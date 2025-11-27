Boeing va construi elicoptere de atac Apache în Polonia în cadrul unui contract atribuit de Armata SUA de 4,7 miliarde de dolari

Compania americană Boeing a declarat miercuri că va produce elicoptere de atac AH-64E Apache pentru clienți internaționali, inclusiv 96 pentru Forțele Armate Poloneze, în baza unui contract de vânzări militare externe în valoare de aproape 4,7 miliarde de dolari, atribuit de Armata SUA, relatează Reuters.

Livrările sunt așteptate să înceapă în 2028, a precizat Boeing. Comanda Poloniei reprezintă cel mai mare număr de aeronave Apache comandate în afara Statelor Unite în întreaga istorie a programului.

Ministerul Apărării Naționale al Poloniei, care în prezent închiriază opt aeronave de la Armata SUA, instruiește deja piloți și tehnicieni pentru operarea elicopterului de atac, a spus Boeing.

Peste 1.300 de elicoptere Apache sunt operaționale în prezent la nivel global, potrivit companiei.

Marți, Pentagonul anunțase că Boeing a câștigat două contracte în valoare totală de peste 7 miliarde de dolari, inclusiv contractul de 4,7 miliarde pentru Apache și un alt contract de 2,4 miliarde de dolari cu Forțele Aeriene ale SUA pentru aeronave Lot 12 Production Aircraft, G081, inclusiv abonamente și licențe.

În ultimele luni, Boeing a livrat noi aeronave Apache către forțe de apărare internaționale, inclusiv Armatei Australiene, Armatei Indiene și Forțelor Aeriene Regale Marocane.