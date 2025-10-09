Belgia stabilește liniile sale roșii pentru împrumutul de 140 de miliarde de euro destinat Ucrainei și finanțat din activele rusești înghețate

Belgia și-a stabilit liniile roșii pentru utilizarea activelor rusești în vederea finanțării unui împrumut de 140 de miliarde de euro pentru reparații către Ucraina, incluzând un acord între țările UE de a împărți toate riscurile actuale și viitoare legate de plan, informează Politico Europe.

Capitalele UE se grăbesc să calmeze îngrijorările Belgiei cu privire la împrumut înaintea summitului crucial al liderilor UE din 23 octombrie. Obținerea unui acord politic la summit ar deschide calea pentru ca blocul să prezinte o propunere legislativă la scurt timp după aceea.

Dintre cele 27 de țări ale UE, Belgia are cel mai mult de tras deoarece găzduiește depozitarul financiar Euroclear, care deține cea mai mare parte a activelor statului rus înghețate după invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

Citiți și: Comisia Europeană dorește ca „toate sau aproape toate” țările UE să contribuie cu garanții pentru a oferi Ucrainei un împrumut de 140 de miliarde de euro finanțat din activele rusești înghețate

Guvernul belgian se teme că va fi tras la răspundere pentru orice pretenții legale și financiare formulate de Rusia și a solicitat în mod vehement tuturor țărilor UE să garanteze împrumutul, ceea ce înseamnă, în practică, utilizarea banilor contribuabililor pentru acoperirea eventualelor costuri.

„Aceste garanții nu se pot limita la suma de 170 de miliarde de euro în numerar pe care Comisia propune să o mobilizeze. Expunerea potențială ar putea fi mult mai mare decât suma nominală”, a declarat premierul belgian Bart De Wever în fața liderilor UE în cadrul unui summit informal care a avut loc săptămâna trecută la Copenhaga, potrivit unei declarații consultate de POLITICO.

În mod crucial, el a adăugat o condiție suplimentară, și anume că „garanțiile nu încetează automat odată cu ridicarea sancțiunilor. Procedurile de arbitraj ar putea apărea și după ani de zile.”

Declarația — o listă de puncte de discuție transmisă liderilor europeni pe 1 octombrie — detaliază liniile roșii trasate de De Wever pentru ceilalți lideri și pentru executivul european, care caută soluții pentru a face planul acceptabil pentru Belgia.

Acestea includ neacceptarea oricărei măsuri care ar putea fi interpretată ca o confiscare a activelor; garanții juridice obligatorii și strict aplicabile că țările europene vor împărți toate riscurile actuale și viitoare atât pentru Euroclear, cât și pentru Belgia; și un acord de a furniza imediat fondurile necesare în cazul în care Euroclear trebuie să returneze activele Rusiei, de exemplu în urma unui acord de pace.

„Declarația prim-ministrului belgian a ridicat o serie de întrebări dificile, care sunt încă în curs de examinare. În final, garanțiile trebuie să fie solide”, a declarat un înalt diplomat al UE, care a dorit să rămână anonim pentru a putea discuta conținutul unei declarații confidențiale.

Comisia a propus utilizarea a 175 de miliarde de euro în numerar provenite din activele statului rus înghețate investite în obligațiuni guvernamentale occidentale pentru a finanța un împrumut de reparații în valoare de 140 de miliarde de euro destinat Ucrainei și pentru a rambursa un împrumut anterior acordat de G7 acestei țări devastate de război.

În prezent, banii sunt depuși la Banca Centrală Europeană (BCE) sub administrarea Euroclear.

În declarația sa adresată liderilor, De Wever a sugerat că schema Comisiei echivalează, în fapt, cu confiscarea — o contrazicere a poziției Comisiei, potrivit căreia împrumutul său nu ar implica confiscarea activelor statului rus.

„Diferența dintre un împrumut de reparație și confiscare este, în realitate, extrem de mică”, a afirmat De Wever. „Dacă aceste active rămân imobilizate pentru o perioadă îndelungată, acordul ar putea fi considerat o cvasi-confiscare”, a continuat el.

El a sugerat că planul Comisiei ar putea încălca tratatele bilaterale de investiții încheiate de Belgia și Luxemburg cu Rusia, care au fost semnate în ultima fază a Războiului Rece, în 1989.

Comisia a minimizat aceste îngrijorări, un înalt funcționar sugerând luni, într-o conferință de presă, că „riscurile pentru Belgia sunt limitate și avem o bază solidă pentru a afirma că nu este vorba de confiscare în conformitate cu legislația UE”.

De Wever a susținut, de asemenea, că această operațiune ar putea determina investitorii chinezi, în special, să își retragă depozitele de la Euroclear, din teama că și rezervele lor ar putea fi confiscate în viitor.