Berlinul trebuie convins să își schimbe poziția cu privire la ideea unei datorii comune la nivelul UE, consideră guvernatorul Băncii Centrale a Greciei: Fără obligațiuni comune, economia UE nu va putea concura pe scena mondială

Yannis Stournaras, Guvernatorul Băncii Centrale a Greciei, țară care a reușit performanța de a trece de la „oaia neagră” la a conduce Eurogrupul, pledează pentru datorie comună a Uniunii Europene în vederea finanțării competitivității europene.

Într-un interviu acordat Politico, Stournaras a declarat că argumentele sunt de partea sa. Crize neîncetate au lăsat o povară grea a datoriilor pe umerii guvernelor UE, limitând puterea bugetului public de a face față provocărilor reprezentate de tarifele comerciale ale SUA, războiul Rusiei în Ucraina și amenințările Chinei de a limita exporturile de materii prime esențiale.

Fără obligațiuni comune pentru finanțarea apărării, tranziției ecologice și investițiilor strategice, economia UE nu va putea concura pe scena mondială, consideră el.

Mai mult, Stournaras are de partea sa băncile centrale din Germania și Olanda, după ce Banca Centrală Europeană a pus capăt unei dispute interne de 15 ani privind necesitatea unui „activ de referință comun european, cu lichiditate ridicată, la nivelul zonei euro” – pe scurt, euroobligațiuni.

Consiliul guvernatorilor BCE, format din reprezentanții băncilor centrale, a lansat un apel către liderii UE în cadrul unui summit informal la începutul acestei luni. Potrivit lui Stournaras, este timpul ca și guvernele să se alăture acestei inițiative.

„Contextul internațional actual a fost un semnal de alarmă pentru factorii de decizie europeni”, a declarat politicianul în vârstă de 69 de ani. „Impulsul politic rezultat este cu siguranță promițător.”

Optimismul său contrastează cu opoziția continuă a cancelarului german Friedrich Merz, care a respins categoric ideea la summitul UE de săptămâna trecută.

„Sunt îngrijorat”, a spus Stournaras despre opoziția continuă din partea Berlinului. „Dar aș vrea să îi conving”, a arătat acesta.

Nu mai este vorba de interes național

Stournaras, care a ocupat funcția de ministru al finanțelor al Greciei între 2012 și 2014 înainte de a se alătura băncii centrale, are cu siguranță multă experiență în astfel de activități de advocacy.

Împreună cu colegul său italian, s-a aflat de cele mai multe ori în minoritate în cadrul Consiliului guvernatorilor. În perioada de vârf a crizei datoriilor suverane, poziția lor era adesea atribuită interesului național, întrucât țările lor beneficiau în mod disproporționat de împrumuturile comune.

„Cu câțiva ani în urmă, eram unul, maximum doi membri ai Consiliului guvernatorilor care susțineam euroobligațiunile. Restul dintre noi ne gândeam: «Veniți din sudul Europei, așa că este de înțeles». Dar acum ne-am dat seama cu toții cât de important este acest lucru”, își amintește Stournaras.

Acum, chiar și Banca Centrală din Germania, Bundesbank, liderul de facto al scepticilor, și-a schimbat poziția.

Citiți și: Italia se alătură Germaniei, temperând apelul lui Macron pentru datorie comună. Șeful Bundesbank susține euro-obligațiunile, contrazicându-l pe Merz

În viziunea lui Stournaras, faptul că țările din sudul UE, care se aflau în pragul falimentului în urmă cu un deceniu, înregistrează acum performanțe bune a contribuit la schimbarea opiniilor.

Apetitul investitorilor

Cel mai puternic argument, însă, este mesajul clar transmis de investitori că întreaga Europă va beneficia de pe urma datoriei comune, a susținut Stournaras.

„Dacă discutați cu orice manager important din domeniul gestionării averilor, fie din Europa, fie din Statele Unite, și îl întrebați de ce cea mai mare parte a excedentului de cont curent pe care îl avem în Europa se îndreaptă către străinătate, acesta vă va răspunde că lipsa unor active sigure suficiente este problema critică”, a afirmat el. „Este chiar mai importantă decât rata de rentabilitate.”

Emiterea comună ar trebui să servească „obiective europene comune bine definite”, a spus Stournaras. „În Europa există trei nevoi comune care pot fi finanțate în mod comun. Apărarea, tranziția verde, inovarea.”

Adepții împrumuturilor comune susțin că o piață mai lichidă pentru activele sigure în euro va spori atractivitatea relativă a regiunii pentru capitalul global, într-un moment în care fiabilitatea și atractivitatea activelor în dolari sunt supuse unei atenții din ce în ce mai mari.

Concurența cu dolarul pentru statutul de monedă de rezervă globală ar putea, în cele din urmă, chiar dacă doar treptat, să reducă costurile împrumuturilor și investițiilor pentru guverne, companii și gospodării.