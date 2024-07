Berlinul dorește un super-acord Brexit pentru securitate și cooperare cu Regatul Unit care să acopere o paletă largă de priorități ale UE și Marii Britanii

La summitul Comunității Politice Europene (CPE) găzduit de prim-ministrul laburist al Marii Britanii, Keir Starmer, liderii UE Josep Borrell și Charles Michel au semnalat disponibilitatea de a iniția o nouă eră de cooperare cu Regatul Unit, relatează BBC. Summitul, desfășurat la Palatul Blenheim, din Oxfordshire, locul de naștere al lui Winston Churchill, oferă o platformă pentru discutarea problemelor globale urgente și resetarea relațiilor dintre Marea Britanie și UE.

Viziunea lui Starmer pentru securitatea europeană

La două săptămâni după ce a câștigat o majoritate largă în alegeri și proaspăt întors din prima sa călătorie internațională la summitu-ul NATO de la Washington în calitate de prim-ministru, Starmer a găzduit CPE, care reunește peste 40 de națiuni pentru a construi cooperarea în domeniul securității la granițe. Această întâlnire de o zi, stabilită după invazia Rusiei în Ucraina în 2022, îi oferă noului lider al Marii Britanii o oportunitate de a promova o cooperare mai strânsă în domeniul apărării, mai ales în lumina posibilei realegeri a lui Donald Trump, care a sugerat că Europa trebuie să facă mai mult pentru a-și proteja propria securitate.

Liderii europeni au salutat în general planurile de cooperare în domeniul apărării ale lui Starmer, iar Charles Michel, președintele Consiliului European al liderilor naționali ai UE, a declarat că este „încrezător că se poate deschide un nou capitol cu Marea Britanie”.

Înainte de întâlnire, Starmer a subliniat că trecutul nu ar trebui să definească relațiile viitoare ale Marii Britanii: „De aceea securitatea europeană va fi în fruntea priorităților externe și de apărare ale acestui guvern și de aceea sunt concentrat pe valorificarea acestui moment pentru a reînnoi relația noastră cu Europa.”

Pact de securitate și apărare la orizont

Josep Borrell, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, a exprimat disponibilitatea Bruxelles-ului de a negocia un nou pact de securitate și apărare cu Marea Britanie.

„Salutăm noul ton al guvernului britanic și așteptăm cu nerăbdare să cooperăm în acest sens. Suntem pregătiți să consolidăm cooperarea noastră în domeniul politicii externe și de securitate,” a declarat Borrell. Subliniind intențiile guvernului laburist, el a adăugat, „Noul guvern laburist și-a exprimat intenția de a reseta relația sa cu Uniunea Europeană și de a căuta o cooperare mai structurată cu UE în domeniul politicii externe, de securitate și apărare.”

Șeful diplomației UE a subliniat importanța unității în abordarea provocărilor de securitate europene.

„Securitatea europeană este în pericol. Ne confruntăm cu o combinație fără precedent de amenințări și provocări. Întâlnirea CPE este o ocazie de a reafirma unitatea noastră în fața provocărilor de pe continentul nostru,” a spus el. Despre conflictul în desfășurare din Ucraina, Borrell a remarcat, „Toți vrem ca războiul să se încheie, toți vrem pace. Ucrainenii doresc pace mai mult decât oricine. Dar doar o pace reală, care respectă suveranitatea Ucrainei și oferă garanții de securitate. Pentru noi, Rusia de astăzi continuă să fie cea mai semnificativă și directă amenințare. Unitatea noastră colectivă rămâne cel mai mare atu pentru gestionarea Rusiei pe termen lung.”

Un nou capitol de cooperare în domeniul migrației și provocărilor globale

Charles Michel, președintele Consiliului European, a oglindit sentimentele lui Borrell, indicând că UE este pregătită pentru un nou capitol de cooperare cu Marea Britanie, în special în domeniul migrației și al altor probleme globale. „În domeniul migrației, putem vedea cum putem adânci legăturile, cum putem coopera mai mult împreună,” a spus Michel. „Este o provocare amplă, este o provocare globală,” a adăugat el, subliniind necesitatea eforturilor colective.

