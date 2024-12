Blinken: ”Poporul sirian are în sfârșit motive de speranță”. SUA sprijină o tranziție pașnică a puterii către un guvern responsabil

În Europa, Orientul Mijlociu și în întreaga lume, căderea guvernului autoritar sirian în mâinile militanților jihadiști a declanșat valuri de bucurie, îngrijorare și apeluri la calm. După mai bine de 13 ani de război civil, într-un moment seismic pentru Orientul Mijlociu, rebelii sirieni l-au înlăturat duminică pe președintele Bashar al-Assad și au preluat controlul asupra Damascului, forțându-l să fugă în Rusia, unde a primit azil politic din partea regimului Putin, și punând capăt unei perioade de 53 de ani a regimului al-Assad, tată și fiu, care a început în 1971.

Sirienii expatriați și mulți locuitori din Orientul Mijlociu s-au bucurat de răsturnarea unui lider care și-a condus țara de-a lungul a 24 ani, dintre care 13 de conflicte civile care au provocat moartea a jumătate de milion de sirieni și strămutarea a milioane de oameni în țări din întreaga lume, relatează The Associated Press.

Guvernele lumii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la o instabilitate și mai mare care ar putea zgudui o regiune bulversată și s-au grăbit să asimileze această evoluție bruscă și uimitoare și să evalueze implicațiile pentru Orientul Mijlociu și pentru întreaga lume.

Europa îndeamnă la revenirea la stabilitate

Războiul a determinat milioane de sirieni să fugă în Europa, iar expatriații au ieșit în stradă pentru a sărbători în orașe precum Paris, Londra, Stockholm, Helsinki și Atena. Multe guverne europene au salutat plecarea lui Assad, îndemnând în același timp la o revenire rapidă la stabilitate.

“Cruda dictatură Assad s-a prăbușit. Această schimbare istorică în regiune oferă oportunități, dar nu este lipsită de riscuri. Europa este pregătită să sprijine salvgardarea unității naționale și reconstruirea unui stat sirian care să protejeze toate minoritățile. Suntem în contact cu liderii europeni și regionali și monitorizăm evoluțiile”, a scris președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe X.

“Sfârșitul dictaturii lui Assad este o evoluție pozitivă și mult așteptată. Prioritatea noastră este să asigurăm securitatea în regiune. Voi lucra cu toți partenerii constructivi, în Siria și în regiune”, a declarat Kaja Kallas, proaspăt numită șefă a politicii externe a Uniunii Europene, într-o postare pe X.

“Dictatorul a căzut. Este clar că cei 24 de ani de domnie brutală a lui Bashar al-Assad asupra Siriei au luat sfârșit, regimul său fiind în ruine. Aceasta este o perioadă critică pentru regiune și pentru milioanele de sirieni care doresc un viitor liber, stabil și sigur. Ceea ce se întâmplă în următoarele ore și zile contează”, a precizat și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

Cancelarul german Olaf Scholz a declarat că sfârșitul regimului Assad este “o veste bună”, adăugând că “ceea ce contează acum este ca legea și ordinea să fie restabilite rapid în Siria”.

Ministerul de Externe al Franței a salutat căderea lui Assad, afirmând că “poporul sirian a suferit prea mult”, iar președintele francez Emmanuel Macron a subliniat că “Franța va rămâne angajată față de securitatea tuturor în Orientul Mijlociu”. “Statul barbar a căzut. În sfârșit”, a spus el.

Premierul britanic Keir Starmer a salutat, de asemenea, sfârșitul “regimului barbar” al lui Assad. “Facem apel la toate părțile să protejeze civilii și minoritățile și să se asigure că ajutorul esențial poate ajunge la cei mai vulnerabili în următoarele ore și zile”, a declarat el.

Ministerul de Externe al Ucrainei a declarat căderea președintelui sirian Bashar al-Assad drept o dovadă a slăbiciunii și incapacității Rusiei de a lupta pe două fronturi, relatează The Guardian.

Rusia a întărit guvernul lui Assad prin atacuri aeriene împotriva țintelor opoziției începând din 2015 și a operat din două baze de pe teritoriul sirian, dar invazia Moscovei în Ucraina a secat resurse militare considerabile.

“Evenimentele din Siria demonstrează slăbiciunea regimului lui Putin, care este incapabil să lupte pe două fronturi și își abandonează cei mai apropiați aliați de dragul continuării agresiunii împotriva Ucrainei”, a afirmat Ministerul de Externe într-o declarație.

Reacția României

De la București, Ministerul de Externe a reiterat sprijinul României pentru unitatea, suveranitatea și integritatea teritorială a Siriei.

“Căderea regimului dictatorial de la Damasc marchează un moment istoric și un punct de cotitură pentru poporul sirian, care a fost supus suferințelor și opresiunii”, a arătat MAE.

De asemenea, România își exprimă speranța pentru un viitor liber, sigur și prosper pentru toți cetățenii Siriei, în care sunt respectate drepturile fundamentale ale tuturor cetățenilor, inclusiv ale persoanelor care aparțin minorităților.

“România reiterează necesitatea reluării procesului politic în baza Rezoluției CS ONU 2254. De asemenea, România susține demersurile comunității internaționale pentru pace și securitate în regiune”, conchide sursa citată.

Emoții contradictorii în Orientul Mijlociu

În declarația sa, Ministerul de Externe a afirmat că Iranul respectă unitatea și suveranitatea națională a Siriei și a făcut apel la “încheierea rapidă a conflictelor militare, prevenirea acțiunilor teroriste și începerea dialogului național” cu toate sectoarele societății siriene, punctează Reuters.

Teheranul a declarat că va continua să sprijine mecanismele internaționale pentru continuarea procesului politic, adăugând că se așteaptă ca relațiile prietenești și de lungă durată dintre națiunile iraniană și siriană să continue.

Căderea lui Assad, o verigă majoră în axa iraniană, este o zi istorică și un rezultat direct al loviturilor date Hezbollahului și Iranului de către Israel, a declarat și premierul Benjamin Netanyahu.

“Nu vom permite niciunei forțe ostile să se stabilească la frontiera noastră”, a adăugat el.

Guvernul irakian, care este apropiat de Iran, a declarat că “sprijină toate eforturile internaționale și regionale care vizează deschiderea unui dialog” pentru Siria.

Ministerul de Externe al Egiptului a îndemnat la un “proces politic cuprinzător” pentru a instaura o nouă eră a păcii în țara devastată de război.

Regele Abdullah al Iordaniei a declarat că Amman respectă opțiunile poporului sirian. El a îndemnat la evitarea oricărui conflict în Siria care ar putea duce la haos și a subliniat necesitatea de a proteja securitatea vecinului nordic al țării sale, potrivit unei declarații publicate de Curtea Regală Hașemită.

SUA au reacționat și prin președintele în funcție, Joe Biden, și prin acel ales, Donald Trump

După ce Casa Albă a afirmat că președintele Biden rămâne în contact permanent cu partenerii regionali, acesta a făcut declarații, punctând că “se deschid noi oportunități pentru poporul sirian și pentru întreaga regiune”.

“Vom sprijini vecinii Siriei, inclusiv Iordania, Libanul, Irakul și Israelul. În cazul în care va apărea vreo amenințare din partea Siriei în această perioadă de tranziție, voi vorbi cu liderii din regiune în zilele următoare.

Biden a promis să asigure stabilitatea în estul Siriei. “ISIS va încerca să profite de orice vid pentru a-și restabili capacitatea și pentru a-și crea un refugiu sigur”, a spus el, după ce s-a întâlnit cu echipa sa de securitate națională pentru a fi informat cu privire la situația din Siria.

“Aceasta este cea mai bună oportunitate din ultimele generații pentru sirieni de a-și făuri propriul viitor, liber de opoziție”, a adăugat el.

“Assad a plecat. El a fugit din țara sa. Protectorul său, Rusia, Rusia, Rusia, condusă de Vladimir Putin, nu a mai fost interesată să îl protejeze”, a afirmat și președintele ales Donald Trump, indicând că Rusia și Iranul sunt într-o stare slăbită în acest moment, unul din cauza Ucrainei și a unei economii proaste, celălalt din cauza Israelului și a succesului său în luptă.

Moscova i-a acordat azil politic lui Assad

Într-o declarație, Ministerul rus de Externe a afirmat că președintele sirian Bashar al-Assad și-a părăsit funcția și a părăsit țara după ce a dat ordin să aibă loc o predare pașnică a puterii.

Ministerul de Externe nu a anunțat inițial că fostul dictator sirian se află la Moscova și a precizat că Rusia nu a luat parte la discuțiile privind plecarea sa. Acesta a declarat că bazele militare ale Rusiei din Siria au fost plasate în stare de alertă maximă, dar că nu există nicio amenințare gravă la adresa lor în acest moment. Moscova este în contact cu toate grupurile de opoziție siriene și îndeamnă toate părțile să se abțină de la violență.