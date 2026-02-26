ROMÂNIA
BNR a găzduit o dezbatere despre oportunitățile pe care programul SAFE le poate deschide economiei românești. Ștefan-Radu Oprea: „SAFE nu este despre industrie, ci despre achiziții comune”
Banca Națională a României a găzduit miercuri o dezbatere despre oportunitățile pe care programul SAFE le poate deschide economiei românești, a anuțat secretarul general al Guvernului, Ștefan-Radu Oprea.
„Ca de obicei au fost multe întrebări și puține răspunsuri referitoare la cooperarea industrială, la ce va fi produs în România. Reprezentanții companiilor prezenți în sală ar fi dorit să înțeleagă care sunt mecanismele prin care pot aduce valoare adăugată aici, în țară, echipamentelor cu care va fi înzestrată armata română. Din păcate nu au primit răspunsuri concrete”, a scris Ștefan-Radu Oprea, pe Facebook.
Potrivit secretarului general al Guvernului, guvernatorul Mugur Isărescu a atras atenția că producem prea puțin în România și acest lucru are consecințe asupra deficitului bugetar, dar și asupra deficitului balaței comerciale.
„În intervenția mea am arătat că programul SAFE nu este despre industrie ci despre achiziții comune. Industria europeană este sprijinită indirect prin condiția pusă în Regulament ca 65% din produs să fie realizat în UE”, a adăugat Ștefan-Radu Oprea.
De asemenea, Ștefan-Radu Oprea a arătat că parteneriatele industriale nu sunt interzise, ci încurajate, iar amploarea localizării producției într-un stat membru depinde de puterea de negociere a fiecăruia.
„Patromil a realizat un studiu împreună cu KPMG despre nevoia de finanțare a industriei și de aceea următoarea dezbatere va fi împreună cu sistemul bancar pentru a găsi soluții de finanțare a companiilor care operează în acest domeniu”, a concluzionat secretarul general al Guvernului.
SAFE este un instrument financiar temporar al UE care sprijină statele membre care doresc să investească în producția industrială din domeniul apărării prin achiziții comune, concentrându-se pe capacitățile prioritare, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi acordate în condiții avantajoase.
SAFE reprezintă primul pilon al planului Comisiei Europene “ReArm Europe / Readiness 2030”, menit să mobilizeze peste 800 de miliarde de euro pentru creșterea capacității europene de apărare. Inițiativa va fi completată prin mecanisme de flexibilizare a fondurilor UE, stimularea finanțării naționale pentru apărare și atragerea capitalului privat și al Băncii Europene de Investiții.
Consiliul Uniunii Europene a deschis pe 11 februarie calea pentru asistență financiară prin programul european SAFE pentru opt state membre, inclusiv România.
Decizia vine în urma evaluării pozitive, din luna ianuarie, a Comisiei Europene privind Planurile Naționale de Investiții în Apărare ale celor opt state membre. Planul României cu proiectele de apărare aferente a fost aprobat pe 15 ianuarie. Decizia adoptată miercuri de statele membre deschide calea pentru prima serie de împrumuturi accesibile pe termen lung care vor fi acordate de Comisie, ceea ce va permite țărilor participante să achiziționeze echipamente moderne de apărare și să își consolideze capacitatea de apărare.
România beneficiază de 16,68 miliarde euro, a doua cea mai mare alocare din Programul SAFE. Din această sumă, 2,5 miliarde de euro reprezintă o plată de pre-finanțare.
ENERGIE
Bogdan Ivan, întâlniri la Washington pentru atragerea de finanțări în proiectele energetice strategice și consolidarea rolului României ca furnizor regional de stabilitate
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut o serie de întâlniri „esențiale” pentru poziționarea României în arhitectura energetică regională, săptămâna aceasta, la Washington, unde a discutat despre securitatea energetică în Europa Centrală și de Est și despre „rolul României ca furnizor de stabilitate într-un context regional volatil”.
În cadrul discuțiilor de la Atlantic Council, ministrul a abordat perspectivele de consolidare a poziției României în regiune, iar la Banca Mondială a analizat instrumentele de finanțare și mecanismele prin care proiectele strategice ale țării pot fi accelerate.
„Vorbim despre mobilizarea unor finanțări de ordinul miliardelor de euro pentru infrastructură critică și capacități energetice strategice”, a transmis oficialul.
Un punct central al vizitei l-a reprezentat reuniunea în format restrâns din cadrul Transatlantic Gas Security Summit privind Coridorul Vertical. Proiectul vizează integrarea fluxurilor de gaze din Grecia–Bulgaria–România către Europa Centrală, Republica Moldova și Ucraina, precum și valorificarea gazelor din Marea Neagră și consolidarea poziției României ca hub regional. Potrivit ministrului, analizele indică „un potențial profit suplimentar de până la 250 milioane euro anual pentru companiile românești”, prin creșterea tranzitului și a lichidității în piață.
Pe agenda discuțiilor s-au aflat și proiectele nucleare majore: finalizarea Unităților 3 și 4 de la Centrala Nucleară Cernavodă, investiție estimată la peste 7 miliarde de euro, precum și dezvoltarea reactoarelor modulare mici la Doicești.
„Obiectivul este clar: mai multă energie în bandă pentru România, investiții de miliarde în infrastructură strategică, proiecte nucleare duse la capăt și transformarea parteneriatului cu Statele Unite în finanțare, tehnologie și execuție accelerată”, a mai declarat ministrul.
Vizita vine la scurt timp după deplasarea la Washington a președintelui Nicușor Dan, despre care ministrul a afirmat că „a creat cadrul pentru pași rapizi și concreți” în implementarea proiectelor energetice strategice.
SĂNĂTATE
Ministrul Sănătății susține înființarea Centrului European de Excelență Clinică pentru Produse Farmaceutice: „Va crește accesul pacienților români la cele mai recente ghiduri și terapii inovatoare”
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat joi la reuniunea informală a miniștrilor sănătății din statele membre ale UE, organizată în cadrul Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene, unde a susținut inițiativa Comisiei Europene privind înființarea Centrului European de Excelență Clinică pentru Produse Farmaceutice.
„În intervenția mea, am exprimat clar nevoia României pentru o adaptare mai rapidă la noile mecanisme europene și pentru reducerea timpilor de așteptare în procesul de introducere a terapiilor inovatoare. Pentru pacienți, fiecare lună contează”, a scris Alexandru Rogobete, pe Facebook.
Citiți și: România urmărește consolidarea cooperării europene în politicile farmaceutice și implementarea EHDS, la reuniunea informală a miniștrilor sănătății din UE
Ministrul Sănătății a subliniat că, pentru România, avantajele acestei inițiative sunt concrete, respectiv:
- acces mai rapid la ghiduri și protocoale clinice armonizate la nivel european;
- acces accelerat la terapii inovatoare și tratamente personalizate, în special în oncologie;
- reducerea decalajelor în accesul la inovație față de alte state membre;
- integrarea mai eficientă a terapiilor avansate și a biotehnologiilor moderne.
„Într-un context în care medicina de precizie evoluează rapid, nu ne permitem întârzieri administrative care afectează șansele reale ale pacienților”, a adăugat Alexandru Rogobete.
În calitate de ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete a precizat că susține ferm aderarea României la acest grup european.
„Obiectivul este clar: creșterea accesului pacienților români la cele mai recente ghiduri și la terapii inovatoare, în condiții de siguranță, eficiență și transparență. Integrarea în aceste structuri europene este o decizie strategică pentru modernizarea sistemului de sănătate și pentru reducerea inechităților în accesul la tratament”, a conchis ministrul.
Centrul va avea rolul de a analiza și evalua științific documentația clinică existentă și emergentă, precum și rapoartele de evaluare clinică comună, în special în ceea ce privește produsele farmaceutice, se arată într-un comunicat de presă.
Un aviz exploratoriu al Comitetului Economic și Social European (CESE) va oferi perspective și recomandări privind înființarea acestui centru, cu obiectivul de a funcționa ca o autoritate unitară, bazată pe dovezi, care să emită recomandări de farmacoterapie, ghiduri și protocoale pentru o gamă largă de boli.
SĂNĂTATE
Lansarea Registrului Național de Screening Neonatal și a Programului Național de Screening și Prevenție, o colaborare între Ministerul Sănătății și Administrația Prezidențială
Administrația Prezidențială anunță lansarea Registrului Național de Screening Neonatal și a Programului Național de Screening și Prevenție, organizat de Ministerul Sănătății și găzduit de Administrația Prezidențială, în cadrul seriei de evenimente „România în Lumină”, cu implicarea doamnei Mirabela Grădinaru și a Ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.
Evenimentul va avea loc vineri, 27 februarie, începând cu ora 16.00, la Palatul Cotroceni, Sala Unirii, și va fi transmis prin sistemul unic de transmisiune în direct și pe paginile de Youtube și Facebook ale Administrației Prezidențiale
Vor susține alocuțiuni:
• Doamna Mirabela Grădinaru
• Alexandru Florin Rogobete, Ministrul Sănătății
• Conf. Dr. Cătălin Gabriel Cîrstoveanu, Președintele Comisiei de Neonatologie, Ministerul Sănătății
La eveniment vor participa reprezentanți ai Organizației Mondiale a Sănătății, UNICEF, parlamentari din comisiile de specialitate, profesioniști din domeniul medical, reprezentanți ai centrelor neonatale și ONG-urilor de profil.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Din China, Friedrich Merz solicită reechilibrarea relațiilor comerciale „nesănătoase” ale Germaniei cu a doua economie globală
Bogdan Ivan, întâlniri la Washington pentru atragerea de finanțări în proiectele energetice strategice și consolidarea rolului României ca furnizor regional de stabilitate
Ministrul Sănătății susține înființarea Centrului European de Excelență Clinică pentru Produse Farmaceutice: „Va crește accesul pacienților români la cele mai recente ghiduri și terapii inovatoare”
Lansarea Registrului Național de Screening Neonatal și a Programului Național de Screening și Prevenție, o colaborare între Ministerul Sănătății și Administrația Prezidențială
BNR a găzduit o dezbatere despre oportunitățile pe care programul SAFE le poate deschide economiei românești. Ștefan-Radu Oprea: „SAFE nu este despre industrie, ci despre achiziții comune”
BERD: Economia României va avea un avans de 1,2% în 2026 și de 2,2% în 2027, susținut de absorbția fondurilor europene
România atinge borna de 58 de centre de expertiză în boli rare. Obiectivele MS: Acces rapid la terapie pentru fiecare pacient și conectarea la mecanismele europene
Islanda va organiza “în lunile următoare un referendum național pentru reluarea negocierilor de aderare la UE”, anunță prim-ministrul Kristrun Frostadottir
Premierul Bolojan, întâlnire la Bruxelles cu europarlamentari ai partidelor din coaliție: Recuperarea celor 231 de milioane de euro din PNRR, printre temele abordate
Zelenski și Trump au discutat la telefon înaintea unei noi runde de tratative SUA-Ucraina-Rusia: Ne așteptăm să putem ridica discuțiile la nivel de lideri
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
PE reiterează sprijinul ferm pentru Ucraina, la patru ani de la invazia rusă. Într-o rezoluție, eurodeputații cer mai multe sancțiuni împotriva Moscovei și reafirmă că viitorul Ucrainei se află în UE
România sprijină cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, subliniază Oana Țoiu înainte de împlinirea a patru ani de război rus în Ucraina: Moscova trebuie să plătească
Kallas: Europa trebuie să-și consolideze puterea militară fără a concura cu NATO, ci întărind pilonul european al Alianței
Guvernatorul BNR reliefează că procesul de aderare la OCDE reprezintă „cel mai important program de reformă” al României
Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Trending
-
SĂNĂTATE6 days ago
IOCN lansează cel mai amplu program de screening pentru cancerul de sân, cofinanțat din fonduri europene. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite în întreaga țară
-
ROMÂNIA1 week ago
EXCLUSIV SURSE Nicușor Dan, singurul lider UE observator la reuniunea Consiliului pentru Pace, invitat de Trump să susțină o intervenție la întrunirea de la Washington
-
SĂNĂTATE6 days ago
Comisia Europeană investește 225 de milioane de euro pentru dezvoltarea vaccinurilor antigripale de nouă generație
-
SĂNĂTATE7 days ago
România, epicentrul rujeolei în UE, pe fondul unui declin istoric al vaccinării ROR. FRPV: ”Acoperirea vaccinală atât de scăzută este inacceptabilă”
-
INTERNAȚIONAL7 days ago
Trump l-a numit pe Nicușor Dan “prim-ministru” în discursul de la Consiliul Păcii: “Românii sunt fantastici și serioși. Vin și muncesc și ne ajută în SUA”