BERD: Economia României va avea un avans de 1,2% în 2026 și de 2,2% în 2027, susținut de absorbția fondurilor europene

Economia României este estimată să avanseze cu 1,2% în 2026, după o creștere modestă de 0,9% în 2025, potrivit raportului „Perspective Economice Regionale” publicat în februarie de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Ritmul de creștere ar urma să accelereze la 2,2% în 2027, pe fondul unei îmbunătățiri a balanței comerciale și al unui vârf al absorbției fondurilor europene din Mecanismul de Redresare și Reziliență/Planul Național de Redresare și Reziliență.

Potrivit secțiunii dedicate României, evoluția economică din 2025 a fost afectată de consumul privat slab și de măsurile de consolidare fiscală, în timp ce investițiile finanțate din fonduri europene și revenirea exporturilor au compensat parțial aceste evoluții.

În 2026, economia este așteptată să beneficieze de accelerarea absorbției fondurilor UE, care devin principalul motor de creștere într-un context intern încă fragil.

Inflația a atins 9,7% la finalul anului 2025, fiind cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană, pe fondul majorării TVA și al creșterii prețurilor la energie, determinând Banca Națională a României să mențină o politică monetară restrictivă.

Raportul subliniază că în economiile Uniunii Europene din regiune, inclusiv România, salariile reale rămân sub nivelul tendinței de dinaintea pandemiei, ceea ce explică slăbirea consumului intern.

Pe plan fiscal, deficitul bugetar este estimat să se fi redus de la 9,3% din PIB la aproximativ 8% în 2025 și este prognozat să scadă la 6,2% din PIB în 2026, pe fondul măsurilor de consolidare bugetară.

În același timp, condițiile de finanțare pe piețele internaționale s-au stabilizat comparativ cu perioada de vârf din 2022, iar costurile de împrumut ale statelor din regiune s-au redus față de nivelurile înregistrate imediat după izbucnirea războiului din Ucraina.

Raportul avertizează, însă, că perspectivele rămân expuse riscurilor externe. România, ca economie deschisă, este vulnerabilă la o eventuală deteriorare a cererii externe și la escaladarea tensiunilor geopolitice, factori care pot afecta exporturile și investițiile.