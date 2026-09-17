Blocul de stânga câștigă la limită alegerile din Suedia. Ulf Kristersson își anunță demisia în urma înfrângerii electorale, iar Magdalena Andersson se pregătește să revină în funcția de premier

Negocierile sunt de așteptat să dureze câteva săptămâni. Cel mai devreme, un nou prim-ministru ar putea fi învestit pe 29 septembrie.

Premierul Ulf Kristersson i-a solicitat joi președintelui Parlamentului, Andreas Norlén, să îl elibereze din funcție, pentru a permite începerea imediată a procesului de formare a unui nou guvern.

În scrisoare, Kristersson afirmă că rezultatul alegerilor creează condiții complicate pentru formarea următorului guvern, întrucât pozițiile diferite ale partidelor și coalițiilor ar putea reprezenta obstacole în acest proces. El a subliniat necesitatea unor discuții cu toate partidele pentru depășirea acestor blocaje și pentru crearea condițiilor necesare unui guvern stabil și capabil să acționeze.

„Rezultatul alegerilor ar putea crea condiții complicate pentru formarea următorului guvern, întrucât pozițiile exprimate de partide înaintea zilei alegerilor ar putea constitui obstacole pentru toate variantele posibile de formare a guvernului și pentru toate coalițiile. În acest moment, este nevoie de deschidere și de o atitudine constructivă din partea partidelor reprezentate în Parlament, astfel încât un prim-ministru să poată beneficia de sprijinul necesar pentru a rămâne în funcție, iar un nou guvern să poată obține susținere pentru proiectul său de buget de stat. Vor trebui purtate discuții cu toate partidele pentru a găsi soluții pentru depășirea acestor blocaje și pentru a crea condițiile necesare formării unui guvern stabil și capabil să acționeze”, se arată în scrisoare.

Mitt brev till talmannen pic.twitter.com/NtSSTVRD5r — Ulf Kristersson (@SwedishPM) September 17, 2026

Potrivit rezultatului final al numărătorii preliminare, publicat de Autoritatea Electorală din Suedia, blocul de stânga condus de Andersson a obținut 176 de mandate, față de 173 pentru formațiunile lui Kristersson.

Numărătoarea completă confirmă un rezultat nefavorabil în alegeri pentru Democrații Suedezi, aliații de extremă dreapta ai lui Kristersson, care sperau să intre pentru prima dată la guvernare și să obțină funcții de miniștri, dar au pierdut, în schimb, voturi, mandate și influență.