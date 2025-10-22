ROMÂNIA
BID va lansa anul acesta noi produse financiare prin care va sprijini IMM-urile, autoritățile locale și companiile de utilități publice, anunță Alexandru Nazare
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut miercuri o discuție aplicată cu echipa de management a Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID) – instituția financiară aflată în coordonarea Ministerului Finanțelor, creată pentru a sprijini investițiile strategice ale României.
BID are rolul de bancă națională de dezvoltare – mobilizează resurse financiare pentru proiecte care contribuie la creșterea economică, modernizarea infrastructurii și sprijinirea întreprinderilor mici și mijloci.
Ministrul Finanțelor a subliniat că au fost stabilite obiective clare și termene ferme de acțiune, pentru ca resursele financiare să ajungă rapid acolo unde sunt cel mai necesare.
Astfel, finanțările vor fi direcționate:
- către antreprenorii care creează locuri de muncă și inovează în sectoare-cheie ale economiei;
- către autoritățile locale, pentru dezvoltarea infrastructurii moderne – drumuri, școli, spitale și servicii publice;
- către companiile de utilități care susțin rețelele esențiale de apă, canalizare și energie.
„Astfel, BID va lansa anul acesta noi produse financiare prin care: vom sprijini peste 26.000 de IMM-uri în următorii trei ani, prin finanțări estimate la 12,6 miliarde lei, destinate investițiilor, digitalizării și tranziției verzi; vom oferi garanții de 2,2 miliarde lei pentru proiectele autorităților locale și ale companiilor publice, facilitând astfel accesul la credite și accelerarea investițiilor în comunități; vom asigura finanțare directă și asistență tehnică pentru investițiile publice, în parteneriat cu Banca Europeană de Investiții, pentru a crește calitatea și sustenabilitatea proiectelor”, a scris Alexandru Nazare, într-o postare pe pagina sa de Facebook.
Ministrul Finanțelor a precizat că un exemplu concret de proiect deja lansat este Fondul de Participare Regională, în valoare de 233 milioane euro, dedicat IMM-urilor din regiunile Nord-Est, Sud-Est și București-Ilfov.
ICI București, la Gala CEO Awards: Progresul tehnologic se creează prin lideri care îmbină inovația cu responsabilitatea
ICI București a participat marți, 21 octombrie 2025, la Gala CEO Awards, eveniment dedicat recunoașterii liderilor care redefinesc performanța și umanitatea în era inteligenței artificiale.
Tema de anul acesta, „Superliderul în era AI: oamenii înaintea algoritmilor”, a adus în prim-plan esența leadershipului autentic: capacitatea de a asculta, de a inspira și de a conduce prin claritate, empatie și echilibru.
Prin participarea la această gală, ICI București reafirmă convingerea că progresul tehnologic se creează prin lideri care îmbină inovația cu responsabilitatea, transformând digitalizarea într-un proces centrat pe oameni.
Gala, organizată de Business Magazin a reunit lideri din banking, antreprenoriat, real estate, tehnologie și industrii creative, profesioniști care demonstrează că succesul sustenabil se construiește prin claritate, curiozitate și orientare spre soluții.
Interzicerea importurilor de gaze și petrol din Rusia: Parlamentul European este gata să negocieze cu statele membre
Parlamentul European a sprijinit miercuri decizia de a începe discuții cu președinția daneză a Consiliului privind interzicerea importurilor de gaze și petrol din Rusia, astfel cum au propus Comisiile pentru comerț internațional și pentru industrie, cercetare și energie atunci când au adoptat poziția lor cu privire la acest dosar, la 16 octombrie.
Negociatorii Parlamentului și ai Consiliului vor începe acum discuțiile cu scopul de a ajunge la un acord în primă lectură, întrucât miniștrii UE au adoptat luni poziția lor comună.
Citiți și: REPowerEU. Statele membre sunt pregătite să înceapă negocierile cu privire la normele de eliminare treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia: O Europă independentă energetic este mai puternică
Regulamentul constituie un element central al foii de parcurs REPowerEU ce urmărește să pună capăt dependenței de energia rusă, în urma utilizării de către Rusia a aprovizionării cu gaze ca armă și a întreruperilor repetate ale aprovizionării cu gaze către UE, cu efecte semnificative asupra pieței energetice europene.
Principalele modificări convenite de Consiliu
Faza de tranziție pentru contractele de furnizare existente
Consiliul a confirmat că importurile de gaze rusești vor fi interzise începând cu 1 ianuarie 2026, menținându-se însă o perioadă de tranziție pentru contractele existente. În special, contractele pe termen scurt încheiate înainte de 17 iunie 2025 pot continua până la 17 iunie 2026, în timp ce contractele pe termen lung pot fi valabile până la 1 ianuarie 2028.
Modificările aduse contractelor existente vor fi permise numai în scopuri operaționale strict definite și nu pot duce la creșterea volumelor, cu excepția unor flexibilități specifice pentru statele membre fără ieșire la mare afectate de recentele modificări ale rutelor de aprovizionare.
Proceduri vamale și autorizare
În comparație cu propunerea Comisiei, Consiliul a simplificat obligațiile vamale prin stabilirea unor cerințe și proceduri mai puțin stricte în materie de documentare pentru importurile de gaze naturale provenite din alte țări decât Rusia.
În astfel de cazuri, autorităților de autorizare trebuie să li se furnizeze numai înainte ca gazele naturale să intre pe teritoriul vamal al UE, în timp ce pentru importurile de gaze naturale din Rusia sunt solicitate mai multe informații în timpul fazei de tranziție (inclusiv data și durata contractului de furnizare, cantitățile contractate și orice modificări aduse contractului).
Consiliul a inclus cerința ca ambele categorii de importuri de gaze să fie supuse unui regim de autorizare prealabilă, pentru a se asigura că interdicția va funcționa în practică:
- pentru gazul rusesc și importurile care intră sub incidența perioadei de tranziție, informațiile necesare pentru autorizare trebuie prezentate cu cel puțin o lună înainte de intrare
- pentru gazul non-rus, dovada trebuie furnizată cu cel puțin cinci zile înainte de intrare
- în cazul încărcăturilor mixte de GNL, documentația trebuie să dovedească proporțiile respective de gaz rusesc și non-rus din amestec, numai cantitățile non-ruse fiind autorizate să intre în UE.
Pentru a reduce sarcina administrativă, statele membre au convenit ca această procedură de autorizare prealabilă să nu se aplice importurilor din țările care îndeplinesc o serie de criterii prevăzute în regulamentul propus. Astfel se garantează că numai importurile care sunt cele mai relevante pentru verificare vor fi supuse autorizării prealabile. Conform textului convenit, Consiliul însărcinează Comisia să întocmească lista țărilor exceptate în termen de cinci zile de la intrarea în vigoare a regulamentului.
Au fost introduse, de asemenea, mecanisme suplimentare de monitorizare și notificare pentru a împiedica intrarea gazului rusesc în UE în cadrul procedurilor de tranzit (adică gazul care tranzitează UE în drumul său către o altă destinație, fără a intra pe piața UE).
Planuri naționale de diversificare
Regulamentul propus impune tuturor statelor membre să prezinte planuri naționale de diversificare în care să fie descrise măsurile și potențialele provocări legate de diversificarea aprovizionării cu gaze naturale. Consiliul a convenit să acorde o derogare statelor membre care pot demonstra că nu mai importă direct sau indirect gaze naturale din Rusia.
Aceeași cerință de prezentare a unui plan național de diversificare se va aplica statelor membre care încă importă petrol rusesc, în vederea întreruperii acestor importuri până la 1 ianuarie 2028.
În comparație cu propunerea Comisiei, Consiliul a dezvoltat în detaliu dispozițiile privind schimbul de informații între autoritățile naționale, Agenția UE pentru cooperarea autorităților de reglementare din domeniul energetic (ACER) și Comisie și a solicitat Comisiei să revizuiască punerea în aplicare a regulamentului în termen de doi ani de la intrarea sa în vigoare, inclusiv dispozițiile privind procedurile de autorizare prealabilă.
De asemenea, Consiliul a clarificat clauza de suspendare, precizând ce tipuri de perturbări ale securității aprovizionării ar putea justifica o suspendare temporară a interdicției de import sau a cerinței de autorizare prealabilă.
ROMÂNIA
Cooperarea extinsă cu Coreea de Sud în industria de apărare, discutată de ministrul Economiei: Am obligaţia să mă asigur că cerinţele operaţionale ale Armatei Române sunt transpuse într‑o ofertă comercială eficientă
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, se află în vizită oficială în Coreea de Sud, prilejuită de participarea la expoziţia ADEX 2025, la invitaţia autorităţilor sud‑coreene. Vizita subliniază poziţia României ca partener strategic credibil într‑o perioadă în care competiţia globală pentru investiţii industriale şi tehnologice este intensă, informează un comunicat al ministerului.
În cadrul agendei de lucru, ministrul Miruţă a avut convorbiri față în față cu ministrul Apărării al Coreei de Sud, Ahn Gyu‑back, cu directorul agenţiei sud‑coreene pentru achiziţii militare (DAPA), Jong Gun Seok, precum și o masă rotundă cu secretarul general adjunct al NATO, Radmila Şekerinska. Discuţiile au vizat modalităţile de extindere a cooperării în industria de apărare, inclusiv producţia locală în România, prin parteneriate cu companii sud‑coreene. În cadrul acestui dialog au fost discutate și condițiile în care companiile din Coreea de Sud pot participa în programul Uniunii Europene – SAFE.
Potrivit sursei citate, din delegația oficială fac parte și oameni de afaceri din România, din diverse industrii, cărora le-au fost facilitate întâlniri cu parteneri specifici obiectului fiecăruia de activitate.
Vizita se axează pe identificarea oportunităţilor concrete de cooperare în domeniul industriei de apărare, cu accent pe investiţiile companiilor sud‑coreene în producţia de echipamente militare şi proiectele de dezvoltare tehnologică în parteneriat cu România, în contextul în care decidenții poartǎ în aceastǎ perioadǎ discuții intense cu mai mulți parteneri străini pentru a găsi cea mai bunǎ variantǎ pentru economia locală de a investi banii alocați prin programul european SAFE.
„Ca ministru al Economiei, am obligaţia să mă asigur că cerinţele operaţionale ale Armatei Române sunt transpuse într‑o ofertă comercială eficientă. Asta nu înseamnă doar investiţia în sine, ci și costurile care derivă ulterior şi impactul pe care aceste noi parteneriate îl au pentru economia locală – de la noi locuri de muncă până la implicarea companiilor româneşti în lanţul de producţie și la faptul că trebuie să ne asigurăm că aceste investiții sunt făcute cu o gândire orientată spre competitivitate, pentru a avea o sustenablitate pe termen lung”, afirmă Radu Miruţă.
Totodată, au fost abordate clarificări privind contractul în derulare dintre România şi compania Hanwha Aerospace pentru livrarea a 54 de obuziere autopropulsate K‑9 şi 36 de vehicule de sprijin K‑10 – cu livrarea estimată începând din 2027 – şi construirea unei fabrici noi la Petreşti, judeţul Dâmboviţa, programată să înceapă în primul trimestru al anului 2026.
De asemenea, agenda ministrului Miruţă include întâlniri cu reprezentanţii companiilor sud‑coreene Hanwha Aeronautics și Hyundai Rotem pentru explorarea unor potențiale parteneriate, precum și întâlniri de interes pentru firmele românești care fac parte din delegație.
Ministrul este însoţit de secretarul de stat Iulian Mărgeloiu, dar și de o delegaţie de firme românești (din domeniile software, automatizări, producţie electrică şi cosmetică: UiPath, Cargo Truck, East Electric, Farmec, Skinguru‑Pirios). Ministerul Economiei a lansat apelul ca societăţile româneşti să prezinte propriile oferte de parteneriat la Seul.
