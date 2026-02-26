ROMÂNIA
BERD: Economia României va avea un avans de 1,2% în 2026 și de 2,2% în 2027, susținut de absorbția fondurilor europene
Economia României este estimată să avanseze cu 1,2% în 2026, după o creștere modestă de 0,9% în 2025, potrivit raportului „Perspective Economice Regionale” publicat în februarie de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Ritmul de creștere ar urma să accelereze la 2,2% în 2027, pe fondul unei îmbunătățiri a balanței comerciale și al unui vârf al absorbției fondurilor europene din Mecanismul de Redresare și Reziliență/Planul Național de Redresare și Reziliență.
Potrivit secțiunii dedicate României, evoluția economică din 2025 a fost afectată de consumul privat slab și de măsurile de consolidare fiscală, în timp ce investițiile finanțate din fonduri europene și revenirea exporturilor au compensat parțial aceste evoluții.
În 2026, economia este așteptată să beneficieze de accelerarea absorbției fondurilor UE, care devin principalul motor de creștere într-un context intern încă fragil.
Inflația a atins 9,7% la finalul anului 2025, fiind cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană, pe fondul majorării TVA și al creșterii prețurilor la energie, determinând Banca Națională a României să mențină o politică monetară restrictivă.
Raportul subliniază că în economiile Uniunii Europene din regiune, inclusiv România, salariile reale rămân sub nivelul tendinței de dinaintea pandemiei, ceea ce explică slăbirea consumului intern.
Pe plan fiscal, deficitul bugetar este estimat să se fi redus de la 9,3% din PIB la aproximativ 8% în 2025 și este prognozat să scadă la 6,2% din PIB în 2026, pe fondul măsurilor de consolidare bugetară.
În același timp, condițiile de finanțare pe piețele internaționale s-au stabilizat comparativ cu perioada de vârf din 2022, iar costurile de împrumut ale statelor din regiune s-au redus față de nivelurile înregistrate imediat după izbucnirea războiului din Ucraina.
Raportul avertizează, însă, că perspectivele rămân expuse riscurilor externe. România, ca economie deschisă, este vulnerabilă la o eventuală deteriorare a cererii externe și la escaladarea tensiunilor geopolitice, factori care pot afecta exporturile și investițiile.
Bogdan Ivan, întâlniri la Washington pentru atragerea de finanțări în proiectele energetice strategice și consolidarea rolului României ca furnizor regional de stabilitate
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut o serie de întâlniri „esențiale” pentru poziționarea României în arhitectura energetică regională, săptămâna aceasta, la Washington, unde a discutat despre securitatea energetică în Europa Centrală și de Est și despre „rolul României ca furnizor de stabilitate într-un context regional volatil”.
În cadrul discuțiilor de la Atlantic Council, ministrul a abordat perspectivele de consolidare a poziției României în regiune, iar la Banca Mondială a analizat instrumentele de finanțare și mecanismele prin care proiectele strategice ale țării pot fi accelerate.
„Vorbim despre mobilizarea unor finanțări de ordinul miliardelor de euro pentru infrastructură critică și capacități energetice strategice”, a transmis oficialul.
Un punct central al vizitei l-a reprezentat reuniunea în format restrâns din cadrul Transatlantic Gas Security Summit privind Coridorul Vertical. Proiectul vizează integrarea fluxurilor de gaze din Grecia–Bulgaria–România către Europa Centrală, Republica Moldova și Ucraina, precum și valorificarea gazelor din Marea Neagră și consolidarea poziției României ca hub regional. Potrivit ministrului, analizele indică „un potențial profit suplimentar de până la 250 milioane euro anual pentru companiile românești”, prin creșterea tranzitului și a lichidității în piață.
Pe agenda discuțiilor s-au aflat și proiectele nucleare majore: finalizarea Unităților 3 și 4 de la Centrala Nucleară Cernavodă, investiție estimată la peste 7 miliarde de euro, precum și dezvoltarea reactoarelor modulare mici la Doicești.
„Obiectivul este clar: mai multă energie în bandă pentru România, investiții de miliarde în infrastructură strategică, proiecte nucleare duse la capăt și transformarea parteneriatului cu Statele Unite în finanțare, tehnologie și execuție accelerată”, a mai declarat ministrul.
Vizita vine la scurt timp după deplasarea la Washington a președintelui Nicușor Dan, despre care ministrul a afirmat că „a creat cadrul pentru pași rapizi și concreți” în implementarea proiectelor energetice strategice.
Ministrul Sănătății susține înființarea Centrului European de Excelență Clinică pentru Produse Farmaceutice: „Va crește accesul pacienților români la cele mai recente ghiduri și terapii inovatoare”
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat joi la reuniunea informală a miniștrilor sănătății din statele membre ale UE, organizată în cadrul Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene, unde a susținut inițiativa Comisiei Europene privind înființarea Centrului European de Excelență Clinică pentru Produse Farmaceutice.
„În intervenția mea, am exprimat clar nevoia României pentru o adaptare mai rapidă la noile mecanisme europene și pentru reducerea timpilor de așteptare în procesul de introducere a terapiilor inovatoare. Pentru pacienți, fiecare lună contează”, a scris Alexandru Rogobete, pe Facebook.
Citiți și: România urmărește consolidarea cooperării europene în politicile farmaceutice și implementarea EHDS, la reuniunea informală a miniștrilor sănătății din UE
Ministrul Sănătății a subliniat că, pentru România, avantajele acestei inițiative sunt concrete, respectiv:
- acces mai rapid la ghiduri și protocoale clinice armonizate la nivel european;
- acces accelerat la terapii inovatoare și tratamente personalizate, în special în oncologie;
- reducerea decalajelor în accesul la inovație față de alte state membre;
- integrarea mai eficientă a terapiilor avansate și a biotehnologiilor moderne.
„Într-un context în care medicina de precizie evoluează rapid, nu ne permitem întârzieri administrative care afectează șansele reale ale pacienților”, a adăugat Alexandru Rogobete.
În calitate de ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete a precizat că susține ferm aderarea României la acest grup european.
„Obiectivul este clar: creșterea accesului pacienților români la cele mai recente ghiduri și la terapii inovatoare, în condiții de siguranță, eficiență și transparență. Integrarea în aceste structuri europene este o decizie strategică pentru modernizarea sistemului de sănătate și pentru reducerea inechităților în accesul la tratament”, a conchis ministrul.
Centrul va avea rolul de a analiza și evalua științific documentația clinică existentă și emergentă, precum și rapoartele de evaluare clinică comună, în special în ceea ce privește produsele farmaceutice, se arată într-un comunicat de presă.
Un aviz exploratoriu al Comitetului Economic și Social European (CESE) va oferi perspective și recomandări privind înființarea acestui centru, cu obiectivul de a funcționa ca o autoritate unitară, bazată pe dovezi, care să emită recomandări de farmacoterapie, ghiduri și protocoale pentru o gamă largă de boli.
Lansarea Registrului Național de Screening Neonatal și a Programului Național de Screening și Prevenție, o colaborare între Ministerul Sănătății și Administrația Prezidențială
Administrația Prezidențială anunță lansarea Registrului Național de Screening Neonatal și a Programului Național de Screening și Prevenție, organizat de Ministerul Sănătății și găzduit de Administrația Prezidențială, în cadrul seriei de evenimente „România în Lumină”, cu implicarea doamnei Mirabela Grădinaru și a Ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.
Evenimentul va avea loc vineri, 27 februarie, începând cu ora 16.00, la Palatul Cotroceni, Sala Unirii, și va fi transmis prin sistemul unic de transmisiune în direct și pe paginile de Youtube și Facebook ale Administrației Prezidențiale
Vor susține alocuțiuni:
• Doamna Mirabela Grădinaru
• Alexandru Florin Rogobete, Ministrul Sănătății
• Conf. Dr. Cătălin Gabriel Cîrstoveanu, Președintele Comisiei de Neonatologie, Ministerul Sănătății
La eveniment vor participa reprezentanți ai Organizației Mondiale a Sănătății, UNICEF, parlamentari din comisiile de specialitate, profesioniști din domeniul medical, reprezentanți ai centrelor neonatale și ONG-urilor de profil.
