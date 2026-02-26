BNR a găzduit o dezbatere despre oportunitățile pe care programul SAFE le poate deschide economiei românești. Ștefan-Radu Oprea: „SAFE nu este despre industrie, ci despre achiziții comune”

Banca Națională a României a găzduit miercuri o dezbatere despre oportunitățile pe care programul SAFE le poate deschide economiei românești, a anuțat secretarul general al Guvernului, Ștefan-Radu Oprea.

„Ca de obicei au fost multe întrebări și puține răspunsuri referitoare la cooperarea industrială, la ce va fi produs în România. Reprezentanții companiilor prezenți în sală ar fi dorit să înțeleagă care sunt mecanismele prin care pot aduce valoare adăugată aici, în țară, echipamentelor cu care va fi înzestrată armata română. Din păcate nu au primit răspunsuri concrete”, a scris Ștefan-Radu Oprea, pe Facebook.

Potrivit secretarului general al Guvernului, guvernatorul Mugur Isărescu a atras atenția că producem prea puțin în România și acest lucru are consecințe asupra deficitului bugetar, dar și asupra deficitului balaței comerciale.

„În intervenția mea am arătat că programul SAFE nu este despre industrie ci despre achiziții comune. Industria europeană este sprijinită indirect prin condiția pusă în Regulament ca 65% din produs să fie realizat în UE”, a adăugat Ștefan-Radu Oprea.

De asemenea, Ștefan-Radu Oprea a arătat că parteneriatele industriale nu sunt interzise, ci încurajate, iar amploarea localizării producției într-un stat membru depinde de puterea de negociere a fiecăruia.

„Patromil a realizat un studiu împreună cu KPMG despre nevoia de finanțare a industriei și de aceea următoarea dezbatere va fi împreună cu sistemul bancar pentru a găsi soluții de finanțare a companiilor care operează în acest domeniu”, a concluzionat secretarul general al Guvernului.

SAFE este un instrument financiar temporar al UE care sprijină statele membre care doresc să investească în producția industrială din domeniul apărării prin achiziții comune, concentrându-se pe capacitățile prioritare, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi acordate în condiții avantajoase.

SAFE reprezintă primul pilon al planului Comisiei Europene “ReArm Europe / Readiness 2030”, menit să mobilizeze peste 800 de miliarde de euro pentru creșterea capacității europene de apărare. Inițiativa va fi completată prin mecanisme de flexibilizare a fondurilor UE, stimularea finanțării naționale pentru apărare și atragerea capitalului privat și al Băncii Europene de Investiții.

Consiliul Uniunii Europene a deschis pe 11 februarie calea pentru asistență financiară prin programul european SAFE pentru opt state membre, inclusiv România.

Decizia vine în urma evaluării pozitive, din luna ianuarie, a Comisiei Europene privind Planurile Naționale de Investiții în Apărare ale celor opt state membre. Planul României cu proiectele de apărare aferente a fost aprobat pe 15 ianuarie. Decizia adoptată miercuri de statele membre deschide calea pentru prima serie de împrumuturi accesibile pe termen lung care vor fi acordate de Comisie, ceea ce va permite țărilor participante să achiziționeze echipamente moderne de apărare și să își consolideze capacitatea de apărare.

România beneficiază de 16,68 miliarde euro, a doua cea mai mare alocare din Programul SAFE. Din această sumă, 2,5 miliarde de euro reprezintă o plată de pre-finanțare.