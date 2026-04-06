”Birocratizarea și politizarea iau locul specialistului”. Apelul președintei CMR: Este momentul să lăsăm specialistul de sănătate publică să reformeze sistemul de sănătate

Președinta Colegiului Medicilor din România, Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană, susține necesitatea promovării specialiștilor de sănătate publică și management, ca premisă esențială pentru o reformă reală a sistemului de sănătate din România.

„Este momentul să lăsăm locul specialistului de sănătate publică și management să își spună cuvântul și să pună în practică ceea ce învață, și anume reformarea sistemului de sănătate românesc”, a transmis președinta CMR în cadrul conferinței de presă dedicată prezentării rezultatelor oficiale ale studiului „Medicul de sănătate publică: o necesitate pentru funcționarea și dezvoltarea sistemului de sănătate din România”.

Potrivit președintei Colegiului, asigurarea unui sistem de sănătate sustenabil și predictibil este cel în care „managementul și formarea resursei umane ocupă un loc important”: „Sunt zone în care, din păcate, birocratizarea și politizarea iau locul specialistului de sănătate publică și de management. (…) Dezvoltarea medicilor de sănătate publică și de management reprezintă la ora actuală prioritate strategică pentru a face față acestor provocări.”

În prezent există 213 de medici specialiști și primari în sănătate publică, iar în pregătire se află 272 de medici rezidenți, dintre care 259 la prima specialitate, semn că „tinerii sunt motivați să activeze în acest domeniu”.

Colegiul Medicilor din România își exprimă dorința ca tinerii rezidenți să beneficieze de locuri de muncă și ca opinia lor să fie luată în considerare în mod real la organizarea și modernizarea sistemului de sănătate: „Ne dorim acum ca ei să aibă și locuri de muncă și să se țină cont real de părerea lor în organizarea și în modernizarea sistemului de sănătate românesc.”

Studiul arată că: