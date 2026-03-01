Belgia, în colaborare cu Franța, a confiscat, în Marea Nordului, un petrolier aparținând „flotei fantomă” a Rusiei: „Europenii sunt hotărâți să taie sursele de finanțare ale războiului”

Belgia, în colaborare cu Franța, a confiscat sâmbătă seară, în Marea Nordului, un petrolier aparținând „flotei fantomă” a Rusiei, în contextul în care Europa își intensifică acțiunile împotriva flotei rusești suspectate că transportă petrol supus sancțiunilor sau că deteriorează infrastructura submarină, relatează Politico Europe.

Forțele armate au urcat la bordul navei sâmbătă seara și au escortat-o către portul Zeebrugge, a scris ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, pe X, duminică, în jurul orei 1 dimineața, ora locală.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că elicopterele franceze au participat la „lovitura majoră dată flotei fantomă”.

„Lovitură majoră pentru flota fantomă: în Marea Nordului, elicopterele noastre ale Marinei Naționale au contribuit în această noapte la interceptarea, de către forțele belgiene, a unui petrolier aflat sub sancțiuni internaționale. Europenii sunt hotărâți să taie sursele de finanțare ale războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina, prin aplicarea și respectarea sancțiunilor”, a scris Macron, pe X.

Prim-ministrul Belgiei, Bart De Wever, a felicitat forțele armate belgiene pentru „operațiunea de succes” și a mulțumit Franței pentru ajutorul acordat. „Belgia va respecta dreptul maritim internațional și va apăra securitatea apelor sale teritoriale”, a adăugat De Wever într-o postare pe X.

Ministrul belgian de externe, Maxime Prévot, a declarat într-o postare separată că operațiunea „a fost desfășurată în cadrul Grupului de lucru internațional privind flota fantomă, alături de partenerii noștri din G7, țările nordice și baltice”.

UE s-a străduit să împiedice Rusia să exporte petrol cu flota fantomă. În decembrie, aproximativ 600 de nave au fost desemnate ca făcând parte din această flotă.