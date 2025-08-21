BERD sprijină România în organizarea celei de-a doua licitații pentru energie regenerabilă

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a anunțat joi că a sprijinit România în organizarea celei de-a doua licitații pentru energie regenerabilă, derulată în cadrul schemei Contracte pentru Diferență (CfD), finalizată în august 2025.

Potrivit comunicatului oficial, schema CfD, dezvoltată cu sprijinul BERD, stimulează investițiile în energie regenerabilă prin asigurarea unei stabilități a veniturilor pe termen lung pentru dezvoltatori și prin consolidarea integrării surselor regenerabile pe piață

În cadrul acestei licitații, au fost atribuite contracte cu o capacitate totală de 2.751 MW, ceea ce duce capacitatea totală combinată a celor două licitații CfD organizate de România la 4,2 GW, peste ținta națională de 3,5 GW, fixată în PNRR.

A doua rundă a atras oferte pentru peste 5.500 MW de proiecte solare și eoliene. Ofertele pentru energia solară fotovoltaică au fost remarcabil de competitive, cu prețuri de până la 35 €/MWh. Acest rezultat evidențiază competitivitatea tot mai mare a României în domeniul energiei regenerabile și angajamentul său constant de a extinde dezvoltarea energiei curate.

Finanțarea mecanismului CfD din România este asigurată prin fonduri din Fondul de Modernizare al Uniunii Europene.

Sprijinirea tranziției verzi reprezintă o prioritate majoră pentru BERD în România. Banca a colaborat îndeaproape cu Ministerul Energiei pentru dezvoltarea schemei CfD și a cadrului de licitație, oferind asistență tehnică, expertiză în elaborarea politicilor și sprijin pentru implementare. Odată ce schema CfD s-a dovedit a fi un cadru fiabil, România are potențialul de a se poziționa ca lider regional în furnizarea de energie accesibilă, sigură și durabilă.

Anul trecut, pe lângă multiplele sale investiții în energie regenerabilă, Banca a sprijinit cu succes prima licitație CfD pentru 1,5 GW de capacitate solară și eoliană. Ulterior, a semnat un Memorandum de Înțelegere cu Ministerul Energiei pentru a sprijini a doua licitație CfD din 2025, precum și reformele privind integrarea stocării în piețele de energie.

„Suntem mândri de parteneriatul solid pe care l-am dezvoltat în acest sector și îi felicităm pe colegii noștri români pentru succesul celei de-a doua licitații. Acest rezultat evidențiază angajamentul Ministerului Energiei pentru organizarea unor licitații competitive și a unor mecanisme de sprijin bine structurate și creează premisele pentru noi progrese, inclusiv pentru dezvoltarea schemelor de sprijin pentru stocare”, a declarat Victoria Zinchuk, directoarea BERD pentru România.

Mecanismul CfD aduce România mai aproape de obiectivele sale ambițioase de decarbonizare pe termen lung. Investițiile în energie regenerabilă sunt esențiale pentru atingerea angajamentelor climatice prevăzute în Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice, care stabilește o țintă de 38,3% energie regenerabilă în consumul final brut de energie până în 2030. Strategia energetică a României vizează ca, până în 2035, 44% din consumul final brut de energie să provină din surse cu emisii reduse de carbon.

BERD, lider în finanțarea pentru climă, a sprijinit implementarea licitațiilor pentru energie regenerabilă în toate țările în care își desfășoară activitatea.

Schema CfD și designul licitațiilor au fost realizate în cadrul programului BERD Renewable Energy Market Accelerator (REMA). Acest program sprijină guvernele în crearea unor cadre de reglementare adecvate, care să permită atragerea de finanțare privată la scară largă pentru investiții în energie curată, precum regenerabilele și stocarea energiei.

Ambițiile tot mai mari ale României de a implementa programele verzi ale UE, precum Fit for 55 și REPowerEU — care prevăd ca 38% din consumul final de energie al țării să provină din surse regenerabile până în 2030 — au deblocat investiții suplimentare semnificative în 2024. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a jucat un rol esențial în sprijinirea României pentru atingerea acestui obiectiv.

BERD nu oferă doar finanțare pentru investiții verzi viabile, ci și sprijin esențial autorităților române în implementarea unor politici care stimulează o participare mai puternică a sectorului privat în investițiile în energie curată.

BERD a finanţat aproape 2 GW de capacitate din surse regenerabile în România din 2024. Aceste investiţii, în valoare de peste 350 de milioane de euro din fondurile proprii ale băncii, au mobilizat aproape 1,25 miliarde de euro din finanţare externă.

În total, BERD a investit până în prezent aproape 12 miliarde de euro în 569 de proiecte în România.