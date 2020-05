Berlinul se pregătește pentru preluarea președinției Consiliului UE. Angela Merkel: Germania trebuie să-şi ajute partenerii din UE să-şi relanseze economiile

Cei 27 de șefi de stat sau de guvern din Uniunea Europeană au oferit sâmbătă, de Ziua Europei, o probă de unitate. La un an distanță după ce liderii Uniunii Europene se reuneau în premieră de Ziua Europei, în România, la 9 mai 2019, și făgăduiau să apere o “singură Europă – de la nord la sud, și de la est la vest”, cei 27 de lideri europeni și președinții Consiliului European, Comisiei Europene și Parlamentului European marchează 70 de ani de la Declarația Schuman mai degrabă prin mijloace digitale decât prin ceremonii convenționale din cauza pandemiei de coronavirus și a crizei sanitare și economice în care Europa a intrat.

Într-un colaj prezentat de președintele Consiliului European, Charles Michel, liderii UE și președinții instituțiilor UE au publicat sâmbătă mesaje video despre ce înseamnă Uniunea Europeană pentru ei.

“Europa înseamnă libertatea, toleranța, deschiderea, diversitatea, respectul, inovația, creativitatea. Europa este și solidaritatea și unitatea”, a spus Charles Michel, cel care a deschis seria mesajelor video.

On #EuropeDay, let’s never forget…

Europe is YOU, it’s US, it’s all of us TOGETHER. UNITY is what makes us stronger.

Here’s what Europe means to #EU27 leaders: https://t.co/l8cFcUALpV pic.twitter.com/YrHD0QIqMe

— Charles Michel (@eucopresident) May 9, 2020