depunem toate eforturile pentru a aduce mai aproape această zi fericită și pentru a asigura tragerea la răspundere pentru toate crimele Rusiei. Justiția este inevitabilă”, a adăugat Andrii Sybiha.

INTERNAȚIONAL

Sfârșitul ayatollahului trebuie să marcheze încheierea epocii dictatorilor în Iran, spune Roberta Metsola: După 47 de ani, trebuie să fie timpul pentru libertate

Published

4 hours ago

on

March 1, 2026

By

© European Union, 2024

Sfârșitul ayatollahului trebuie să marcheze sfârșitul epocii dictatorilor în Iran, a afirmat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, subliniind că „după 47 de ani, trebuie să fie timpul pentru libertate”.

„Sfârșitul ayatollahului trebuie să marcheze sfârșitul epocii dictatorilor în Iran. După 47 de ani, trebuie să vină timpul libertății. Pentru toți cei uciși, executați și dispăruți în mod forțat. Pentru toți copiii obligați să crească în frica lanțurilor regimului. Pentru toate mamele obligate să scotocească prin subsoluri însângerate, pline cu cadavrele unor nevinovați, în căutarea celor dragi Pentru generațiile de iranieni care au fost nevoiți să-și părăsească casele și să trăiască în exil. Pentru fiecare prizonier politic torturat, executat sau încarcerat pe nedrept. Pentru femei, viață, libertate”, a scris Roberta Metsola, pe X.

 

„Pentru Jina Mahsa Amini”, a adăugat ea, făcând referire la una dintre cele mai cunoscute victime ale represiunii regimului iranian și la sloganul devenit simbol al protestelor femeilor.

„Pentru fiecare fiu spânzurat sumar de o macara într-o piață publică. Pentru fiecare european nevinovat ținut ostatic în condiții oribile de teroriștii din IRGC. Pentru toate victimele teroriștilor pe care regimul i-a antrenat, finanțat, aprovizionat și sprijinit în timp ce aceștia au ucis mii de oameni în Orientul Mijlociu și în întreaga lume în ultimele două generații. Pentru toți cei pentru care lupta pentru libertate nu este politică sau o cauză celebră, ci existențială. Pentru toți cei care doresc ca poporul iranian să se bucure de lumină, în loc să rămână învăluit în întuneric. Acum, Iranul trebuie să fie liber”, a punctat Roberta Metsola.

