Belgia, țară fondatoare a UE, a preluat președinția Consiliului UE, mandat ce va coincide cu alegerile europene: Avem Uniunea Europeană în ADN-ul nostru

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a felicitat sâmbătă seară România și Bulgaria pentru extinderea spațiul Schengen pentru pasagerii din transportul maritim și aerian, după ce Consiliul Uniunii Europene a adoptat decizia privind aplicarea acquis-ului Schengen în România și în Bulgaria, în conformitate cu care acquis-ul comunitar Schengen se va aplica la frontierele aeriene și navale ale României începând cu luna martie 2024.

“Un pas mult așteptat pentru ca cetățenii români și bulgari să se bucure mai ușor de libertatea de circulație, urmând să apară și perspectiva transportului terestru“, a scris Michel, pe platforma de socializare X.

Congratulations to Romania and Bulgaria on the extension of #Schengen for maritime and air transport passengers.

A long awaited step for Romanian and Bulgarian citizens to enjoy easier freedom of movement with the perspective of land transport to come. https://t.co/yDIdARSEOm

— Charles Michel (@CharlesMichel) December 30, 2023