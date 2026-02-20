U.E.
Berlinul trebuie convins să își schimbe poziția cu privire la ideea unei datorii comune la nivelul UE, consideră guvernatorul Băncii Centrale a Greciei: Fără obligațiuni comune, economia UE nu va putea concura pe scena mondială
Yannis Stournaras, Guvernatorul Băncii Centrale a Greciei, țară care a reușit performanța de a trece de la „oaia neagră” la a conduce Eurogrupul, pledează pentru datorie comună a Uniunii Europene în vederea finanțării competitivității europene.
Într-un interviu acordat Politico, Stournaras a declarat că argumentele sunt de partea sa. Crize neîncetate au lăsat o povară grea a datoriilor pe umerii guvernelor UE, limitând puterea bugetului public de a face față provocărilor reprezentate de tarifele comerciale ale SUA, războiul Rusiei în Ucraina și amenințările Chinei de a limita exporturile de materii prime esențiale.
Fără obligațiuni comune pentru finanțarea apărării, tranziției ecologice și investițiilor strategice, economia UE nu va putea concura pe scena mondială, consideră el.
Mai mult, Stournaras are de partea sa băncile centrale din Germania și Olanda, după ce Banca Centrală Europeană a pus capăt unei dispute interne de 15 ani privind necesitatea unui „activ de referință comun european, cu lichiditate ridicată, la nivelul zonei euro” – pe scurt, euroobligațiuni.
Consiliul guvernatorilor BCE, format din reprezentanții băncilor centrale, a lansat un apel către liderii UE în cadrul unui summit informal la începutul acestei luni. Potrivit lui Stournaras, este timpul ca și guvernele să se alăture acestei inițiative.
„Contextul internațional actual a fost un semnal de alarmă pentru factorii de decizie europeni”, a declarat politicianul în vârstă de 69 de ani. „Impulsul politic rezultat este cu siguranță promițător.”
Optimismul său contrastează cu opoziția continuă a cancelarului german Friedrich Merz, care a respins categoric ideea la summitul UE de săptămâna trecută.
„Sunt îngrijorat”, a spus Stournaras despre opoziția continuă din partea Berlinului. „Dar aș vrea să îi conving”, a arătat acesta.
Nu mai este vorba de interes național
Stournaras, care a ocupat funcția de ministru al finanțelor al Greciei între 2012 și 2014 înainte de a se alătura băncii centrale, are cu siguranță multă experiență în astfel de activități de advocacy.
Împreună cu colegul său italian, s-a aflat de cele mai multe ori în minoritate în cadrul Consiliului guvernatorilor. În perioada de vârf a crizei datoriilor suverane, poziția lor era adesea atribuită interesului național, întrucât țările lor beneficiau în mod disproporționat de împrumuturile comune.
„Cu câțiva ani în urmă, eram unul, maximum doi membri ai Consiliului guvernatorilor care susțineam euroobligațiunile. Restul dintre noi ne gândeam: «Veniți din sudul Europei, așa că este de înțeles». Dar acum ne-am dat seama cu toții cât de important este acest lucru”, își amintește Stournaras.
Acum, chiar și Banca Centrală din Germania, Bundesbank, liderul de facto al scepticilor, și-a schimbat poziția.
Citiți și: Italia se alătură Germaniei, temperând apelul lui Macron pentru datorie comună. Șeful Bundesbank susține euro-obligațiunile, contrazicându-l pe Merz
În viziunea lui Stournaras, faptul că țările din sudul UE, care se aflau în pragul falimentului în urmă cu un deceniu, înregistrează acum performanțe bune a contribuit la schimbarea opiniilor.
Apetitul investitorilor
Cel mai puternic argument, însă, este mesajul clar transmis de investitori că întreaga Europă va beneficia de pe urma datoriei comune, a susținut Stournaras.
„Dacă discutați cu orice manager important din domeniul gestionării averilor, fie din Europa, fie din Statele Unite, și îl întrebați de ce cea mai mare parte a excedentului de cont curent pe care îl avem în Europa se îndreaptă către străinătate, acesta vă va răspunde că lipsa unor active sigure suficiente este problema critică”, a afirmat el. „Este chiar mai importantă decât rata de rentabilitate.”
Emiterea comună ar trebui să servească „obiective europene comune bine definite”, a spus Stournaras. „În Europa există trei nevoi comune care pot fi finanțate în mod comun. Apărarea, tranziția verde, inovarea.”
Adepții împrumuturilor comune susțin că o piață mai lichidă pentru activele sigure în euro va spori atractivitatea relativă a regiunii pentru capitalul global, într-un moment în care fiabilitatea și atractivitatea activelor în dolari sunt supuse unei atenții din ce în ce mai mari.
Concurența cu dolarul pentru statutul de monedă de rezervă globală ar putea, în cele din urmă, chiar dacă doar treptat, să reducă costurile împrumuturilor și investițiilor pentru guverne, companii și gospodării.
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană investește 225 de milioane de euro pentru dezvoltarea vaccinurilor antigripale de nouă generație
Uniunea Europeană alocă 225 de milioane de euro pentru accelerarea dezvoltării vaccinurilor antigripale de nouă generație, care vor oferi protecție împotriva unei game mai largi de variante ale virusului gripal și vor putea fi adaptate rapid în cazul apariției unei tulpini pandemice, potrivit comunicatului oficial.
Este pentru prima dată când Comisia Europeană va utiliza achizițiile precomerciale pentru a avansa produsele prin etapele de studii clinice, asigurând respectarea unor criterii stricte de siguranță, calitate și eficacitate, dar și sprijinind inovații care, în lipsa intervenției publice, ar putea stagna.
Finanțarea va susține vaccinuri concepute pentru a fi administrate mai ușor — pe cale nazală, orală sau prin plasturi cutanați — și care pot fi produse rapid la scară largă în situații de urgență.
Virusurile gripale evoluează constant, ceea ce înseamnă că tehnologia vaccinurilor trebuie să țină pasul cu aceste schimbări. Această investiție va accelera dezvoltarea vaccinurilor și va consolida capacitatea Europei de a răspunde la scară largă.
Prin dezvoltarea clinică completă a unor candidați promițători, Uniunea Europeană urmărește extinderea portofoliului de vaccinuri aflate în dezvoltare, sporind astfel șansele ca produse inovatoare să ajungă pe piață și să facă tranziția de la descoperiri de laborator la protecție reală.
Aceasta înseamnă că noile soluții vor putea fi integrate mai rapid în programele naționale de vaccinare, oferind vaccinuri mai ușor de administrat și permițând statelor să răspundă mai rapid și mai coordonat atunci când focarele se intensifică.
Contractele semnate vor avea o durată de 98 de luni, acoperind întregul parcurs de dezvoltare clinică până la obținerea autorizației de punere pe piață.
Prin extinderea capacității de producție a vaccinurilor și introducerea unor tratamente inovatoare, această investiție va contribui la o mai bună pregătire a Europei și a comunității internaționale pentru viitoare focare de gripă sau pandemii.
Această investiție utilizează modelul de achiziții precomerciale, care finanțează activitățile de cercetare și dezvoltare în condiții favorabile pentru a stimula o piață mai incluzivă, în special pentru IMM-uri. Programul acoperă trei etape ale achizițiilor precomerciale, inclusiv dezvoltarea studiilor clinice de fază I, II și III, precum și activități premergătoare intrării pe piață, care conduc la obținerea autorizației de comercializare.
Acțiunile sunt finanțate prin Autoritatea pentru Pregătire și Răspuns în Situații de Urgență Sanitară a Comisiei Europene, în cadrul programului EU4Health, și sunt gestionate de Agenția Executivă Europeană pentru Sănătate și Digitalizare.
COMISIA EUROPEANA
Nouă țări UE cer Comisiei Europene să renunțe la creșterea aparatului administrativ și a cheltuielilor aferente: Ar trebui să strângă cureaua dacă dorește să ceară capitalelor să cheltuiască banii mai eficient
Comisia Europeană ar trebui să renunțe la planurile de a angaja aproximativ 2 500 de persoane și de a crește cheltuielile administrative într-un moment în care capitalele sunt invitate să strângă cureaua, potrivit miniștrilor din nouă țări ale UE, informează Politico Europe.
Într-o scrisoare adresată comisarului pentru buget Piotr Serafin și condusă de Austria, miniștrii salută planurile executivului european de a optimiza următorul buget pe termen lung al blocului, cunoscut sub numele de Cadrul financiar multianual (CFM).
Însă aceștia critică solicitarea Comisiei de a crește finanțarea pentru angajarea de personal nou și extinderea capacității administrative. Suma totală solicitată de Comisie pentru angajarea a 2 500 de funcționari publici suplimentari, repartizată pe durata de valabilitate a CFM (2028-2034), se ridică la aproximativ 1,4 miliarde de euro, au declarat semnatarii pentru Politico.
Citiți și: Comisia Europeană pregătește un amplu plan de restructurare a aparatului administrativ pentru a eficientiza activitatea și a reduce costurile
„Ne așteptăm ca Comisia să prezinte propuneri ambițioase și cantitative ca aport direct la negocierile în curs privind următorul CFM, inclusiv cu privire la un sistem administrativ al UE care să reflecte provocările epocii noastre”, se arată în scrisoarea semnată de miniștrii din Austria, Cehia, Danemarca, Germania, Estonia, Letonia, Suedia, Finlanda și Țările de Jos.
„În acest context, creșterea propusă (de Comisie) cu 2 500 de posturi, precum și creșterea semnificativă globală a rubricii 4 (administrație) contravin obiectivelor declarate de eficiență, moderație și reformă și riscă să submineze credibilitatea propunerii mai largi privind CFM.” Rubrica 4 din CFM 2028-2034 se referă la costurile administrative.
Țările UE se află în plin proces de negociere a următorului buget pe termen lung, în urma unei propuneri inițiale prezentate de Comisie în iulie 2025.
Acest proces complex durează ani de zile și implică toate cele trei instituții cheie ale UE: Comisia, Consiliul și Parlamentul. În același timp, Comisia efectuează o revizuire la scară largă care vizează simplificarea propriilor procese.
Semnatarii afirmă că executivul UE ar trebui să aplice pentru sine aceleași principii pe care le impune țărilor membre.
„Presiunea asupra guvernelor naționale pentru creșterea eficienței cheltuielilor publice este în creștere. Statele membre, adesea la cererea Comisiei, au răspuns cu reforme dificile pentru a crește eficiența, a reduce numărul de angajați și a genera economii”, se arată în scrisoare.
Scrisoarea continuă cu recomandarea adresată Comisiei de a „crește semnificativ nivelul de ambiție în acest exercițiu”.
„Credibilitatea Comisiei Europene în solicitarea statelor membre de a respecta disciplina bugetară depinde în mare măsură de respectarea propriilor principii. Dacă administrațiile naționale din întreaga Europă trebuie să reducă cheltuielile publice, ne așteptăm ca aceeași regulă strictă să se aplice și Comisiei Europene”, a declarat Claudia Bauer, ministrul austriac pentru Europa, Integrare și Familie, într-o declarație scrisă.
„Într-o perioadă în care guvernele naționale se află sub o presiune fiscală imensă, o creștere substanțială a posturilor administrative din UE riscă să transmită un mesaj greșit cetățenilor”, a adăugat ea.
U.E.
Friedrich Merz candidează pentru a fi reales la conducerea CDU, la conferința națională a partidului de la Stuttgart
Cancelarul german Friedrich Merz candidează vineri pentru realegerea în funcţia de președinte al Uniunii Creștin-Democrate (CDU), la conferinţa națională a partidului care are loc la Stuttgart, transmite dpa, potrivit Agerpres.
La conferința de două zile este așteptată și Angela Merkel, în calitate de oaspete de onoare, pentru prima dată la un astfel de eveniment al partidului după ce și-a încheiat mandatele de cancelar.
Merz va încerca să obțină un sprijin puternic din partea delegaților la prima sa candidatură de realegere la conducerea CDU de când a devenit cancelar în mai 2025.
Nivelul sprijinului de care va beneficia Merz va fi urmărit cu atenție. În 2024, el a primit cu puțin sub 90% din voturi la prima sa realegere, după ce își asigurase un scor de 94,6% la conferința online a CDU în ianuarie 2022, în timpul pandemiei de coronavirus.
Delegații vor vota de asemenea o rezoluție a comitetului executiv, prin care CDU vrea să promoveze o „nouă relansare pe piața imobiliară”.
Perioada premergătoare conferinței a fost dominată de comentariile controversate ale lui Merz care a criticat „stilul de viață cu jumătate de normă” al angajaților germani, atrăgându-și furia partidelor de stânga.
Conferința de la Stuttgart se desfășoară la începutul unui an electoral aglomerat pentru CDU, cu alegeri în cinci landuri, startul urmând să fie dat în Baden-Württemberg (sud-vest) la începutul lunii martie.
