Biroul Parlamentului European în România organizează, la Constanța, dezbaterea “Schimbările climatice și impactul acestora asupra cetățenilor și dezvoltării regionale” (LIVE 30 octombrie, ora 14:00)

Într-o lume în reașezare, oficiali de rang înalt, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai mediului academic, experți și jurnaliști din Europa, Asia, Africa și America se reunesc pentru a opta oară la București în cadrul conferinţei Bucharest Forum 2019, cel mai amplu eveniment public internațional pe tematică geopolitică și geoeconomică găzduit anual de România, ce va avea loc la București, între 16-17 octombrie, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Evenimentul este găzduit de Palatul Cercul Militar Național și se bucură de prezența a peste 50 de speakeri și 300 de participanți.

Bucharest Forum 2019 este organizat de Institutul Aspen România și biroul din București al German Marshall Fund of the US, în parteneriat cu Guvernul României, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale, Cercul Militar Național și Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. Ediția de anul acesta se bucură de sprijinul GLOBSEC, DOHA FORUM și RAND Corporation, în calitate de parteneri strategici.

“Europa emergentă la 30 de ani” este tema care deschide prima zi a forumului. Despre potențialul țărilor din estul Berlinului si noile perspective pe care le are această regiune, dar și despre tranziția la economia de piață și modelul economic bazat pe investiții în educație, inovație și întărirea instituțiilor statului vor vorbi Matthew Boyse, Deputy Assistant Secretary, Biroul Afaceri Europene și Eurasiatice, Departamentul de Stat al SUA, Rastislav Kacer, Președinte, GLOBSEC, Octavian Ursu, primarul orașului Görlitz, Cosmin Prelipceanu, jurnalist, Steven van Groningen, Președinte și CEO, Raiffeisen Bank România, Daniela Iliescu, CEO, Patria Bank, Mark Davis, Director regional pentru România și Bulgaria, BERD, Clara Volintiru, Profesor asociat, Academia de Studii Economice București, Rogier van der Brink, Economist principal, Banca Mondială și Andrew Wrobel, Partener Fondator, Emerging Europe.

Cea de-a doua zi a evenimentului este deschisă de Ramona-Nicole Mănescu, Ministrul Afacerilor Externe și Amb. Tacan Ildem, Secretar general adjunct pentru diplomație publică, NATO. Într-un mix de sesiuni plenare și sesiuni paralele, conversațiile se vor axa pe impactul tehnologiei asupra mediului de business și societății, cea de-a 4-a revoluție industrială, găsirea unor soluții la problemele din Orientul Mijlociu, energie și securitate, precum și geopolitica din zona extinsă a Mării Negre. La conversații vor lua parte Alexandru Petrescu, Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Nicu Popescu, Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, Sorin Ducaru, director al Centrului Satelitar al Uniunii Europene (EU SATCEN), Violeta Luca, director general Microsoft România, Martine Draulette, director general Roche, Samuel Burke, jurnalist, Claire Casey, Director Global de Politici Publice, The Economist Intelligence Unit, Florin Teleabă, Manager, A.T. Kearney, Henry Olsen, editorialist Washington Post, Lolwah Al-Khater, Director executiv, Doha Forum, Neil Quilliam, Associate Fellow, Chatham House, Mohammed Loulichki, Senior Fellow, Policy Center for the New South, Koert Debeuf, Redactor-șef, EUobserver și expert pe zona Orientului Mijlociu, Kerry Brown, Director al Institutului Lau China, King’s College London, Terry Martin, Senior News Anchor, Deutsche Welle TV, Alessio Menegazzo, director pentru Sustenabilitate și Afaceri Instituționale, Enel România, Bobo Lo, Russia Research Fellow, Institutul Francez pentru Afaceri Internaționale, Vasil Sikharulidze, Președinte, Atlantic Council of Georgia.

Institutul Aspen România este o asociație non-profit, apolitică, ce are ca misiune promovarea unui dialog informat și critic pe diverse teme de interes pentru societatea românească. Institutul este recunoscut pentru devotamentul cu care promovează deschiderea către un model de leadership inovativ și un dialog informat între reprezentanții sectorului public, mediului de afaceri şi ai societății civile.

Printre membrii Board-ului internațional al Institutului Aspen se numără Madeleine Albright, Mike Bezos, Yo-Yo Ma, Laura Lauder, Paul Anderson, Mircea Geoană, Majestatea Sa Regina Noor, Condoleezza Rice sau Javier Solana.

German Marshall Fund are ca scop consolidarea cooperării transatlantice în contextul oportunităților și provocărilor regionale, naționale și globale, în spiritul Planului Marshall.

GMF contribuie cu cercetare și analize și convoacă lideri pe probleme transatlantice relevante pentru factorii de decizie politică. GMF oferă oportunități liderilor în curs de afirmare pentru a-și dezvolta abilitățile și rețelele de contacte prin schimburi transatlantice, și sprijină societatea civilă din regiunile Balcanilor și din Marea Neagră prin încurajarea inițiativelor democratice, statului de drept și a cooperării regionale.

Fondată în 1972 ca organizație non-partizană, non-profit, printr-un cadou din partea Germaniei, ca memorial permanent, parte din asistența Planului Marshall, GMF păstrează o prezență puternică pe ambele părți ale Atlanticului. Pe lângă sediul central din Washington, DC, GMF are birouri în Berlin, Paris, Bruxelles, Belgrad, Ankara, București și Varșovia.