BNR: Investițiile străine directe în România s-au prăbușit în prima jumătate a anului – doar 669 milioane de euro față de 3,7 miliarde anul trecut

Investițiile directe ale nerezidenților în România au coborât la doar 669 de milioane de euro în primele șase luni din 2026, de la 3,719 miliarde de euro în perioada similară a anului trecut, în contextul în care economia românească a continuat să înregistreze o evoluție negativă, potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR).

Astfel, investițiile străine directe s-au redus cu aproximativ 82% față de primele șase luni din 2025. Din totalul consemnat în acest an, participațiile la capital, inclusiv profitul reinvestit, au reprezentat 465 de milioane de euro, iar creditele intragrup au însumat 204 milioane de euro.

Datele BNR vin după cele publicate de Institutul Național de Statistică (INS), care arată că PIB-ul României a stagnat în trimestrul al doilea față de primele trei luni, dar a scăzut cu 0,4% față de aceeași perioadă din 2025. În primul semestru, economia s-a contractat cu 0,8% pe seria brută și cu 1,6% pe seria ajustată sezonier.

În același timp, datoria externă totală a României a crescut cu 4,309 miliarde de euro în primele șase luni, ajungând la 232,772 miliarde de euro la 30 iunie. Datoria pe termen lung reprezenta 79,3% din total, respectiv 184,581 miliarde de euro, în creștere cu 2,4% față de sfârșitul anului trecut. Datoria pe termen scurt a ajuns la 48,191 miliarde de euro.

Evoluția investițiilor străine vine astfel într-un moment în care economia se confruntă cu scădere economică, presiuni fiscale și o deteriorare a perspectivelor de creștere.