Belgia stabilește liniile sale roșii pentru împrumutul de 140 de miliarde de euro destinat Ucrainei și finanțat din activele rusești înghețate
Belgia și-a stabilit liniile roșii pentru utilizarea activelor rusești în vederea finanțării unui împrumut de 140 de miliarde de euro pentru reparații către Ucraina, incluzând un acord între țările UE de a împărți toate riscurile actuale și viitoare legate de plan, informează Politico Europe.
Capitalele UE se grăbesc să calmeze îngrijorările Belgiei cu privire la împrumut înaintea summitului crucial al liderilor UE din 23 octombrie. Obținerea unui acord politic la summit ar deschide calea pentru ca blocul să prezinte o propunere legislativă la scurt timp după aceea.
Dintre cele 27 de țări ale UE, Belgia are cel mai mult de tras deoarece găzduiește depozitarul financiar Euroclear, care deține cea mai mare parte a activelor statului rus înghețate după invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022.
Citiți și: Comisia Europeană dorește ca „toate sau aproape toate” țările UE să contribuie cu garanții pentru a oferi Ucrainei un împrumut de 140 de miliarde de euro finanțat din activele rusești înghețate
Guvernul belgian se teme că va fi tras la răspundere pentru orice pretenții legale și financiare formulate de Rusia și a solicitat în mod vehement tuturor țărilor UE să garanteze împrumutul, ceea ce înseamnă, în practică, utilizarea banilor contribuabililor pentru acoperirea eventualelor costuri.
„Aceste garanții nu se pot limita la suma de 170 de miliarde de euro în numerar pe care Comisia propune să o mobilizeze. Expunerea potențială ar putea fi mult mai mare decât suma nominală”, a declarat premierul belgian Bart De Wever în fața liderilor UE în cadrul unui summit informal care a avut loc săptămâna trecută la Copenhaga, potrivit unei declarații consultate de POLITICO.
În mod crucial, el a adăugat o condiție suplimentară, și anume că „garanțiile nu încetează automat odată cu ridicarea sancțiunilor. Procedurile de arbitraj ar putea apărea și după ani de zile.”
Declarația — o listă de puncte de discuție transmisă liderilor europeni pe 1 octombrie — detaliază liniile roșii trasate de De Wever pentru ceilalți lideri și pentru executivul european, care caută soluții pentru a face planul acceptabil pentru Belgia.
Acestea includ neacceptarea oricărei măsuri care ar putea fi interpretată ca o confiscare a activelor; garanții juridice obligatorii și strict aplicabile că țările europene vor împărți toate riscurile actuale și viitoare atât pentru Euroclear, cât și pentru Belgia; și un acord de a furniza imediat fondurile necesare în cazul în care Euroclear trebuie să returneze activele Rusiei, de exemplu în urma unui acord de pace.
„Declarația prim-ministrului belgian a ridicat o serie de întrebări dificile, care sunt încă în curs de examinare. În final, garanțiile trebuie să fie solide”, a declarat un înalt diplomat al UE, care a dorit să rămână anonim pentru a putea discuta conținutul unei declarații confidențiale.
Comisia a propus utilizarea a 175 de miliarde de euro în numerar provenite din activele statului rus înghețate investite în obligațiuni guvernamentale occidentale pentru a finanța un împrumut de reparații în valoare de 140 de miliarde de euro destinat Ucrainei și pentru a rambursa un împrumut anterior acordat de G7 acestei țări devastate de război.
În prezent, banii sunt depuși la Banca Centrală Europeană (BCE) sub administrarea Euroclear.
În declarația sa adresată liderilor, De Wever a sugerat că schema Comisiei echivalează, în fapt, cu confiscarea — o contrazicere a poziției Comisiei, potrivit căreia împrumutul său nu ar implica confiscarea activelor statului rus.
„Diferența dintre un împrumut de reparație și confiscare este, în realitate, extrem de mică”, a afirmat De Wever. „Dacă aceste active rămân imobilizate pentru o perioadă îndelungată, acordul ar putea fi considerat o cvasi-confiscare”, a continuat el.
El a sugerat că planul Comisiei ar putea încălca tratatele bilaterale de investiții încheiate de Belgia și Luxemburg cu Rusia, care au fost semnate în ultima fază a Războiului Rece, în 1989.
Comisia a minimizat aceste îngrijorări, un înalt funcționar sugerând luni, într-o conferință de presă, că „riscurile pentru Belgia sunt limitate și avem o bază solidă pentru a afirma că nu este vorba de confiscare în conformitate cu legislația UE”.
De Wever a susținut, de asemenea, că această operațiune ar putea determina investitorii chinezi, în special, să își retragă depozitele de la Euroclear, din teama că și rezervele lor ar putea fi confiscate în viitor.
Ursula von der Leyen, salvată de familiile politice pro-europene: Parlamentul European a respins două noi moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene
Parlamentul European a respins joi, prin vot, două noi moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene, majoritatea pro-europeană salvând mandatul președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen și a întregului Colegiu al comisarilor europeni.
Potrivit unui comunicat, prima moțiune, depusă de Grupul „Patrioți pentru Europa”, a fost respinsă cu 179 voturi pentru, 378 împotrivă și 37 abțineri. A doua moțiune, depusă de Grupul Stângii, a fost respinsă cu 133 voturi pentru, 383 împotrivă și 78 abțineri.
Cele două voturi arate că grupările centrifuge nu au reuşit schimbarea raporturilor de forţe în care grupurile politice pro-europene, respectiv popularii (PPE), socialiştii (S&D), liberalii (Renew) şi Verzii, au format o majoritate care a susţinut-o pe Ursula von der Leyen pentru încă un mandat la conducerea Comisiei Europene, moţiunile de acum fiind şi un test pentru această majoritate.
Confruntată cele două voturi de neîncredere, von der Leyen ceruse luni într-un discurs în plenul de la Strasbourg unitate între forţele pro-UE împotriva celor care încearcă în opinia ei să destabilizeze Europa, menţionându-l aici pe preşedintele rus Vladimir Putin.
Preşedintele rus Vladimir “Putin nu îşi ascunde dispreţul faţă de Uniunea noastră şi faţă de fundamentele pe care ea se susţine. Nu-şi ascunde nici bucuria şi sprijinul faţă de toţi prietenii săi obedienţi din Europa care fac munca pentru el. Acesta este cel mai vechi truc din lume: semănarea diviziunii şi răspândirea dezinformării pentru ca europenii să se lupte între ei, pentru a încerca să ne facă să lăsăm garda jos“, a susţinut ea.
După ce plenul eurodeputaților a respins moțiunile de cenzură, șefa Comisiei Europene a transmis că apreciază “profund sprijinul puternic primit.
“Comisia va continua să colaboreze strâns cu Parlamentul European pentru a aborda provocările cu care se confruntă Europa. Și împreună vom obține rezultate pentru toți cetățenii europeni. Uniți pentru cetățenii noștri, valorile noastre și viitorul nostru”, a scris von der Leyen, pe X.
I deeply appreciate the strong support received today.
The Commission will keep working closely with the European Parliament to tackle Europe’s challenges. And together deliver results for all European citizens.
United for our people, our values and our future.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 9, 2025
O majoritate a Parlamentului European a respins pe 10 iulie, prin vot, moțiunea de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen, a cărei eventuală a aprobare ar fi condus la demisia întregului colegiu de comisari, demersul lansat de europarlamentari eurosceptici și de extremă-dreapta eșuând, dar lăsând în urmă imaginea unui lider vulnerabilizat.
Astfel, cu 175 voturi pentru, 360 împotrivă și 18 abțineri, Parlamentul European a respins moțiunea. În context, Ursula von der Leyen a adoptat un ton sfidător, apărându-și mandatul de președintă a Comisiei Europene și promițând că „nu va permite niciodată extremiștilor să rescrie istoria”.
Începând de astăzi, plățile instant în euro vor fi mai rapide și mai sigure ca niciodată. Noile norme vor stimula economia Europei și vor aduce beneficii majore cetățenilor și întreprinderilor
Începând de astăzi, trimiterea de bani în întreaga zonă euro va fi mai rapidă și mai sigură ca niciodată. Datorită noilor norme ale UE privind plățile instant, cetățenii și întreprinderile pot transfera acum bani în euro în câteva secunde, oricând – zi sau noapte, în timpul săptămânii sau la sfârșit de săptămână – fie în propria țară, fie în întreaga zonă euro, informează Comisia Europeană, într-un comunicat.
Începând din ianuarie 2025, prestatorii de servicii de plată (PSP) din zona euro sunt obligați să ofere clienților lor posibilitatea de a primi plăți instant în euro. Începând de astăzi, prestatorii de servicii de plată sunt, de asemenea, obligați să ofere clienților lor serviciul de trimitere de plăți instant în euro și, pentru a combate frauda în materie de plăți prin transferuri credit în euro, serviciul de verificare a beneficiarului plății (VoP). Acest lucru face ca plățile instant să fie disponibile pe scară mai largă, mai sigure și mai accesibile pentru toți cetățenii din zona euro.
Plățile instant vor stimula economia Europei și vor aduce beneficii majore cetățenilor și întreprinderilor. Pentru cetățeni, banii sunt disponibili imediat, ceea ce face mult mai ușoară gestionarea situațiilor de urgență sau împărțirea facturilor în contexte sociale. Pentru întreprinderi, gestionarea fluxului de numerar va fi îmbunătățită, la fel ca și serviciile pentru clienți: oferind clienților o metodă de plată suplimentară, aceștia vor economisi timp și vor reduce costurile.
„Astăzi marchează o nouă eră a plăților în Europa. Regulamentul privind plățile instant va îmbunătăți în mod substanțial viața de zi cu zi a cetățenilor și a întreprinderilor noastre, permițându-le să trimită și să primească plăți instantaneu, non-stop. Astfel, operațiunile vor deveni mai sigure, prestatorii de servicii de plată având obligația de a verifica beneficiarul vizat și de a trimite o alertă plătitorului în caz de eroare sau de suspiciune de fraudă. Vom monitoriza punerea în aplicare concretă în statele membre, astfel încât toată lumea să poată beneficia pe deplin de aceste noi norme”, a declat comisarul european pentru servicii financiare.
Ce se schimbă:
- Banii se mișcă instantaneu: Transferurile în euro nu vor mai dura zile – acestea vor ajunge în contul destinatarului în câteva secunde, în orice moment – inclusiv nopțile, weekendurile și sărbătorile legale.
- Același preț ca în cazul transferurilor regulate: Băncile și alți prestatori de servicii de plată nu trebuie să perceapă un comision mai mare pentru o plată instant decât pentru un transfer credit standard.
- O protecție mai puternică împotriva fraudei și a erorilor: Înainte de efectuarea unei plăți, furnizorii trebuie să verifice dacă numele beneficiarului plății (sau al destinatarului) corespunde IBAN-ului furnizat, ajutând persoanele să evite greșelile și înșelătoriile. Acest serviciu este furnizat gratuit plătitorului.
- Costuri mai mici pentru procesarea plăților: Noile norme permit, de asemenea, instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electronică să participe direct la sistemele de plată, astfel încât acestea să își poată furniza serviciile de plată, inclusiv plățile instant, într-un mod mai eficient.
Începând din ianuarie 2027, prestatorii de servicii de plată din afara zonei euro vor trebui, de asemenea, să le permită clienților lor să trimită și să primească plăți instant în euro și să verifice beneficiarul.
Comisia va monitoriza îndeaproape modul în care evoluează comisioanele pentru plățile instant și dacă există alte obstacole restante în calea disponibilității și utilizării plăților instant și va raporta colegiuitorilor UE pentru a se asigura că acestea rămân abordabile și accesibile.
Inițiativa europeană Global Gateway a mobilizat peste 306 miliarde de euro în doar patru ani, afirmă Ursula von der Leyen: „Sunt încrezătoare că vom depăși 400 miliarde de euro până în 2027”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat, în cadrul Forumului Global Gateway, că inițiativa europeană reprezintă un parteneriat bazat pe beneficii reciproce. Lansată cu obiectivul de a mobiliza 300 de miliarde de euro în cinci ani, Global Gateway a depășit deja această țintă înainte de termen, atrăgând peste 306 miliarde de euro în doar patru ani. Von der Leyen s-a declarat încrezătoare că valoarea totală a investițiilor va depăși 400 de miliarde de euro până în 2027.
„Ne aflăm acum într-o eră a politicii globale extrem de competitive și tranzacționale. Tarifele și barierele comerciale au revenit ca instrument al geopoliticii și geoeconomiei. Controlul exporturilor a devenit un instrument al politicii de stat, pentru a leza concurenții și a obține concesii. Dependențele sunt transformate în arme. Inclusiv cele create de investiții străine nesustenabile – care au lăsat prea multe țări împovărate cu datorii nesustenabile”, a declarat Ursula von der Leyen, în deschiderea discursului său.
„Cu toții ne adaptăm la realitățile acestei noi economii”, a afirmat Ursula von der Leyen, subliniind că Uniunea Europeană urmărește consolidarea autonomiei în sectoare strategice, de la energie curată până la inteligența artificială. „Acestea sunt elementele constitutive ale noii economii globale”, a adăugat președinta Comisiei Europene, arătând că aceste domenii vor permite statelor membre „să concureze, să-și susțină industriile, să protejeze viețile și mijloacele de trai și să-și determine propriul viitor”.
Von der Leyen a recunoscut, totodată, că independența nu înseamnă izolare. Într-o lume în care lanțurile valorice sunt tot mai complexe și interconectate, ea a subliniat că „singura cale de urmat este cea a parteneriatelor” – parteneriate bazate pe interese comune și pe respect reciproc pentru suveranitate.
„De aceea ne extindem rețeaua de acorduri de liber schimb. Numai în ultimul an, am încheiat noi acorduri comerciale cu Mercosur și Mexic. Am încheiat un acord inițial cu Indonezia. În prezent, purtăm negocieri cu India și dorim să le finalizăm înainte de sfârșitul anului. Avansăm în negocieri cu Malaezia, Emiratele Arabe Unite și alte țări. Toate aceste acorduri sunt menite să sporească securitatea economică a ambelor părți. Adoptăm o abordare similară în ceea ce privește investițiile internaționale cu Global Gateway”, a detaliat Ursula von der Leyen.
Our initial goal was to mobilise €300 billion in 5 years.
We have already hit the target.
And I am confident we will surpass €400 billion by 2027.
With Global Gateway, the benefits are not only mutual – they’re also local.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 9, 2025
De asemenea, Ursula von der Leyen a lansat un apel către partenerii prezenți la forum, subliniind nevoia de colaborare pentru consolidarea inițiativei Global Gateway în jurul lanțurilor valorice esențiale — energie, tehnologii curate, digital, minerale critice, transport, alimentație și sănătate.
„În toate aceste domenii, obiectivul nostru este să ne unim forțele. Să construim împreună lanțuri valorice reziliente. Cu infrastructură locală, dar și locuri de muncă locale, competențe locale și industrii locale”, a declarat președinta Comisiei Europene.
Ursula von der Leyen a avertizat că, pe măsură ce lumea se schimbă, prea multe proiecte critice întâmpină dificultăți în accesarea finanțării, iar guvernele nu pot acoperi singure acest deficit, motiv pentru care dezvoltarea durabilă depinde în mare măsură de implicarea sectorului privat, cu finanțarea și expertiza sa.
„Cu sprijinul acordat în cadrul inițiativei Global Gateway, investițiile din sectorul privat consolidează deja suveranitatea Africii în domeniul sănătății și al alimentației. Mă bucur că peste 150 de companii europene de top sunt reprezentate astăzi aici, alături de autorități publice și instituții financiare. Pentru că dorim să vedem o mai mare implicare între țările noastre partenere și sectorul nostru privat. Această cooperare nu numai că oferă bunuri publice, ci înseamnă locuri de muncă durabile, creștere economică și prosperitate care depășesc cu mult investiția inițială”, a detaliat președinta Comisiei Europene.
În încheiere, Ursula von der Leyen a subliniat că acest forum nu reprezintă doar o oportunitate de a evidenția colaborarea în cadrul Global Gateway, ci și un prilej de a asculta și de a reflecta asupra modalităților prin care inițiativa poate fi consolidată și extinsă, astfel încât să genereze proiecte concrete și oportunități de investiții mai ample. În acest context, președinta Comisiei Europene a adresat un mesaj direct viitorilor parteneri.
„Către directorii executivi și investitorii prezenți astăzi: perspectiva voastră este esențială. Spuneți-ne ce ar putea debloca noi proiecte și v-ar oferi încrederea să le duceți mai departe. Și către guvernele partenere: suntem împreună în acest demers. Spuneți-ne unde se întâlnesc prioritățile și ambițiile voastre cu ale noastre. Arătați-ne unde putem combina eforturile pentru a valorifica potențialul comun. Pentru că Europa este aici și este gata să colaboreze cu voi pentru a realiza viitorul pe care vrem să îl împărtășim”, a conchis von der Leyen.
