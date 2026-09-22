Berlinul critică poziția lui Antonio Costa privind noi taxe la nivelul UE pentru finanțarea bugetului multianual post-2027: Cred că a pierdut contactul cu realitatea. Resursele nu sunt nelimitate

Germania l-a criticat pe președintele Consiliului European, Antonio Costa, în legătură cu negocierile tensionate privind viitorul buget al UE pentru următorii șapte ani, informează Politico Europe.

În declarațiile făcute la intrarea într-o reuniune a miniștrilor la Bruxelles, ministrul de stat pentru Europa al Germaniei, Gunther Krichbaum, a afirmat că recentul interviu acordat de Costa publicației Politico „nu a fost foarte util” și a solicitat „mai mult realism” în ceea ce privește bugetul.

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În interviul acordat la Dublin, la finalul turneului său pe tema bugetului în capitalele UE, Costa a afirmat că acceptarea unor noi taxe la nivelul UE, cunoscute și sub denumirea de resurse proprii, este esențială pentru a preveni reduceri bugetare majore și pentru a menține sub control contribuțiile naționale către Bruxelles. El a adăugat că reducerile propuse riscă să se lovească de opoziția multor guverne naționale.

Cu toate acestea, Germania și aliații din Europa de Nord — ale căror contribuții la buget depășesc sumele primite de la UE — fac presiuni în direcția opusă, insistând ca UE să-și reducă fondurile cu sute de miliarde de euro. Aceștia susțin că introducerea unor noi taxe la nivelul UE nu reprezintă o alternativă și pledează pentru o mai bună organizare a priorităților.

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„Nu putem să nu ne întrebăm dacă domnul Costa a pierdut complet contactul cu realitatea”, a declarat Krichbaum reporterilor.

El a adăugat că „bugetele naționale se află sub o presiune enormă… și toată lumea știe că resursele nu sunt nelimitate”.

Guvernele UE fac presiuni asupra președinției irlandeze a Consiliului UE — care coordonează negocierile privind bugetul — pentru ca preferințele lor să se reflecte într-un nou document de negociere a bugetului, cunoscut și sub denumirea de „negobox”, care urmează să fie prezentat la începutul lunii octombrie.

Irlanda a îndemnat miniștrii să menționeze care sunt punctele în care sunt dispuși să facă compromisuri, inclusiv în ceea ce privește reducerile de cheltuieli și resursele proprii.

Costa va prelua ulterior coordonarea negocierilor în contextul summitului Consiliului European din octombrie, când liderii UE vor reacționa la propunerea Irlandei.

În ultima lună, Costa a vizitat 25 de capitale ale UE pentru a afla opiniile liderilor cu privire la cele mai dificile subiecte din cadrul negocierilor.