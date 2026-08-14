BERD acordă un împrumut de 120 de milioane de euro pentru sprijinirea energiei regenerabile în România

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) sprijină tranziția României către energia curată printr-un pachet de finanțare de până la 120 de milioane de euro pentru dezvoltarea, construcția și operarea proiectului Părău 2 al companiei Econergy, o centrală fotovoltaică cu o capacitate de 342 MW, care va avea integrat un sistem de stocare a energiei în baterii de 150 MW/300 MWh, în județul Brașov.

Potrivit comunicatului oficial, proiectul va contribui la creșterea producției de energie regenerabilă, la sporirea flexibilității rețelei și la consolidarea securității energetice a României.

Finanțarea BERD constă într-un împrumut A de până la 57 de milioane de euro și un împrumut B de până la 63 de milioane de euro. Acesta din urmă include o facilitate de rezervă pentru serviciul datoriei, în valoare de 3,6 milioane de euro, oferită de băncile comerciale Privredna banka Zagreb și NLB. Proiectul beneficiază și de cofinanțare din partea Băncii pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre, OTP Bank și Exim Banca Românească, în cadrul unui pachet agregat de finanțare prin împrumuturi de până la 229 de milioane de euro.

Uniunea Europeană sprijină împrumutul A/B acordat de BERD printr-o garanție de tip first-loss, oferită în cadrul programului InvestEU. Garanția acoperă până la 115 milioane de euro și contribuie la reducerea riscurilor asociate expunerii semnificative a proiectului la veniturile obținute din vânzarea energiei pe piață.

„Proiectul Părău 2 al Econergy reprezintă un pas important în tranziția energetică a României. Prin finanțarea unuia dintre proiectele de referință din România în domeniul energiei solare și al stocării energiei în baterii, BERD contribuie la creșterea producției de energie regenerabilă, consolidarea securității energetice și susținerea unui sistem de electricitate mai rezilient și mai flexibil. Sprijinul Uniunii Europene prin InvestEU demonstrează modul în care partenerii publici și privați pot colabora pentru mobilizarea finanțării necesare tranziției verzi”, a declarat Georgios Gkiaouris, directorul BERD pentru sectorul energetic în Europa.

Proiectul beneficiază de schema de Contracte pentru Diferență (CfD) a României, dezvoltată cu asistență tehnică din partea BERD și menită să contribuie la dezvoltarea unei capacități de 5 GW de energie solară și eoliană onshore.

În plus, Intesa Sanpaolo și Exim Banca Românească vor acorda împreună o facilitate de 25 de milioane de euro pentru plata TVA și o facilitate de 9,5 milioane de euro sub forma unei scrisori de credit, pentru a sprijini proiectul în ceea ce privește cerințele aferente schemei Contractelor pentru Diferență.

Prin combinarea producției de energie solară cu stocarea în baterii, proiectul va contribui la integrarea unei cantități mai mari de energie regenerabilă variabilă în sistemul de electricitate al României. Sistemul de stocare va permite transferarea producției solare către perioadele cu cerere mai ridicată și va sprijini serviciile de sistem și de echilibrare ale României, sporind flexibilitatea rețelei și reducând dependența de combustibilii fosili pentru acoperirea vârfurilor de consum.

Este pentru prima dată când BERD finanțează în România un proiect hibrid de energie regenerabilă care combină producția de energie fotovoltaică cu un sistem de stocare în baterii amplasat în aceeași locație. Investiția va sprijini tranziția verde și securitatea energetică a României, contribuind totodată la integrarea energiei regenerabile în sistemul energetic.

BERD este unul dintre principalii investitori instituționali din România, având investiții de peste 12,7 miliarde de euro în țară, prin intermediul a peste 600 de proiecte până în prezent.