ENERGIE
BERD sprijină România în organizarea celei de-a doua licitații pentru energie regenerabilă
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a anunțat joi că a sprijinit România în organizarea celei de-a doua licitații pentru energie regenerabilă, derulată în cadrul schemei Contracte pentru Diferență (CfD), finalizată în august 2025.
Potrivit comunicatului oficial, schema CfD, dezvoltată cu sprijinul BERD, stimulează investițiile în energie regenerabilă prin asigurarea unei stabilități a veniturilor pe termen lung pentru dezvoltatori și prin consolidarea integrării surselor regenerabile pe piață
În cadrul acestei licitații, au fost atribuite contracte cu o capacitate totală de 2.751 MW, ceea ce duce capacitatea totală combinată a celor două licitații CfD organizate de România la 4,2 GW, peste ținta națională de 3,5 GW, fixată în PNRR.
A doua rundă a atras oferte pentru peste 5.500 MW de proiecte solare și eoliene. Ofertele pentru energia solară fotovoltaică au fost remarcabil de competitive, cu prețuri de până la 35 €/MWh. Acest rezultat evidențiază competitivitatea tot mai mare a României în domeniul energiei regenerabile și angajamentul său constant de a extinde dezvoltarea energiei curate.
Finanțarea mecanismului CfD din România este asigurată prin fonduri din Fondul de Modernizare al Uniunii Europene.
Sprijinirea tranziției verzi reprezintă o prioritate majoră pentru BERD în România. Banca a colaborat îndeaproape cu Ministerul Energiei pentru dezvoltarea schemei CfD și a cadrului de licitație, oferind asistență tehnică, expertiză în elaborarea politicilor și sprijin pentru implementare. Odată ce schema CfD s-a dovedit a fi un cadru fiabil, România are potențialul de a se poziționa ca lider regional în furnizarea de energie accesibilă, sigură și durabilă.
Anul trecut, pe lângă multiplele sale investiții în energie regenerabilă, Banca a sprijinit cu succes prima licitație CfD pentru 1,5 GW de capacitate solară și eoliană. Ulterior, a semnat un Memorandum de Înțelegere cu Ministerul Energiei pentru a sprijini a doua licitație CfD din 2025, precum și reformele privind integrarea stocării în piețele de energie.
„Suntem mândri de parteneriatul solid pe care l-am dezvoltat în acest sector și îi felicităm pe colegii noștri români pentru succesul celei de-a doua licitații. Acest rezultat evidențiază angajamentul Ministerului Energiei pentru organizarea unor licitații competitive și a unor mecanisme de sprijin bine structurate și creează premisele pentru noi progrese, inclusiv pentru dezvoltarea schemelor de sprijin pentru stocare”, a declarat Victoria Zinchuk, directoarea BERD pentru România.
Mecanismul CfD aduce România mai aproape de obiectivele sale ambițioase de decarbonizare pe termen lung. Investițiile în energie regenerabilă sunt esențiale pentru atingerea angajamentelor climatice prevăzute în Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice, care stabilește o țintă de 38,3% energie regenerabilă în consumul final brut de energie până în 2030. Strategia energetică a României vizează ca, până în 2035, 44% din consumul final brut de energie să provină din surse cu emisii reduse de carbon.
BERD, lider în finanțarea pentru climă, a sprijinit implementarea licitațiilor pentru energie regenerabilă în toate țările în care își desfășoară activitatea.
Schema CfD și designul licitațiilor au fost realizate în cadrul programului BERD Renewable Energy Market Accelerator (REMA). Acest program sprijină guvernele în crearea unor cadre de reglementare adecvate, care să permită atragerea de finanțare privată la scară largă pentru investiții în energie curată, precum regenerabilele și stocarea energiei.
Ambițiile tot mai mari ale României de a implementa programele verzi ale UE, precum Fit for 55 și REPowerEU — care prevăd ca 38% din consumul final de energie al țării să provină din surse regenerabile până în 2030 — au deblocat investiții suplimentare semnificative în 2024. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a jucat un rol esențial în sprijinirea României pentru atingerea acestui obiectiv.
BERD nu oferă doar finanțare pentru investiții verzi viabile, ci și sprijin esențial autorităților române în implementarea unor politici care stimulează o participare mai puternică a sectorului privat în investițiile în energie curată.
BERD a finanţat aproape 2 GW de capacitate din surse regenerabile în România din 2024. Aceste investiţii, în valoare de peste 350 de milioane de euro din fondurile proprii ale băncii, au mobilizat aproape 1,25 miliarde de euro din finanţare externă.
În total, BERD a investit până în prezent aproape 12 miliarde de euro în 569 de proiecte în România.
ENERGIE
Eurostat: Ponderea energiilor regenerabile în mixul energetic al UE depășește media globală
Energia din surse regenerabile a reprezentat în 2022 aproximativ 18,9% din producția totală de energie a Uniunii Europene, peste media globală de 13,9% înregistrată în 2021, potrivit datelor publicate marți de Eurostat.
Datele mai arată că dintre cele 14 țări non-UE care au fost responsabile pentru cel puțin 1% din producția mondială de energie, doar Brazilia (46,1%) este țara unde regenerabilele au o pondere mai mare de un sfert din producția totală de energie. La polul opus al clasamentului, regenerabile au fost responsabile pentru mai puțin de 0,1% din producția totală de energie a Arabiei Saudite.
În anul 2022, producția de energie primară a UE s-a situat la 24 miliarde Gigajoules (GJ), adică 3,8% din producția totală de energie primară a lumii, care a fost în acel an de 627 miliarde GJ. China a fost cel mai mare producător mondial de energie primară în 2022, cu o pondere de 20,4% din total. SUA au fost cealaltă țară care a fost responsabilă pentru mai mult de o zecime (15,5%) din producția mondială de energie primară. După SUA s-a situat Rusia, care a fost responsabilă pentru 9,7% din producția mondială de energie primară, scrie Agerpres.
Între 2000 și 2022, ponderea UE în producția mondială de energie primară a scăzut cu un punct procentual. În aceeași perioadă, ponderea SUA a scăzut cu 2,6 puncte în timp ce ponderile Mexicului, Rusiei, Arabiei Saudite și Norvegiei au înregistrat scăderi mai mari decât declinul înregistrat de blocul comunitar.
În contrast, ponderea Chinei în producția mondială de energie primară a crescut rapid, cu 12,5 puncte. Indonezia, India și Brazilia au înregistrat și ele creșteri de cel puțin un punct procentual.
În 2022, UE a importat energie echivalentă cu 54 miliarde GJ, în timp ce exporturile sale s-au situat la 18 miliarde GJ. Aceste valori reprezintă 22,9%, respectiv 7,5% din comerțul mondial cu energie.
În rândul statelor membre, Germania, Țările de Jos, Italia, Franța, Spania, Belgia și Polonia se numără printre țările din lume responsabile pentru cel puțin 1% din importurile globale de energie.
ENERGIE
România „investește astăzi pentru energia curată de mâine”. Ministerul Energiei prelungește cu 30 de zile, până la 21 septembrie, al doilea apel pentru mai multă energie verde
Ministerul Energiei prelungește cu 30 de zile, până la 21 septembrie, al doilea apel concurențial pentru „sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum” din Fondul pentru Modernizare.
„Mai multă energie verde pentru România! Am luat această decizie după ce am primit aproape 30 de solicitări de prelungire, datorate complexității documentației. Vrem mai multe proiecte, mai multe fonduri folosite și o concurență reală, în care cele mai bune proiecte câștigă. Încurajez operatorii economici din industria românească să aplice în număr cat mai mare pentru a crește competitivitatea”, a explicat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Fondurile puse la dispoziție se ridică la 1 miliard de lei, bani care vor finanța:
- noi capacități eoliene
- noi capacități solare (sub și peste 5 MW)
- noi capacități hidro
Cei care pot aplica sunt următorii: microîntreprinderi, IMM-uri și regiile autonome.
„România are un potențial uriaș în energie curată: în primul apel au fost depuse 329 de proiecte, însumând o capacitate instalată de 537,5 MW. Investim astăzi pentru energia curată de mâine”, a conchis Bogdan Ivan.
ENERGIE
Bogdan Ivan anunță un record în energia verde: România a atras investiții pentru 2.751 MW de energie curată și ieftină, cu 37% peste obiectivul asumat prin PNRR
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat miercuri un record pentru sectorul energiei verzi: în doar o rundă de licitație a Contractelor pentru Diferență, România a atras investiții pentru 2.751 MW de energie curată și ieftină – cu 37% peste obiectivul de 2.000 MW asumat prin PNRR și la prețuri cu până la 50% mai mici decât cele maximale.
„România – record în energia verde! În doar o rundă de licitație a Contractelor pentru Diferență (CfD) am atras investiții pentru 2.751 MW de energie curată și ieftină – cu 37% mai mult decât obiectivul de 2.000 MW asumat prin PNRR și la prețuri cu până la 50% mai mici decât cele maximale”, a scris ministrul, pe Facebook.
Citiți și: Constanța devine HUB-ul energetic al României și al Mării Negre cu fonduri din PNRR, subliniază ministrul Energiei
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Erdoğan i-a spus lui Macron că Turcia este pregătită să găzduiască orice inițiativă privind negocierile de pace Ucraina–Rusia
Într-o schimbare majoră de ton, Trump recunoaște tacit invazia Rusiei în Ucraina, anticipând “vremuri interesante”: “Este foarte greu să câștigi un război fără să ataci țara invadatoare”
Suedia va găzdui un centru logistic al NATO: Prezența Alianței ne consolidează securitatea și capacitatea de descurajare
Luca Niculescu: Ne așteaptă o perioadă extrem de intensă de dialog cu OCDE, în care sperăm să încheiem ultimele comitete rămase
Lagarde: Acordul comercial UE-SUA se aliniază în linii mari scenariului de bază ale BCE privind creșterea economică din zona euro în 2026
Următorul summit al NATO va avea loc în perioada 7-8 iulie 2026 la Ankara, anunță secretarul general Mark Rutte
BERD sprijină România în organizarea celei de-a doua licitații pentru energie regenerabilă
România “va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate” pentru Ucraina, transmite MApN: Infrastructura militară aeriană a României, un punct forte pe flancul estic NATO
Acordul comercial UE-SUA aduce stabilitate și consolidează o legătură transatlantică vitală, spune comisarul european pentru comerț
ICI București redefinește modul în care patrimoniul cultural este protejat și valorificat în era digitală prin proiecte inovatoare bazate pe tehnologia blockchain
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva Romilor. Ambasadoarea Germaniei în România: Trăim într-o perioadă de creștere a dezinformării, polarizării. Să ne ridicăm împotriva discriminării
Nicușor Dan: Încrederea oamenilor în statul român vine din încrederea pe care o au în interfața cu care interacționează
Germania sprijină România în eforturile sale de a deveni membru al OCDE, subliniază ministrul german al Mediului, Carsten Schneider: Vă vom sta alături
Giorgia Meloni subliniază că nu își poate permite să facă greșeli „într-o lume în care lucrurile se schimbă rapid”, comparând guvernarea țării cu „săritul cu parașuta”: Dacă parașuta nu se deschide, „alți italieni vor suporta consecințele”
Macron: Forța Expediționară Comună Franco-Britanică va fi extinsă la 50.000 de soldați și ar putea fi nucleul acțiunii de stabilizare în Ucraina post-conflict
Trending
- ROMÂNIA1 week ago
Anularea alegerilor prezidențiale din 2024, menționată în raportul Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în România
- ROMÂNIA1 week ago
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
- ROMÂNIA1 week ago
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Nicușor Dan participă la reuniunea virtuală a Coaliției de Voință pentru Ucraina, inițiată de Germania. Nu este clar dacă șeful statului va lua parte și la discuțiile europenilor cu Trump
- INTERNAȚIONAL6 days ago
La 105 de ani de când polonezii “au oprit Armata Roșie în marșul spre Europa”, Tusk și Nawrocki contestă “invincibilitatea” Rusiei: “Este o zi potrivită pentru discuții cu Rusia despre război și pace”