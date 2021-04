Bilanț după 1 an de luptă contra COVID-19: UE a sprijinit 130 de țări din întreaga lume cu peste 26 mld. de euro

Statele Unite au anunțat miercuri reluarea ajutorului economic, de dezvoltare și umanitar acordat palestinienilor și întrerupt în timpul președinției lui Donald Trump, ajutor al cărui cuantum este de 235 de milioane de dolari (aproape 200 de milioane de euro), anunță AFP, citat de Agerpres.

”Ajutorul american acordat poporului palestinian corespunde intereselor şi valorilor Statelor Unite. Este un ajutor crucial acordat celor care au nevoie, favorizează dezvoltarea economică şi sprijină dialogul israeliano-palestinian, coordonarea securităţii şi stabilitatea”, a declarat secretarul de stat Antony Blinken, potrivit unui comunicat.

Ajutorul este distribuit după cum urmează: 75 de milioane de dolari vor fi direcționați către asistența economică și pentru dezvoltarea Cisiordaniei și Fâșia Gaza, 10 milioane de dolari sunt pentru programe de consolidare a păcii prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) iar 150 de milioane de dolari vor fi direcționați către asistență umanitară prin Agenția Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA).

Acest anunț vine după ce Administrația Biden a anunțat Congresul american că intenționează să reia asistența pentru palenstinieni, într-un gest de schimbatere a abordării promovate de precedenta administrație, despre care palestinienii susțin că a fost excesiv de favorabilă Israelului.

De altfel, săptămâna trecută, administrația preşedintelui Joe Biden consideră Cisiordania este un teritoriu ”ocupat” de Israel.

Într-o primă reacție, Israelul, prin vocea ambasadorului său la Washington, și-a manifestat ”dezamăgirea” față de decizia SUA de a relua ajutorul acordat palestinienilor, potrivit Agerpres.

Israel strongly opposes renewing funding for @UNRWA, an anti-Semitic agency that incites against Israel and uses a twisted definition of who is a “refugee.” Rather than solving the conflict, UNRWA perpetuates it. Any return to funding it must be contingent on essential reforms. pic.twitter.com/52oHtv0prz

— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) April 7, 2021