Blocul de stânga câștigă la limită alegerile din Suedia. Ulf Kristersson își anunță demisia în urma înfrângerii electorale, iar Magdalena Andersson se pregătește să revină în funcția de premier

U.E.
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© Magdalena Andersson / Facebook

La patru zile după încheierea votului în cadrul uneia dintre cele mai strânse alegeri din istoria Suediei, numărătoarea s-a încheiat în cele din urmă, indicând formarea unui nou guvern de centru-stânga și revenirea fostului premier Magdalena Andersson, relatează Politico Europe

Partidul său, Social-Democrații, a obținut, așa cum era de așteptat, cele mai multe mandate în Parlamentul Suediei, format din 349 de membri, însă pentru a obține majoritatea are nevoie de sprijinul celorlalte trei partide din blocul de stânga.

Acest lucru s-ar putea dovedi dificil, întrucât două dintre posibilele formațiuni aliate sunt în dezacord. Partidul de Stânga a cerut, în schimbul sprijinului său, obținerea unor portofolii ministeriale în guvern — o condiție pe care liberalul Partid de Centru spune că nu o poate accepta.

Negocierile sunt de așteptat să dureze câteva săptămâni. Cel mai devreme, un nou prim-ministru ar putea fi învestit pe 29 septembrie.

Premierul Ulf Kristersson i-a solicitat joi președintelui Parlamentului, Andreas Norlén, să îl elibereze din funcție, pentru a permite începerea imediată a procesului de formare a unui nou guvern.

În scrisoare, Kristersson afirmă că rezultatul alegerilor creează condiții complicate pentru formarea următorului guvern, întrucât pozițiile diferite ale partidelor și coalițiilor ar putea reprezenta obstacole în acest proces. El a subliniat necesitatea unor discuții cu toate partidele pentru depășirea acestor blocaje și pentru crearea condițiilor necesare unui guvern stabil și capabil să acționeze.

„Rezultatul alegerilor ar putea crea condiții complicate pentru formarea următorului guvern, întrucât pozițiile exprimate de partide înaintea zilei alegerilor ar putea constitui obstacole pentru toate variantele posibile de formare a guvernului și pentru toate coalițiile. În acest moment, este nevoie de deschidere și de o atitudine constructivă din partea partidelor reprezentate în Parlament, astfel încât un prim-ministru să poată beneficia de sprijinul necesar pentru a rămâne în funcție, iar un nou guvern să poată obține susținere pentru proiectul său de buget de stat. Vor trebui purtate discuții cu toate partidele pentru a găsi soluții pentru depășirea acestor blocaje și pentru a crea condițiile necesare formării unui guvern stabil și capabil să acționeze”, se arată în scrisoare.

Potrivit rezultatului final al numărătorii preliminare, publicat de Autoritatea Electorală din Suedia, blocul de stânga condus de Andersson a obținut 176 de mandate, față de 173 pentru formațiunile lui Kristersson.

Numărătoarea completă confirmă un rezultat nefavorabil în alegeri pentru Democrații Suedezi, aliații de extremă dreapta ai lui Kristersson, care sperau să intre pentru prima dată la guvernare și să obțină funcții de miniștri, dar au pierdut, în schimb, voturi, mandate și influență.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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