Blinken îi asigură pe aliații din NATO că administrația Biden încearcă livrarea către Ucrainei a întregului ajutor militar aprobat de Congres înainte de a-i preda ștatefa lui Trump

Preşedintele francez Emmanuel Macron şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, au îndemnat marţi, la Paris, la menţinerea sprijinului militar ferm pentru Ucraina, în condiţiile în care revenirea lui Donald Trump la preşedinţia SUA face să planeze îndoiala asupra continuării ajutorului american pentru Kiev, informează AFP, potrivit Agerpres.

“Sprijinul pentru această ţară agresată de Rusia rămâne o prioritate absolută”, a afirmat în faţa presei şeful statului francez înainte de un dineu de lucru cu Rutte. “Desfăşurarea recentă a unor trupe nord-coreene pe linia frontului este o escaladare gravă. Şi noi vom continua să pledăm ca NATO şi aliaţii săi să îşi aducă sprijinul pentru armata ucraineană cât timp va fi nevoie”, a adăugat Macron.

Potrivit preşedintelui francez, “aceasta este singura cale spre negocieri”. “Şi vreau să fiu clar, când va veni momentul, nimic nu trebuie să se decidă asupra Ucrainei fără ucraineni, nici asupra Europei fără europeni”, a subliniat Macron.

Donald Trump, care se va reveni la Casa Albă pe 20 ianuarie, a amintit săptămâna trecută că el nu este acolo pentru a face război, ci a face pace. El a promis în timpul campaniei electorale că va pune capăt în 24 de ore războiului în Ucraina, însă fără a preciza cum.

Alături de Emmanuel Macron, noul secretar general al NATO i-a îndemnat marţi pe occidentali “să facă mai mult decât doar să-i permită Ucrainei să lupte”.

“Trebuie să menţinem forţa alianţei noastre transatlantice. Provocarea imediată cu care ne confruntăm este sprijinul pentru Ucraina”, care “se pregăteşte pentru iarna sa cea mai dură” de la declanşarea invaziei ruse în februarie 2022, a adăugat Rutte, care a preluat conducerea Alianței de la Jens Stoltenberg la 1 octombrie. De atunci, Rutte a efectuat mai multe vizite în țări aliate. După prima sa vizită externă la Kiev, Rutte s-a deplasat în Regatul Unit, Estonia, Germania, Italia, iar miercuri și joi se va deplasa în Polonia și Letonia.

Russia continues its onslaught against Ukraine, all the while drawing ever closer to its allies, China, and Iran, and North Korea.

