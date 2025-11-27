INTERNAȚIONAL
Boeing va construi elicoptere de atac Apache în Polonia în cadrul unui contract atribuit de Armata SUA de 4,7 miliarde de dolari
Compania americană Boeing a declarat miercuri că va produce elicoptere de atac AH-64E Apache pentru clienți internaționali, inclusiv 96 pentru Forțele Armate Poloneze, în baza unui contract de vânzări militare externe în valoare de aproape 4,7 miliarde de dolari, atribuit de Armata SUA, relatează Reuters.
Livrările sunt așteptate să înceapă în 2028, a precizat Boeing. Comanda Poloniei reprezintă cel mai mare număr de aeronave Apache comandate în afara Statelor Unite în întreaga istorie a programului.
Ministerul Apărării Naționale al Poloniei, care în prezent închiriază opt aeronave de la Armata SUA, instruiește deja piloți și tehnicieni pentru operarea elicopterului de atac, a spus Boeing.
Peste 1.300 de elicoptere Apache sunt operaționale în prezent la nivel global, potrivit companiei.
Marți, Pentagonul anunțase că Boeing a câștigat două contracte în valoare totală de peste 7 miliarde de dolari, inclusiv contractul de 4,7 miliarde pentru Apache și un alt contract de 2,4 miliarde de dolari cu Forțele Aeriene ale SUA pentru aeronave Lot 12 Production Aircraft, G081, inclusiv abonamente și licențe.
În ultimele luni, Boeing a livrat noi aeronave Apache către forțe de apărare internaționale, inclusiv Armatei Australiene, Armatei Indiene și Forțelor Aeriene Regale Marocane.
COMISIA EUROPEANA
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene Teresa Ribera acuză administrația Trump că se folosește de „șantaj” în negocierile comerciale pentru a forța UE să dilueze Legea privind piețele digitale
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene Teresa Ribera a lansat un atac virulent la adresa administrației Trump, acuzând Washingtonul că folosește „șantajul” pentru a forța UE să-și dilueze regulamentul în domeniul tehnologiei.
Secretarul pentru comerț Howard Lutnick a declarat luni la Bruxelles că SUA ar putea modifica abordarea sa privind tarifele la oțel și aluminiu dacă UE își va reconsidera regulile digitale. Oficialii europeni au interpretat remarca sa ca fiind îndreptată împotriva regulamentelor emblematice ale UE în domeniul tehnologiei, inclusiv Legea privind piețele digitale (DMA).
„Este șantaj. Faptul că aceasta este intenția lor nu înseamnă că acceptăm acest tip de șantaj”, a declarat comisarul spaniol într-un interviu acordat miercuri publicației Politico.
Ribera a declarat că regulamentul digital al UE nu ar trebui să aibă nicio legătură cu negocierile comerciale. Echipa lui Donald Trump încearcă să revizuiască acordul-cadru comercial pe care l-a încheiat cu von der Leyen în iulie, la complexul său de golf din Scoția.
Intervenția survine într-un moment delicat al negocierilor comerciale în curs. Washingtonul consideră că DMA este discriminatoriu, deoarece marile platforme tehnologice pe care le reglementează — precum Microsoft, Google sau Amazon — sunt aproape toate americane. De asemenea, Washingtonul contestă Legea serviciilor digitale, care urmărește să limiteze discursurile ilegale online, considerând-o concepută pentru a restricționa rețelele sociale precum X, deținută de Elon Musk.
Ribera a declarat că regulile sunt o chestiune de suveranitate și nu ar trebui să fie incluse în sfera negocierilor comerciale.
„Respectăm regulile, indiferent de regulile pe care le au pentru piața lor: piața digitală, sectorul sănătății, oțelul, orice… mașini, standarde. Este problema lor. Este reglementarea și suveranitatea lor. Așa stau lucrurile și aici”, a spus ea referindu-se la SUA.
Ribera, împreună cu șefa departamentului tehnologic al UE, Henna Virkkunen, supraveghează DMA, care controlează comportamentul marilor platforme digitale și urmărește să mențină concurența loială.
Ea a comentat cu fermitate declarațiile făcute de Lutnick după întâlnirea cu oficialii și miniștrii UE de luni, afirmând că „regulamentul digital european nu este negociabil”.
Luni, ea a prezentat omologilor săi americani pachetul de simplificare al UE, inclusiv propunerea omnibus digitală.
Pachetul a fost prezentat ca o inițiativă centrată pe UE pentru reducerea birocrației, dar interpretat de unii ca o încercare de a răspunde preocupărilor marilor companii tehnologice americane în ceea ce privește reglementarea.
ROMÂNIA
Ambasada SUA: American Councils și Ministerul Educației și Cercetării din România au semnat un acord istoric de co-finanțare pentru programul FLEX
American Councils for International Education a anunțat miercuri semnarea un acord de referință cu Ministerul Educației și Cercetării din România pentru susținerea programului Future Leaders Exchange (FLEX) în anul academic 2026–2027, acest parteneriat marcând un moment semnificativ în cooperarea educațională dintre Statele Unite și România, informează Ambasada Statelor Unite în România într-un comunicat.
Programul FLEX este finanțat de Departamentul de Stat al Statelor Unite prin Biroul pentru Afaceri Educaționale și Culturale. FLEX este unul dintre cele mai competitive programe de schimb pentru liceeni din lume, bazat pe merit, și se desfăşoară în 22 de țări. Absolvenții programului, la nivel global, au ajuns să ocupe poziții importante în guverne, companii, precum și în domeniile artelor și mass-mediei.
Continuarea programului FLEX în România este posibilă datorită unei noi formule de co-finanțare în care Guvernul României va împărți costurile programului pentru participanții români și americani. Acest nou angajament vine la zece ani după ce România s-a alăturat pentru prima dată programului FLEX, subliniind valoarea durabilă a diplomației educaționale. Din 2015, peste 18.000 de români au aplicat pentru programul FLEX, reflectând interesul constant al țării pentru oportunitățile de studiu în Statele Unite. Fiecare participant român petrece un an în SUA, locuind într-o familie americană și studiind într-un liceu american. Programul reciproc FLEX Abroad a fost lansat în România în 2024 și oferă liceenilor americani oportunitatea de a locui și studia în România.
Ceremonia de semnare a acordului a fost onorată de prezența unor reprezentanți distinși ai ambelor guverne, inclusiv Daniel-Ovidiu David, ministrul educației și cercetării din România, Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite, și Remus Pricopie, fost ministru al educației care a contribuit inițial la participarea României în programul FLEX; precum și o delegație a Departamentului de Stat al Statelor Unite condusă de Stefanie Williams, secretar adjunct pentru schimburi profesionale și culturale, alături de alți reprezentanți ai Biroului pentru Afaceri Educaționale și Culturale.
„Suntem profund recunoscători Ministerului Educației din România pentru viziunea și investiția în următoarea generație de lideri”, a declarat Lisa Choate, președinte și director executiv al American Councils for International Education. „Acest acord nu doar întărește relația bilaterală, ci oferă și experiențe transformaționale pentru tinerii americani și români, dezvoltând competențe esențiale care vor stimula creșterea economică și vor contribui la întărirea securității pe termen lung”, a mai punctat aceasta.
„Acest acord reflectă angajamentul României de a investi în tinerii noștri și de a aprofunda parteneriatul cu Statele Unite”, a declarat ministrul David. „Prin participarea la aceste schimburi, elevii români și americani dobândesc abilități, perspective și relații care întăresc societățile noastre, susțin prosperitatea economică și contribuie la succesul unei relații bilaterale de lungă durată”, a mai subliniat acesta.
Candidații români pot aplica până la data de 18 decembrie 2025 la următorul link:https://ais.americancouncils.org/FLEXRomania
Competiția este deschisă liceenilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
- au cetățenie română;
- sunt născuți între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2010;
- sunt în clasele a IX-a, a X-a sau a XI-a, în anul școlar 2025-2026 la un liceu din România;
- studiază engleza în liceu;
- îndeplinesc criteriile pentru a obține viza SUA și nu au stat în SUA mai mult de 3 luni în ultimii 5 ani.
Candidații americani pentru FLEX Abroad pot aplica până la 8 decembrie 2025:https://www.discoverflex.org/flex-abroad
Ministerul Educației și Cercetării din România are misiunea de a asigura fiecărui beneficiar accesul la oportunități de învățare de înaltă calitate care permit fiecărui individ să își atingă potențialul maxim. American Councils este o organizație nonprofit prezentă în 146 de țări, conectând Statele Unite cu parteneri din întreaga lume, crescând oportunitățile și sprijinind prosperitatea comună.
ROMÂNIA
România a semnat contractul de 625 milioane euro pentru sisteme antiaeriene MISTRAL, în cadrul inițiativei coordonate de Franța și finanțată prin SAFE
Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză, prin Direcțiile generale pentru armamente, au semnat marți contractul privind achiziția sistemelor de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acțiune, portabile – MANPAD MISTRAL, informează Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat.
Prețul achiziției este de aproximativ 625 de milioane de euro, fără TVA, și include 231 de sisteme MANPAD MISTRAL, 934 de rachete MISTRAL, servicii de instruire, muniții de antrenament, documentații, un simulator și suport logistic.
Achiziția se realizează în cadrul inițiativei „European Joint Acquisition of Mistral System”, coordonată de Franța, în care România este parte, alături de alte state europene precum Belgia, Cipru, Estonia și Ungaria.
Programul „Sisteme de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acțiune, portabile – MANPAD MISTRAL” este inclus în Planul de investiții pentru industria europeană de apărare, elaborat în baza Regulamentului „Acțiunea pentru securitatea Europei – SAFE”.
Achiziția MANPAD a fost aprobată în Parlament în luna iunie 2022.
Beneficiarii programului vor fi cele trei categorii de forțe ale Armatei României, precum și Forțele pentru Operații Speciale.
Achiziția acestor sisteme de rachete antiaeriene a fost inclusă și în programul de guvernare.
Cu 16,68 miliarde de euro, România este al doilea cel mai mare beneficiar din programul de achiziții SAFE de la nivelul Uniunii Europene. Aceste fonduri alocate României vor fi destinate în proporție de 75% pentru achiziția de echipamente militare, ordine publică și apărare civilă. Diferența de 25% reprezintă fonduri alocate infrastructurii duale, mai exact cele două capete de autostradă – Pașcani-Siret și Pașcani-Ungheni.
