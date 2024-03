Biden evocă moștenirile lui Roosevelt, Reagan și Lincoln, atacându-l pe Trump că se înclină în fața lui Putin: Dacă SUA se retrag, Ucraina, Europa și lumea liberă sunt în pericol. Eu nu mă voi înclina

Președintele Klaus Iohannis a încheiat joi seria întrevederilor bilaterale prilejuite de Congresul Partidului Popular European de la București, șeful statului având întâlniri cu prim-ministrul polonez, Donald Tusk, cu premierul finlandez Petteri Orpo, cu care a discutat despre cooperarea pentru consolidarea unității UE și despre întărirea flancului estic al NATO, dar și cu ministrul de externe italian Antonio Tajani, cu care a abordat consolidarea parteneriatului strategic bilateral dintre București și Roma.

“M-am bucurat să-l primesc pe prim-ministrul Donald Tusk la Cotroceni. Am discutat despre excelenta cooperare dintre România și Polonia, despre necesitatea de a consolida în continuare unitatea UE și despre postura de descurajare și apărare a NATO pe flancul estic. Vom continua sprijinul nostru multidimensional pentru Ucraina atâta timp cât va fi nevoie”, a scris Iohannis, pe platforma X.

Întrevederea dintre cei doi lideri a avut loc după ce ambii au susținut discursuri în cadrul congresului PPE, cu premierul polonez avertizând că “vremurile de liniște fericită s-au terminat” și că “trăim într-o epocă pre-război, dar nu avem motive să capitulăm în fața răului”, în timp ce președintele român i-a îndemnat pe reprezentanții PPE ca în campania pentru alegerile europene să îi întrebe pe naționaliștii-revizioniști care este alternativa la pacea și prosperitatea aduse de UE pentru că imediat se va destrăma întregul lor eşafodaj.

La întâlnirea cu premierul finlandez Petteri Orpo, Iohannis și liderul de la Helsinki au discutat despre dezvoltarea în continuare a relației bilaterale dintre România și Finlanda și despre coordonarea în calitate de aliați NATO și parteneri în cadrul UE, în timp ce ambele țări continuă să susțină Ucraina.

Nu în ultimul rând, în cadrul dialogului cu șeful diplomației italiene Antonio Tajani, președintele Iohannis a subliniat impulsul dat relațiilor excelente bilaterale prin recenta relansare a Parteneriatului strategic consolidat și rolul special al comunităților românești și italiene în consolidarea în continuare a prieteniei speciale dintre țările noastre.

Șeful statului a avut marți, miercuri și joi întrevederi bilaterale, la Palatul Cotroceni, cu mai mulți lideri din cadrul Partidului Popular European aflați la București pentru congresul la care PPE și-a adoptat manifestul electoral pentru alegerile europene 6-9 iunie 2024, ce cuprinde solicitarea aderării depline a României la Schengen, și a desemnat-o pe Ursula von der Leyen drept candidat cap de listă pentru un nou mandat de președintă a Comisiei Europene.

Președintele a început seria acestor întrevederi maraton marți, odată cu primirea președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, la Cotroceni, pe agenda discuțiilor aflându-se ajutorul major acordat de România Republicii Moldova, inclusiv în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană. În aceeași zi, șeful statului s-a întâlnit și cu liderul Partidului Popular din Spania, Alberto Nunez Feijoo, și cu președintele Partidului Popular European, Manfred Weber

Klaus Iohannis s-a întâlnit miercuri cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, dar și cu mai mulți prim-miniștri din țările UE conduse de PPE: Luc Frieden (Luxemburg), Leo Varadkar (Irlanda), Andrej Plenkovic (Croația), Ingrida Šimonytė (Lituania).

De asemenea, Iohannis a avut o întrevedere și cu ministrul de externe al Letoniei, Krišjānis Kariņš, fost premier al țării sale, și le-a primit la Palatul Cotroceni pe președinta Elveției, Viola Amherd, și pe prim-ministra Serbiei, Ana Brnabić.

Miercuri, în cadrul discuțiilor cu președinta Comisiei, Iohannis a căzut de acord cu Ursula von der Leyen asupra menținerii unității și solidarității în viitoarea arhitectură instituțională a UE după alegerile europene. De asemenea, șeful statului român și președinta Parlamentului European Roberta Metsola au subliniat, în cadrul întrevederii lor bilaterale, “importanța păstrării vocii pro-europene puternice a României în Parlamentul European”.

Consolidarea UE în fața provocărilor actuale, a fost, totodată, tema centrală a discuțiilor președintelui Klaus Iohannis cu premierii Luxemburgului, Lituaniei și Irlandei. În cadrul unei întâlniri cu liderul partidului CDU din Germania, Friedrich Merz, președintele Iohannis și liderul CDU au căzut de acord asupra necesității de a încuraja o forță pro-europeană puternică în viitorul Parlament European.

Tot miercuri, președintele Klaus Iohannis a fost primul lider din UE care s-a întâlnit cu premierul Greciei Kyriakos Mitsotakis după atacul Rusiei de la Odesa din timpul întâlnirii pe care Mitsotakis o avea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Joi, președintele Klaus Iohannis l-a primit la Palatul Cotroceni pe cancelarul austriac Karl Nehammer, fiind prima întrevedere bilaterală oficială între cei doi lideri după veto-ul Austriei privind aderarea României și Bulgariei la Schengen, exprimat în Consiliul UE la 8 decembrie 2022, și după ce guvernul de la Viena a acceptat la finele anului trecut un compromis pentru admiterea parțială a celor două țări în zona de liberă circulație, cu frontierele aeriene și maritime începând cu 31 martie 2024. Cei doi lideri au convenit să continue procesul de aderare deplină a României la Schengen până la atingerea obiectivului final.