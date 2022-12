Blocaj în Consiliul JAI: Germania și Luxemburg avertizează că vor bloca aderarea Croației la Schengen dacă Austria se opune intrării României și Bulgariei

Miniștrii de interne din statele UE, reuniți la Consiliul Justiție și Afaceri Interne, nu reușesc să găsească unanimitate pentru a ajunge la un acord privind accesul în Schengen pentru Bulgaria, Croația și România, iar sesiunea comună de negocieri a fost întreruptă, discuțiile fiind continuate în tratative separate între grupuri mai mici de state.

Potrivit jurnalistului Jack Parrock, Germania și Luxemburg au amenințat că vor bloca accesul Croației la spațiul Schengen dacă nu se ridică interdicțiile împotriva Bulgariei și României.

NEW: EU home affairs ministers are unable to find unanimity to agree on Schengen access for 🇭🇷🇷🇴🇧🇬.They’re now breaking up for separate negotiations.

I’m hearing Germany and Lux are threatening to block Croatia’s access if vetos aren’t lifted against Bulgaria and Romania.

— Jack Parrock (@jackeparrock) December 8, 2022