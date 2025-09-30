ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
BNR: Investițiile străine directe în România au scăzut cu peste 1 miliard de euro în 2024. 88,7% provin din țările OCDE. Olanda, Germania și Austria, principalii investitori. Franța, devansată de Cipru
Fluxul net al investițiilor străine directe (ISD) a scăzut în 2024 la 5,6 miliarde de euro, de la 6,7 miliarde de euro în anul precedent, potrivit datelor publicate marți de Banca Națională a României (BNR) în raportul anual al investițiilor străine directe care arată că țările membre ale Organizației pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) și partenerii-cheie ai acesteia cumulează aproape 90% din totalul ISD. Raportul BNR se suprapune cu avertismentele privind vulnerabilitățile economice consemnată de un raport al Departamentului de Stat al SUA privind climatul investițional, care subliniază că România continuă să fie percepută ca o piață cu potențial pentru investitorii străini, dar imaginea sa este serios umbrită de probleme structurale persistente.
În raportul său anual, BNR precizează că fluxul net de ISD a însumat anul trecut 5,6 miliarde de euro, din care 4,6 miliarde de euro au fost participații la capitalurile proprii, iar 1 miliard de euro au fost instrumente de natura datoriei.
Suma de 4,6 miliarde de euro rezultă din aportul la capital, în valoare de 1,51 miliarde de euro, și profitul reinvestit în întreprinderile cu ISD, în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro, informează sursa citată.
Instrumentele de natura datoriei au însumat 1 miliard de euro, determinate prin diferența dintre datorii, de 2 miliarde de euro, și creanțe, de 1 miliard de euro, în relația cu investitorii străini direcți și companiile din cadrul grupurilor acestora.
Potrivit raportului, țările membre ale Organizației pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) și partenerii-cheie ai acesteia cumulează 88,7% din soldul total ISD, în creștere cu 1,7 puncte procentuale comparativ cu anul 2023.
Astfel, la 31 decembrie 2024, principalele țări prin care capitalul străin a fost investit în România sunt Țările de Jos (20,2% din soldul total al ISD), Germania (13,2%), Austria (13,2%), Cipru (6,9%), Franța (6,9%) și Italia (5,8%).
Repartizarea din raportul BNR a fost realizată în funcție de țara de rezidență a investitorilor care dețin în mod direct cel puțin 10 la sută din capitalul social al întreprinderilor ISD din România.
Majoritatea ISD provin din țările membre ale Uniunii Europene (86,3%), în special din zona euro. În ceea ce privește investițiile realizate de țări din afara Uniunii Europene, principalele țări partenere au fost Elveția, Marea Britanie, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Statele Unite ale Americii, Israel și Japonia.
Primele trei poziții au rămas neschimbate, cu Țările de Jos pe primul loc (creștere de 3,9%), urmate de Germania (+11,0%) și Austria (+11,9%). Clasamentul primelor 12 țări, fiecare cu investiții de peste 3 000 milioane euro, s-a menținut relativ stabil față de anul anterior, singura repoziționare fiind înregistrată de Cipru, care a urcat pe locul patru, devansând Franța, pe fondul unei creșteri de +8,1% (+650 milioane euro).
Italia și Elveția și-au consolidat locurile șase și șapte prin creșteri robuste, de +9,3%, respectiv +12,8%; pe ultimele locuri în clasament, Belgia și Grecia au consemnat scăderi (-4,8%, respectiv -16,7%), în timp ce Ungaria și Marea Britanie și-au păstrat pozițiile, în pofida unor ajustări moderate (-1,2%, respectiv -3,1%).
În ceea ce privește evoluția soldului ISD în perioada 2014-2024, Țările de Jos și-au menținut prima poziție în permanență, locul doi fiind ocupat alternativ de Germania și Austria. Dintre țările din afara Uniunii Europene, Elveția rămâne principalul investitor străin, al cărui sold a crescut cu 4,3 miliarde euro (+192%), urmată de Marea Britanie (+1,5 miliarde de euro, +102%), Turcia (creștere modestă, de numai 464 milioane euro, +80%) și Emiratele Arabe Unite (+767 milioane euro, creștere de peste 15 ori a soldului ISD).
OCDE-Roadmaps to New Nuclear 2025: România își reafirmă angajamentul de a dezvolta proiecte pe energie nucleară, dar insistă pentru o finanțare mai clară
Secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi a reafirmat angajamentul României de a dezvolta proiecte pe energie nucleară și a insistat pentru o finanțare mai clară, inclusiv din fonduri europene, în cadrul conferinței internaționale „Roadmaps to New Nuclear 2025”, organizată de Agenția pentru Energie Nucleară a OCDE (NEA) la Paris, informează un comunicat.
Evenimentul a reunit lideri guvernamentali, reprezentanți ai industriei energetice și instituții financiare internaționale, fiind un forum esențial pentru conturarea viitorului energiei nucleare la nivel global.
În cadrul intervenției sale, Cristian Bușoi a prezentat angajamentele și planurile României în domeniul energiei nucleare, evidențiind investițiile strategice în retehnologizarea Unității 1 și construirea Unităților 3 și 4 de la Cernavodă, precum și dezvoltarea proiectului de reactoare modulare de mici dimensiuni (SMR) de la Doicești.
Totodată, Cristian Bușoi a declarat că România acordă o atenție deosebită pregătirii forței de muncă, prin extinderea programelor de formare profesională și consolidarea colaborării cu mediul academic și sectorul industrial.
Cristian Bușoi a co-prezidat Sesiunea 1 – „Finanțare”, subliniind importanța asigurării unui cadru financiar solid și predictibil pentru dezvoltarea noilor capacități pentru energia nucleară.
„Finanțarea este o prioritate absolută – esențială pentru securitatea energetică, pentru obiectivele de decarbonizare și pentru competitivitatea economică a Europei și a lumii. Este nevoie de mecanisme clare și transparente, acceptate social și susținute de parteneriate între guverne, industrie și instituții financiare”, a declarat secretarul de stat.
În marja conferinței, secretarul de stat Cristian Bușoi a avut discuții bilaterale cu oficiali din SUA și Ucraina: Michael Goff, secretar adjunct pentru energie nucleară în cadrul Departamentului Energiei al SUA, Svetlana Grinchuk, noul ministru al Energiei din Ucraina, căreia i-a reafirmat sprijinul României pentru interconectarea energetică, și Jeff Wilson, reprezentant Exim SUA, cu care a discutat despre oportunitățile de finanțare pentru proiectele din sectorul energiei nucleare din România.
Participarea României la această conferință subliniază poziția sa activă și angajamentul ferm față de dezvoltarea energiei nucleare ca pilon strategic pentru un viitor energetic sustenabil, sigur și competitiv în regiune și la nivel european.
Ministrul Finanțelor: România accelerează implementarea angajamentelor față de OCDE pentru a obține o evaluare pozitivă la FTA MAP Forum – decisiv pentru procesul de aderare
România tratează cu „maximă seriozitate” angajamentele asumate în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), a transmis vineri ministrul Finanțelor, în cadrul reuniunii informale ECOFIN desfășurate la Copenhaga.
Discuțiile au vizat atât situația fiscal-bugetară a României și perspectivele aprobării PNRR în următoarele reuniuni, cât și un obiectiv strategic: pregătirea pentru FTA MAP Forum din octombrie, considerat decisiv pentru procesul de aderare. Evenimentul va reuni experți fiscali din statele membre OCDE pentru a identifica soluții de rezolvare a disputelor fiscale internaționale.
„Am avut azi discuții cu miniștrii de finanțe din Franța, Germania, Italia, Austria și Spania, precum și o discuție dedicată cu Carmine di Noia, director al Direcției pentru Afaceri Financiare și Corporative a OCDE, pentru a transmite un semnal ferm că România tratează cu maximă seriozitate sarcinile asumate”, a declarat ministrul.
El a subliniat progresele României în ceea ce privește procedurile amiabile (MAP – Mutual Agreement Procedures) și acordurile de preț în avans bilaterale, mecanisme esențiale pentru gestionarea dublei impuneri în domeniul prețurilor de transfer.
„România trebuie să identifice formule juste de taxare a multinaționalelor, astfel încât să întrunească obiectivele fiscale locale, dar în același timp să respecte criteriile OCDE și să asigure un tratament fiscal echitabil contribuabililor”, a punctat oficialul.
Mesajul transmis partenerilor europeni a fost că România accelerează implementarea angajamentelor pentru a obține o evaluare pozitivă la FTA MAP Forum, un pas esențial către finalizarea procesului în cadrul Comitetului pentru Afaceri Fiscale până la sfârșitul acestui an.
România, în plutonul fruntaș al aderării la OCDE: Luca Niculescu apreciază că “dacă totul merge conform planului, anul viitor vom adera”
România a făcut pași importanți în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), reușind să închidă 15 din cele 25 de comitete necesare, a anunțat vineri Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, la summitul Rethink România 2025 – Infrastructura încrederii.
„Suntem 8 țări în procesul de aderare în clipa de față, iar România este în plutonul fruntaș. (…) Din cele 25 de comitete am închis 15. Mai sunt încă 10, unde iar suntem foarte avansați. Avem cea mai mare parte dintre evaluări în această toamnă și unele la începutul anului viitor și dacă totul merge conform planului, anul viitor vom adera la OCDE și ar fi exact așa cum ne-am propus, în 2026”, a declarat Niculescu, potrivit Agerpres.
La începutul acestei săptămâni, secretarul general al OCDE, Mathias Cormman, a efectuat o vizită la București pentru întrevederi cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan, participând totodată la reuniunea Comitetului național pentru aderarea României la OCDE. El s-a întâlnit și cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, și cu cel al Senatului, Mircea Abrudean. Cormann a declarat că aderarea României la OCDE în 2026 este un obiectiv fezabil și s-a arătat impresionat de coordonarea demersurilor de pregătire și de progresele realizate.
În ceea ce privește intervenția lui Luca Niculescu la summitul Rethink România 2025, oficialul MAE a explicat că procesul seamănă cu cel al aderării la Uniunea Europeană, dar în loc de capitole există comitete de evaluare, care acoperă aproape toate domeniile vieții publice – de la digitalizare și guvernanță la agricultură, mediu și sănătate.
„Practic nu există un domeniu în viața noastră care să nu-și găsească un corespondent la OCDE”, a subliniat secretarul de stat.
Niculescu a precizat că instituțiile românești lucrează de aproape trei ani pentru finalizarea acestui proces și că o treime dintre instrumentele de aderare au legătură cu protecția mediului.
„Vă rog să le țineți pumnii la începutul lui octombrie pentru că vor avea evaluarea, au lucrat ani de zile la ea și sper din toată inima să o închidă. Suntem într-un punct avansat”, a spus el.
Oficialul MAE a evidențiat că aderarea la OCDE va aduce României beneficii importante, în special reputaționale.
„La NATO și la Uniunea Europeană e foarte simplu să spui: NATO îți oferă securitate, Uniunea Europeană prosperitate. OCDE-ul nu oferă nici securitate militară și nici fonduri directe, dar îți aduce mari beneficii reputaționale. O țară care este în OCDE atrage automat mai multe investiții și mai multe investiții de calitate”, a explicat acesta.
În plus, România va avea acces la expertiza celor mai dezvoltate economii și la o bază unică de date și statistici, care fundamentează politici publice riguroase.
„OCDE-ul propune politici bazate pe date, pe cifre, pe statistici, nu pe impresiile de moment sau pe ciclul electoral al vreunui partid politic. (…) E foarte important să fii chiar la începutul procesului de decizie, acolo unde ideea se naște”, a adăugat Niculescu.
Secretarul de stat a amintit și semnificația istorică a organizației, născută din Planul Marshall.
„Strămoșul OCDE, OCEE, e cea care a implementat Planul Marshall din Europa. Știm foarte bine că noi în 1947–1948 numai la Planul Marshall nu ne gândeam, dar Moscova a decis altfel. Acum avem șansa să intrăm în OCDE”, a punctat el.
Friedrich Merz, mesaj în română pentru moldovenii care au optat “ferm pentru pentru democrație în pofida ingerințelor Rusiei”: Sprijinim Moldova pe calea sa în UE
Grupul BEI accelerează și simplifică investițiile verzi, stimulând competitivitatea, securitatea energetică și poziția de lider tehnologic pentru Europa
Marea Britanie, Franța, Germania și Suedia vor sprijini Danemarca să-și întărească securitatea după incursiunile dronelor neidentificate
ARMO: Comerțul electronic din România va ajunge la 3,5% din PIB în 2025, plasând țara în top 10 la nivelul UE
Comisia Europeană anunță o strategie privind educația financiară și un plan pentru conturile de economii și investiții, sprijinind astfel prosperitatea în Europa
SUA avertizează: Atractivitatea României pentru investitorii străini, afectată de imprevizibilitatea legislativă, corupția din sistemul public și de blocajele în utilizarea fondurilor europene
Nicușor Dan, criticat de premierul care a semnat aderarea la UE pentru că a afirmat că “acum 20 de ani, România nu era pregătită pentru a intra în UE”
Centrul TGA INCAS plasează România în prim-planul cercetării aerospațiale și al inovației verzi și se preconizează că va juca un rol crucial în viitoarele inițiative de cercetare de mare complexitate
Nicușor Dan salută planul lui Trump pentru pacea în Gaza: România rămâne angajată în sprijinirea păcii și stabilității durabile în Orientul Mijlociu
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
