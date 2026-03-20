Berlinul critică o posibilă relaxare temporară a sancțiunilor americane împotriva petrolului iranian: Nu putem consolida regimuri sinonime cu teroarea 

Ministrul german al economiei și energiei, Katherina Reiche, a criticat joi deschiderea exprimată de Washington cu privire la o posibilă ridicare a unor sancțiuni asupra petrolului iranian, o inițiativă prin care SUA urmărește să combată creșterea prețurilor la energie generată de războiul din Orientul Mijlociu, anunță AFP, citat de Agerpres.

„Nu poate fi în interesul nostru să consolidăm, prin relaxarea sancțiunilor asupra petrolului, regimuri care sunt sinonime cu represiunea și teroarea, pe plan intern, sau care poartă în exterior un război de agresiune, încălcând dreptul internațional”, a declarat Katherina Reiche pentru publicația Bild, referindu-se la Iran și Rusia.

„Fiecare dolar cheltuit pe petrolul rusesc alimentează și fondul de război, fiecare dolar cheltuit pe petrolul iranian stabilizează un regim care este fundamental în contradicție cu valorile noastre”, a afirmat ministrul german.

Statele Unite iau în calcul relaxarea temporară a unor sancțiuni impuse unilateral împotriva petrolului iranian, la aproape trei săptămâni de la declanșarea conflictului pornit împreună Israel împotriva Iranului, război care a generat o creștere a barilului de petrol după ce Teheranul a restricționat traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, ca parte a represaliilor.

Washingtonul a impus sancțiuni unilaterale împotriva Rusiei și Iranului prin care a urmărit să împiedice nu doar comerțul său bilateral cu țările împotriva cărora a impus sancțiunile, ci și comerțul dintre acestea din urmă și statele terțe pe care SUA le amenință cu sancțiuni secundare, precum taxe vamale sau interzicerea accesului la sistemele financiare și de asigurări americane.

„În zilele următoare, am putea ridica sancțiunile asupra petrolului iranian care se află în prezent pe mare”, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent.

Conflictul din Orientul Mijlociu a dus practic la închiderea strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante artere ale comerțului mondial, prin care trec de obicei aproximativ o cincime din petrolul și gazul transportate pe mare la nivel mondial. Acest lucru a dus la creșterea accelerată a barilului de petrol, fapt ce a determinat Agenția Internațională pentru Energie să disloce din rezervele globale o cantitate uriașă de petrol – 400 de milioane de barili – în încercarea de a ține sub control prețul.

În paralel, Statele Unite, prin Scott Bessent, secretarul Trezoreriei, a anunțat săptămâna trecută o „autorizație temporară” care permite țărilor să achiziționeze timp de 30 de zile petrolul rusesc transportat pe mare.

Decizia a fost întâmpinată cu critici din partea aliaților europeni, întrucât Trump a fost îndemnat de membri ai G7 să nu slăbească presiunea asupra Rusiei, care ar putea folosi finanțele rezultate din această relaxare a sancțiunilor pentru războiul pe care l-a declanșat în Ucraina.