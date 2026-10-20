Cseke Attila, bilanț la finalul interimatului la Ministerul Sănătății: 7 spitale finalizate și 6.800 de posturi deblocate.  Sistemul medical are nevoie de continuitate

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a prezentat astăzi, 20 octombrie, un bilanț al perioadei de aproximativ 5 luni de mandat în care a condus ministerul, anunțând principalele rezultate obținute: gradul de absorbție a fondurilor nerambursabile din PNRR destinate sănătății a ajuns la 97%, în timp ce pentru componenta de împrumut acesta este de 100%. Totodată, au fost finalizate 3.121 de contracte pentru modernizarea infrastructurii medicale.

„În această perioadă, am avut onoarea de a asigura interimatul la Ministerul Sănătății. Am acceptat această responsabilitate cu seriozitate, implicare și cu convingerea că sănătatea oamenilor trebuie să rămână o prioritate, dincolo de orice context politic”, a transmis Cseke Attila.

Potrivit bilanțului prezentat, printre proiectele realizate se numără 7 spitale finalizate, digitalizarea a 188 de spitale și 94 de instituții de sănătate publică, precum și renovarea sau dotarea a 2.536 de cabinete medicale și asocieri de cabinete. De asemenea, au fost construite sau renovate 66 de unități de asistență medicală ambulatorie, 115 spitale publice au primit echipamente și materiale pentru reducerea infecțiilor nosocomiale, iar 78 de centre comunitare integrate au fost construite, renovate și dotate.

Investiții în infrastructura destinată pacientului critic neonatal au fost realizate în 35 de unități de terapie intensivă. Ministrul interimar a evidențiat și continuarea procesului de digitalizare, inclusiv dezvoltarea noii Platforme Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) a CNAS.

„Sistemul medical are nevoie de continuitate, stabilitate și de decizii care să răspundă nevoilor pacienților și ale personalului medical”, a conchis ministrul interimar.